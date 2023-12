Ministerul Finanțelor și obligațiunile verzi – TradeVille

Terenurile Agricole Devin Mai Valoroase

In 2022, in Romania, prețul mediu al unui hectar de teren arabil a fost de 39,704 RON. Cel mai scăzut preț s-a înregistrat in Regiunea Nord-Est, in timp ce in București-Ilfov s-a observat cea mai ridicata valoare, de 59,263 RON. Comparativ cu 2021, prețul mediu a crescut cu 6.1%. In Uniunea Europeana, prețul mediu al unui hectar de teren arabil variază semnificativ, intre 3,700 EUR in Croația si 233,230 EUR in Malta. (Sursa: INS)

Ministerul Finanțelor Si Obligațiunile Verzi

Secretarul de Stat in cadrul Ministerului Finanțelor, Alin Andries, a declarat ca, in primul semestru din 2024, Romania va emite primele obligațiuni verzi adresate investitorilor instituționali prin care vor fi finanțate proiecte cu componenta verde. Declarația vine in contextul in care, pe 20 decembrie, a fost publicat cadrul general de obligațiuni care include si evaluarea externa a S&P Global Ratings. (Sursa: ZF)

Deficitul Bugetar Din Marea Britanie, In Creștere

Împrumuturile guvernului britanic s-au majorat, in primele 8 luni ale anului fiscal, deoarece costul ajutorului acordat populației pentru a face fata crizei nivelului de trai, a dus la creșterea cheltuielilor publice. Conform oficiului național de statistica, deficitul bugetar intre aprilie si noiembrie a urcat la 116.4 mld. GBP, reprezentând o creștere de 27% fata de anul precedent. In ultima luna, s-a înregistrat un deficit bugetar de 14.3 mld. GBP, cu 1.3 mld. GBP mai mare decât prognozau economiștii. (Sursa: Barron’s)

Masuri De Stimulare A Creșterii Economice

Cele mai mari bănci de stat din China lansează o a treia runda de reduceri ale ratelor la depozite, in decurs de un an, in timp ce creditorii încearcă sa mențină profitabilitatea pe fondul reducerii marjelor si al politicilor guvernamentale menite sa stimuleze consumul si cererea. Industrial & Commercial Bank of China a anunțat ca va reduce ratele la depozite cu pana la 25 de puncte de baza pentru anumite scadente începând cu 22 decembrie. (Sursa: Bloomberg)

Oil Terminal Pret curent 0.1250 RON ( -1.19% ) MCap 374M P/E 56.6248

OIL Terminal a informat acționarii ca, până la termenul limita de 20.12.2023, au fost depuse oferte privind constituirea unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum in depozitul Port al Oil Terminal de către 7 firme, printre care se regăsesc Socar Petroleum, OMV Petrom si Takida Terminal. (Sursa: BVB)

Bonas Import Export Pret curent 1.41 RON ( -5.37% ) MCap 16.6M P/E 48.38

Bonas Import Export a anunțat piața despre demisia directorului general al companiei, Lucian Nas, care a transmis in data de 20 decembrie 2023, decizia sa unilaterala de a renunța la aceasta funcție. Pentru a efectua o tranziție care sa nu afecteze activitatea companiei, Lucian Nas va rămâne director general pentru încă 45 zile lucrătoare. (Sursa: BVB)

Life Is Hard Pret curent 2.310 RON ( -1.28% ) MCap 68.1M P/E 11.172

Life is Hard a anunțat convocarea AGA pentru data de 25 ianuarie 2024, unde, printre cele mai importante puncte, acționarii vor discuta aprobarea majorării capitalului social cu aport in numerar si cu conversie de creanțe certe cu suma de pana la 370,000 RON. Majorarea va fi realizata prin emisiunea unui număr de pana la 740,000 acțiuni noi, cu o valoare nominala de 0.5 RON/acțiune. (Sursa: BVB)

SIF Muntenia Pret curent 1.490 RON ( -1.97% ) MCap 1.16B P/E 6.573

SIF Muntenia a anunțat convocarea AGA, pentru data de 3/4 februarie 2024, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, acționarii vor dezbate revocarea Hotărârii nr. 4 din 21.06.2023, care preciza schimbarea denumirii societății in BEDROCK INVESTMENT GROUP si aprobarea schimbării denumirii societății in LONGSHIELD INVESTMENT GROUP. (Sursa: BVB)

Conpet Ploiești Pret curent 80.8 RON ( -1.46% ) MCap 699M P/E 11.9

Conpet a informat investitorii despre aprobarea unor noi tarife de transport, care au crescut cu 8.5% pe subsistemul Tara. Pe subsistemul Import, acestea au crescut in medie cu 60% pentru Rafinăria Arpechim, cu 18% pentru Rafinăriile Petrobrazi si Lukoil si cu 95% pentru Rafinăria Petromidia. (Sursa: BVB)

2B Intelligent Soft Pret curent 11.25 RON ( -1.75% ) MCap 153M P/E 10.82

In contextul operațiunii de majorare a capitalului social cu acțiuni gratuite, societatea a anunțat acționarii ca pentru a vedea acțiunile gratuite in contul de tranzacționare, fiecare acționar trebuie sa solicite brokerului lor transferul acțiunilor gratuite din Secțiunea I in Secțiunea II a Depozitarului Central. Acțiunile gratuite au fost încărcate in Secțiunea I a Depozitarului Central, la data de 20.12.2023, conform calendarului aprobat. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Pret curent 25.4 RON (0.40% ) MCap 985M P/E 17.6

Tatika Investments Cipru a cumpărat acțiuni in valoare de 9 mil. RON la Sphera Franchise Group, ajungând astfel la o participație de aproximativ 30% din capitalul social. Dinamica cotației din 2023 este de 78.6%, prețul atingând recent maximul ultimilor 5 ani. (Sursa: ZF)

Holde Agri Invest- Clasa Pret curent 0.990 RON (0.41% ) MCap 101M P/E -3.985

Liviu Zăgan, CEO Holde Agri Invest, a fost invitat la o emisiune organizata de Ziarul Financiar. Acesta a discutat atât despre anul agricol si dificultățile din punct de vedere meteorologic, cat si despre situația nemaiîntâlnita din punct de vedere al costurilor. Aceasta a afirmat ca, din punct de vedere al producției, Holde a înregistrat cel mai bun an de la înființare, dar, acest lucru a trecut in plan secundar din cauza problemelor cauzate de preturile excesive pentru înființarea culturilor coroborate cu preturi foarte mici la recolta. (Sursa: ZF)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.253 RON (3.27% ) MCap 598M P/E 4.478

Analiștii de la Raiffeisen Bank au oferit o recomandare de BUY si un preț țintă de 0.3 RON pentru acțiunile Impact. Comparativ cu prețul de ieri din piață, randamentul potențial este de aproximativ 22%. Acțiunile Impact înregistrează o dinamica negativa de 32.5% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții in valoare de 13.4 mil. RON. (Sursa: ZF)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,443 USD (0.49% ) MCap

Samsung va investi aproximativ 40 mld. JPY (280 mld. USD) într-o unitate de cercetare, in următorii cinci ani, pentru ambalarea avansata a cipurilor, in Japonia. Ministerul Industriei din Japonia va furniza subvenții de 20 mld. JPY pentru a susține revitalizarea producției interne de cipuri. Acest pas vine in contextul relaxării tensiunilor dintre Coreea de Sud si Japonia, in timp ce companiile la nivel mondial se străduiesc sa dezvolte tehnici avansate de ambalare a cipurilor pentru a îmbunătății performanta generala a acestora. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Pret curent 262.53 USD (0.88% ) MCap 156B P/E -34.91

Boeing reia livrările de avioane 787 Dreamliner către China, punând capăt unei întreruperi de patru ani. Juneyao Airlines, o companie aeriana privata chineza, urmează sa primească un 787 Dreamliner, la Shanghai. Boeing a obținut aprobarea de livrare din partea autorității de aviație a Chinei, după ce, in 2019, livrările au fost suspendate din cauza preocupărilor legate de siguranță, după accidentele fatale ale 737 MAX. (Sursa: Reuters)

Sanofi SA Pret curent 88.98 EUR ( -0.21% ) MCap 111B

Sanofi a anunțat ca va renunța la dezvoltarea unui medicament experimental pentru cancer pulmonar, Tusamitamab Ravtansine, după ce acesta a avut o performanta sub așteptări intr-un studiu de faza avansata. Tratamentul, pe baza de anticorpi, nu a reușit sa depășească eficacitatea chimioterapiei in tratarea unor pacienți cu cancer pulmonar non-chirurgical metastazat. (Sursa: Bloomberg)

