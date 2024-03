Mi-au dat bani ca să devin investitor într-un proiect stock.estate și le-am descoperit defectele

Mă numesc Beni Chirilă și sunt copywriter.

Pentru că îmi promovez serviciile pe LinkedIn și obișnuiesc să trimit mesaje de prospectare noilor mele conexiuni, am ocazia să port discuții cu mulți și diverși oameni.

La un moment dat am trimis mesaj unui nou contact și s-a dezvoltat o discuție interesantă, care mergea spre intenția de a încerca o colaborare. A trecut o lună și ceva și persoana respectivă mă contactează.

În continuarea mesajului îmi propune să scriu un articol în domeniul financiar pentru site-ul dumnealui. Îi explic politicos că scriu doar texte de vânzare, nu și articole. În schimb, transmit că pot să recomand pe cineva. El acceptă această variantă. Îi recomand persoana, iar ei ajung să colaboreze.

O propunere tentantă

După alte 2 luni, domnul respectiv îmi scrie din nou.

Îmi mulțumește pentru recomandarea acelei persoane și îmi face o propunere pe care nu am putut-o refuza.

Propunerea era următoarea: Să primesc 100 de euro pe care să-i investesc prin platforma stock.estate cu scopul de a urmări și analiza experiența mea în acest proces. Și apoi să scriu un articol, 100% sincer, despre cum mi s-a părut această experiență. Investiția de 100 de euro urma să rămână a mea. Și în plus, eu să fiu plătit pentru scrierea unui advertorial care să descrie impresiile trăite în procesul investiției.

Am bătut palma și m-am apucat de treabă.

Cum mi s-a părut procesul de investiție

După ce am am primit suma pentru investiție, am intrat pe platforma stock.estate și am găsit rapid butonul denumit: investește.

Am accesat acel buton, după care mi-a cerut o adresă de email. Mi-am introdus email-ul, apoi a trebuit să-mi completez profilul. Am completat profilul, și în următorul pas am așteptat validarea a informațiilor.

După validarea informațiilor am mai primit un chestionar care urma să stabilească profilul meu de investitor pe baza a 3 întrebări. L-am completat și am așteptat aprobarea. Iar în ultima fază mi-a apărut o nouă fereastră cu datele unui cont.

Aici, după ce am ales suma, nu am înțeles clar care era ideea și ce anume trebuia eu să fac mai departe. Practic, mi-au apărut datele băncii către care trebuia să fac tranzacția. Dar nu înțelegeam concret ce am de făcut și cum urmau să se întâmple lucrurile mai departe, ca să fiu sigur că banii respectivi au ajuns până unde trebuie și sunt considerați deja o investiție.

Am simțit puțină frustrare în acele momente. Dar am solicitat ajutor și l-am primit imediat. Practic, trebuia doar transferată suma din contul meu către acel cont. Apoi trebuia să aștept câteva zile până când voi primi o confirmare pe email. Lucru care s-a întâmplat întocmai.

După ce am primit acel email am intrat pe platformă din nou, ca să aleg proiectul în care să investesc. Aici am dat de altă surpriză. Pentru că am uitat un detaliu important, nu aveam suma minimă în cont, (100 de euro) pe care să o pot investi în proiectul dorit.

Banca mea a oprit comision câțiva cenți, plus banca de tranzacționare (MangoPay) alți câțiva cenți. Iar eu mai aveam în cont 99,50 de euro. Și am fost nevoit să fac un alt transfer, de 1 euro, ca să pot face investiția. Practic, dacă vrei să investești o sumă de 100 de euro, trebuie să ții cont de comisionul celor 2 bănci care facilitează tranzacția. Asta ar însemna că ai nevoie de ceva peste 100 de euro.

După ce am avut suma în cont, am intrat din nou pe platformă, am ales suma și am selectat proiectul. Astfel am devenit investitor prin stock.estate.

Concluzii

1. Deși pare că a durat destul de mult, în realitate prima parte mi-a luat sub 30 de minute. Și dacă aș fi intuit mai bine, sigur se rezolva în 15 minute. Apoi, desigur, e acel timp de așteptare de câteva zile, până când banca de tranzacționare îți confirmă că banii au ajuns în cont și poți să-i investi.

2. Ce „defecte” am descoperit la stock.estate? Că poate optimiza mai bine platforma pentru a oferi indicii de tip „mură-n gură”, necesare pentru oameni așa mai atehnici, ca mine. Și sunt sigur că acest lucru se va întâmpla.

3. Am căutat informații ca să înțeleg mai bine acest tip de investiții (crowdlending) și mi se par tare interesante. E o metodă foarte flexibilă de a investi și de a retrage profitul. Ai randamente foarte bune, uneori pot ajunge chiar la 20%, ceea ce este foarte mult în comparație cu celelalte opțiuni din piață.

Mă simt onorat că am avut oportunitatea de a testa platforma stock.estate și îmi doresc să repet această experiență cu sume mai mari, din bugetul personal, bineînțeles.

Dacă sunteți reprezentantul responsabil al unui IMM cu o rezonabilă validare în piață și căutați soluții rapide de finanțare vă stăm la dispoziție cu propuneri adaptate nevoilor dumneavoastră.

Sau dacă doriți să obțineți randamente atractive, o puteți face ca susținător și membru activ al „armatei” de crowdlenderi. Randamentele anuale maxime ajung la 20% în Eur. Acestea se obțin ca împrumutător, pe bază de contract și sub un cadru autorizat de ASF Romania. În majoritatea cazurilor având și o garanție tangibilă și materială în spate, sau girarea reputațională a împrumutatului.

Pentru orice întrebare sau propunere de parteneriate, contactele noastre sunt publice:

Barbu Nicolae – Country Manager Romania

Tel: 0742 412 440 /

Email: nicolae.barbu@stock.estate

www.stock.estate – Împrumută sau investește pentru libertatea ta financiară!

