Moneda euro la un nivel record în raport cu leul – TradeVille

Moneda Euro, La Un Nivel Record In Raport Cu Leul

Moneda euro s-a apreciat fata de moneda nationala pana la un nivel record, cursul de schimb afisat de BNR atingand 4.9610 RON/EUR, in data de 17 mai 2023. Cotatia vine in ziua in care rata anuala a inflatiei in zona euro s-a mentinut la 7%, in luna aprilie, iar rata anuala a inflatiei core a scazut la 5.6%, de la 5.7%, in luna martie 2023. (Surse: Economica.net;Dailyfx.com)

Vanzari Mai Mari In Comertul Auto Si In Servicii

Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei, in T1 2023, a crescut, fata de T1 2022, cu 18.7% (serie bruta), respectiv cu 24.9% (serie ajustata). Dintre serviciile incluse in analiza, cifra de afaceri din serviciile hotelurilor si restaurantelor a crescut cu 23.0%, in serie bruta, in timp ce cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut cu 17.5% (serie bruta), respectiv 14.6% (serie ajustata). (Sursa: INS)

Vicepresedintele BCE Ofera Indicatii Privind Politica Monetara

Vicepresedintele ECB, Luis de Guindos, a declarat ca BCE ar trebui sa continue majorarile de dobanda, dar considera ca ciclul de inasprire al politicii monetare a fost, in mare parte, parcurs. Analistii anticipeaza o majorare cu 25 puncte de baza, in cadrul sedintei de politica monetara din iunie. Totodata, piata anticipeaza ca BCE va incepe sa reduca nivelul dobanzilor incepand cu prima parte a anului urmator. (Sursa: Reuters)

Pietele, Mai Optimiste In Privinta Plafonului Datoriei Publice A SUA

Preturile contractelor futures pe petrol au scazut cu 0.5% (atat Brent, cat si WTI), ieri, in contextul in care discutiile privind ridicarea plafonului datoriei publice a SUA au aratat semne de progres. De asemenea, din acelasi motiv, actiunile europene au deschis in crestere sedinta de ieri, iar dolarul american a ajuns pana la cel mai mare nivel din ultimele 7 saptamani. Astfel, pietele ar miza pe scenariul in care democratii si republicanii vor ajunge la un acord pentru a evita intrarea in incapacitate de plata a guvernului SUA. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Transport Trade Services Pret curent 13.55 RON (0.37% ) MCap 813M P/E 3.18

Conducerea companiei TTS a anuntat piata cu privire la convocarea AGOA si AGEA pentru data de 19.06.2023. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, achizitia a 99.9% din capitalul social al Decirom S.A. pentru un pret de 21.8 mil. EUR. Pentru aceasta operatiune, Consiliul de Administratie supune votului actionarilor accesarea unui credit in valoare de 11.5 mil. EUR. De asemenea, actionarii vor vota si suplimentarea bugetului de investitii cu 42 mil. EUR, din care se va achizitiona compania Decirom, se vor finanta investitii in cuantum de 5 mil. EUR in aceasta si se vor achizitiona doua macarale plutitoare in suma de 11 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 39.60 RON ( -0.13% ) MCap 15.2B P/E 6.00

Bursa de Valori Bucuresti a anuntat ca Romgaz beneficiaza, de pe 16.05.2023 de serviciile de Market Maker al Emitentului oferite de Raiffeisen Bank International. Astfel, Romgaz devine a 6-a actiune a unui emitent listat la BVB pentru care Raiffeisen Bank International ofera servicii de Market Maker. In acest sens, numarul total de instrumente financiare care beneficiaza de servicii de Market Maker pe Piata Reglementata ajunge la 22. (Sursa: BVB)

Antibiotice Pret curent 0.596 RON (2.41% ) MCap 400M P/E 7.682

Antibiotice a primit 85 mil. RON printr-o schema de ajutor de stat pentru a finanta un proiect de dezvoltare a capacitatii de productie, ambalare si depozitare a unor produse. Investitia se ridica la 200.1 mil. RON. Diferenta dintre valoarea totala a proiectului si ajutorul de stat contractat va fi asigurata din resurse proprii. Prin aceasta investitie, compania va crea noi locuri de munca, cu precadere in domeniul cercetarii si dezvoltarii de produs. Investitia este prevazuta in planul de dezvoltare strategica al companiei cu orizont de timp pana in anul 2030. (Sursa: BVB)

Promateris Pret curent 11.00 RON (2.80% ) MCap 315M P/E 70.14

Conducerea companiei Promateris a anuntat piata cu privire la prelungirea mandatului directorului general cu 3 ani. Astfel, Tudor Alexandru Georgescu va fi la conducerea companiei pana la 23.05.2026. (Sursa: BVB)

Amazon Com Inc Pret curent 117.83 USD (2.02% ) MCap 1.2T P/E 280.71

Amazon Web Services (AWS), divizia cloud a Amazon, va mai investi 13 mld. USD in India, pana in anul 2030, suma care se adauga celor 6.5 mld USD investiti pana acum in dezvoltarea e-commerce in aceasta tara. Investitiile vor fi realizate in scopul dezvoltarii infrastructurii cloud din India, contribuind la crearea a peste 100,000 locuri de munca. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 175.04 USD (0.68% ) MCap 564B P/E 48.05

Tesla a purtat discutii cu reprezentantii guvernului indian, interesandu-se de posibilitatea de a beneficia de stimulente pentru productia de masini si baterii in India, potrivit unei informatii pe surse. In acest sens, compania ar fi propus construirea unei fabrici in India si, de asemenea, ar fi discutat despre posibilitatea de a produce si baterii, la nivel local. Cu un an in urma, discutiile cu guvernul indian s-au concentrat asupra reducerii taxelor pentru autovehiculele importate, care ajung pana la 100%. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Pret curent 368.850 USD (8.50% ) MCap 165B P/E 39.362

Netflix a anuntat ca serviciul de streaming care include reclame a atins 5 mil. utilizatori activi. Serviciul a fost lansat in luna noiembrie 2022, in 12 piete, in incercarea companiei de a-si diversifica sursele de venit. Abonamentul pentru acest serviciu costa 7 USD/luna, fiind o alternativa la optiunea fara reclame, al carei pret lunar este de 10 USD. In total, la sfarsitul lunii martie 2023, Netflix numara 232.5 mil. abonati. La o ora dupa deschiderea sedintei de ieri, pretul actiunilor Netflix era in crestere cu peste 7%. (Surse: Reuters;Google Finance)

Micron Technology Pret curent 68.19 USD (5.04% ) MCap 73.8B P/E 45.85

Micron Technology este pe cale sa obtina aproximativ 200 mld. JPY (1.5 mld. USD) sub forma de stimulente financiare din partea guvernului japonez, care vor ajuta compania sa produca in tara cipuri de memorie de ultima generatie. Micron Technology va folosi fondurile pentru a instala echipamente avansate de fabricare a cipurilor de la ASML Holding NV, in fabrica sa din Hiroshima. Se preconizeaza ca finantarea va fi anuntata oficial joi, cand premierul japonez Fumio Kishida se va intalni cu delegatia de directori ai unor companii din sectorul productiei cipurilor, printre care se afla si Sanjay Mehrotra, directorul executiv al Micron Technology. Finantarea este un semn ca Japonia doreste sa-si dezvolta propria industrie de semiconductori. (Sursa: Bloomberg)

Toyota Motor Corporation Pret curent 142.40 USD (0.27% ) MCap 195B

Toyota, alaturi de doi producatori auto aliati acesteia, Daihatsu si Suzuki Motor Corp., dezvaluie un nou model de autoutilitara electrica de dimensiuni mici. Piata tinta a produsului este industria de livrari pe distante scurte din Japonia. Compania se asteapta ca livrarile acestui nou tip de utilitara sa inceapa din luna martie 2024. Astfel, Toyota intra in concurenta pe o nisa in care va concura inclusiv cu rivalii de la Honda Motor Co. si Mitsubishi Motors Corp. Acestia din urma anuntau, la finalul anului trecut, dezvoltarea propriilor noi modele de autoutilitare electrice de dimensiuni mici, cu care vor sa concureze pe aceasta nisa. (Sursa: Reuters)

