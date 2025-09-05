Nasdaq înăsprește regulile de listare – TradeVille

Record în energie

În 2025, România a înregistrat un record pe piața energiei, cu 925 MW de parcuri solare instalate, cel mai mare nivel din ultimii 15 ani. Până la 1 septembrie, capacitatea totală instalată a ajuns la 19.617 MW, un plus de peste 1.000 MW față de începutul anului. Această evoluție marchează o schimbare de trend, cu șanse reale ca România să reducă dependența de importuri și să beneficieze de prețuri mai mici la energie. (Sursa: ZF)

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul

În primele 7 luni din 2025, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 3,1% față de aceeași perioadă din 2024, susținută de vânzările de produse nealimentare (+5,8%) și de carburanți (+3,7%). În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 0,7%. Doar în luna iulie, comerțul cu amănuntul a avansat cu 5,3% comparativ cu anul trecut, impulsionat de creșterea puternică a vânzărilor de carburanți. (Sursa: INS)

India reduce TVA-ul

India a redus cotele de TVA la doar două niveluri, 5% și 18%, și a introdus o taxă suplimentară de 40% pentru bunurile de lux și produse „sin”, precum țigări. Măsura, ce intră în vigoare pe 22 septembrie, este menită să stimuleze consumul intern, să atenueze impactul tarifelor americane de 50% și să reducă inflația cu peste 1 punct procentual. Reducerile de taxe ar putea impulsiona cererea, sprijini industria textilă afectată de tarife și crește profiturile companiilor, deși vor genera o scădere a veniturilor bugetare de circa 0,16% din PIB. (Sursa: CNBC)

Nasdaq înăsprește regulile de listare

Nasdaq intenționează să înăsprească regulile de listare, ceea ce va îngreuna accesul companiilor chineze mici la bursa din New York. Noile propuneri cer ca firmele care operează preponderent în China să strângă cel puțin 25 mil. USD prin IPO, pentru a preveni listări de dimensiuni reduse suspectate de manipulări de tip „pump and dump”. Măsura vine pe fondul tensiunilor comerciale SUA–China și al tarifelor punitive anunțate de Beijing pentru producătorii americani de fibră optică. Nasdaq argumentează că aceste schimbări vor proteja investitorii americani și vor crește încrederea în listări, dar implică și o etapă suplimentară de reglementare, așteptând aprobarea SEC. (Sursa: CNBC)

Meta Estate Trust Preț curent 0.620 RON ( -4.62% ) MCap 80.3M

Meta Estate Trust a anunțat finalizarea cu succes a unui nou exit în portofoliul de Trading, prin vânzarea celor 7 apartamente și 7 locuri de parcare achiziționate în proiectul rezidențial First Estates Pipera în 2024, investiție de 775.000 euro finanțată parțial prin credit. Tranzacția, încheiată la începutul lui septembrie 2025, a generat un randament intern de 17%. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.4480 RON (5.66% ) MCap 1.43B P/E 5.3677

Fondul Proprietatea lansează o ofertă de răscumpărare pentru 80 mil. de acțiuni proprii, reprezentând circa 2,5% din capital, la un preț de 0.6975 RON/acțiune, cu 65% peste cotația de piață. Valoarea programului este de aproximativ 55 mil. RON, iar perioada de subscriere este 11–25 septembrie 2025, prin intermediul Bursei de Valori București. Între timp, Ministerul Finanțelor, cel mai mare acționar individual al Fondului (13% din totalul acțiunilor), a solicitat reluarea procesului de selecție pentru administrator, aliniindu-se astfel unui grup de acționari minoritari care au cerut același lucru săptămână trecută. (Surse: ZF; ZF)

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.590 RON ( -6.35% ) MCap 71.5M P/E -3.084

Holde Agri Invest a încheiat S1 2025 cu venituri de 59 mil. RON, în scădere cu 5% față de anul trecut, și o pierdere netă de 7 mil. RON, redusă cu 42% față de anul trecut. EBITDA a revenit pe plus la 8.3 mil. RON, după -0.95 mil. RON în S1 2024, pe fondul reducerii cheltuielilor de exploatare (-15%). Suprafața exploatată a fost de 16.000 ha, din care 1.722 ha bio, iar recoltele au atins 66.771 tone, cu 53% mai mult decât în 2024, datorită condițiilor meteo favorabile. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Preț curent 4.59 RON (0.22% ) MCap 542M P/E 4.62

De la publicarea rezultatelor semestriale, acțiunile Impact s-au apreciat cu 8.8%, urcând de la 4.2 RON la 4.57 RON. Dinamica de la începutul anului este de +20%, iar pe ultimele 12 luni, de +4%. În primul semestru, Impact a înregistrat un profit net de 9.1 mil. RON, susținut de creșterea vânzărilor, după pierderea de 2.6 mil. EUR raportată în S1 2024. (Sursa: ZF)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 120.40 RON ( -1.63% ) MCap 54.1B P/E 17.90

Swiss Capital recomandă menținerea pozițiilor pentru acțiunile Hidroelectrica, stabilind un preț țintă de 115 RON/acțiune, cu aproximativ 5% sub nivelul actual. Pentru 2025, brokerul estimează un profit net de 3.172 mil. RON (-23% vs 2024, -11% sub buget) și un EBITDA ajustat de 4.473 mil. RON (-19% vs 2024), influențate de condiții hidrologice nefavorabile și de scăderea prețurilor la energie. (Sursa: ZF)

Burberry Group Plc Preț curent 12.470 GBP ( -2.16% ) MCap 4.84B

Burberry revine în indicele FTSE 100 începând cu 22 septembrie, după ce fusese exclusă în 2024, în urma unei prezențe de 15 ani. Decizia face parte din revizuirea trimestrială a LSEG și reflectă progresele companiei sub conducerea CEO-ului Joshua Schulman. (Sursa: CNBC)

Byd Company Limited Preț curent 11.98 EUR ( -0.33% ) MCap 34.8B

BYD și-a redus ținta de livrări pentru 2025 la 4.6 mil. unități, cu 16% sub estimarea inițială de 5.5 mil., pe fondul competiției din China și al scăderii de 30% a profitului trimestrial. Analiștii estimează un volum de aproximativ 4.5 mil. unități, într-un context în care rivali precum Geely, Xpeng și Xiaomi câștigă teren cu modele mai accesibile și axate pe tehnologie. (Sursa: Bloomberg)

