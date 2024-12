Ne pregătim de Santa Rally? – TradeVille

Obligațiunile, la mare căutare

Romanii au investit o suma record in fondurile de obligațiuni in primele 10 luni din 2024 pe măsură ce, tot mai mulți analiști mizează pe o încetinire a inflației si o politica monetara mai relaxata. Fondurile de obligațiuni au atras aproximativ 2 mld. RON pana la finalul lunii octombrie, de aproape 6 ori valoarea din întreg anul 2023. Statisticile Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) arata ca randamentele fondurilor locale de obligațiuni au ajuns in ultimele 12 luni chiar si la 8.9%. (Sursa: ZF)

Revizuire in scădere a avansului economic

Comisia Națională de Prognoza a modificat in scădere semnificativa, la 1%, de la 2.8% anterior, estimarea de creștere economica pentru acest an, pe fondul unui declin al activității in sectoarele de industrie si agricultura. Astfel, dinamica valorii adăugate brute din industrie pentru tot anul este negativa (-0.2%) fata de estimarea inițiala de +0.6% făcută la mijlocul acestui an. In agricultura, dinamica este si mai pronunțata, de la o creștere prognozata de 0.8%, la o reducere de 11%. (Sursa: Economica)

Cash is king

Warren Buffett se pregătește sa intre in 2025 cu un tezaur de numerar gigantic la Berkshire Hathaway, cel mai mare din ultimii 34 de ani. Nivelul de numerar al conglomeratului cu sediul in Omaha se ridica la 325 mld. USD, nivel record in termeni absoluți, si reprezintă aproximativ 30% din activele totale ale companiei, un procent record din 1990, potrivit datelor de la Oppenheimer. Buffett a preluat controlul Berkshire in 1965 si a continuat sa îl transforme intr-un conglomerat unic in lume. (Sursa: CNBC)

Ads

Ne pregătim de Santa Rally?

In acest an, perioada tradițională de tranzacționare „Santa Claus” va începe in Ajunul Crăciunului si se va încheia pe 3 ianuarie. Perioada sezoniera, când investitorii sunt in căutarea unui așa-numit Santa Rally, acoperă 7 sesiuni, inclusiv ultimele 5 zile de tranzacționare din decembrie si primele doua din 2025. Din 1950, S&P 500 a avansat in medie cu 1.29% in acest interval, încheind pe plus in 77% dintre cazuri conform datelor furnizate de Dow Jones Market Data. Anul trecut însă, dinamica a fost negativa (-0.9%) in cele 7 zile care au precedat anul 2024. Piața bursiera americana va fi închisa in ziua de Crăciun precum si pe 1 ianuarie 2025. (Sursa: MarketWatch)

Oblig Restart Energy One 2026 Preț curent 92.89 RON (3.21% ) MCap 15.1M P/E -0.38

Conducerea Restart Energy One anunța plata cuponului nr. 1 aferent obligațiunilor corporative REO29E emise de societate, aflate in curs de admitere in sistemul SMT al BVB. Plata cuponului, in valoare bruta de 4.763014 EUR/obligațiune va fi efectuata vineri, 27 decembrie prin transfer bancar in contul participanților. (Sursa: BVB)

Ads

Premier Energy Plc Pret curent 19.99 RON (1.47% ) MCap 2.49B P/E 14.24

Premier Energy a anunțat ca subsidiara Alive Renewable Holding Limited a finalizat achiziția unei participații de 90% in cadrul Development Power Solar Energy SRL, o companie care deține drepturile pentru construcția unui parc solar de 49 MW DC. Totodată, subsidiara companiei din Republica Moldova, Navitas Energy SRL, a achiziționat o participație de 100% in cadrul Elteprod Wind SRL. Compania va analiza posibilitatea dezvoltării unui parc eolian de 8 MW pe un teren in apropierea orașului Stefan Voda din Republica Moldova. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.1895 RON ( -1.30% ) MCap 448M P/E -7.7770

Dezvoltatorul imobiliar Impact a anunțat semnarea unui contract de credit cu Libra Internet Bank pentru o facilitate de credit de 7 mil. EUR. Scopul acestui contract este finanțarea activității curente. Perioada contractuala este de 3 ani de zile, scadenta fiind pe 20 decembrie 2027. (Sursa: BVB)

Ads

Banca Transilvania Pret curent 27.00 RON (2.27% ) MCap 24.7B P/E 5.38

Analiștii de la BRK Financial Group au oferit un preț ținta de 30.7 RON pentru acțiunile Băncii Transilvania, care presupune o dinamica de +17% fata de prețul de la sfârșitul săptămânii trecute. Analiștii estimează pentru anul curent un dividend dublu comparativ cu 2024, care ar putea avea un randament de pana la 9.3%. (Sursa: ZF)

Med Life Pret curent 5.810 RON ( -3.01% ) MCap 3.08B P/E 240.114

MedLife, care aniversează 8 ani de la listarea de la BVB este cel mai performant emitent din indicele BET din aceasta perioada. In cei 8 ani de zile, indicele BET a avut o dinamica de +138%, in timp ce acțiunile MedLife au crescut cu 500%. Cu o capitalizare de 3.2 mld. RON, MedLife are o pondere semnificativa din investițiile a 8.2 milioane de romani prin pensiile private Pilon II. (Sursa: ZF)

Occidental Petroleum Pret curent 47.8400 USD (1.51% ) MCap 42.5B

Berkshhire Hathaway a anunțat achiziția a 8.9 milioane de acțiuni Occidental Petroleum, ajungând la un total de 264.1 mil. de acțiuni. Acțiunile au fost achiziționate in transe la un preț in intervalul 45.8-46.56 USD, pentru o valoare totala de 409 mil. USD. In prezent, compania controlata de Warren Buffett deține aproximativ 28% din Occidental Petroleum, care a atins un minim al ultimului an pe 19 decembrie (45.17 USD). (Sursa: Seeking Alpha)

Ads

Palantir Technologies Inc Pret curent 80.4600 USD (3.29% ) MCap 168B

Palantir si Anduril sunt in discuții cu aproximativ 12 companii rivale pentru a crea un consorțiu care sa liciteze pentru contractele guvernamentale din SUA. Potrivitul raportului furnizat de Financial Times, consorțiul intenționează sa anunțe ca a încheiat acorduri cu o serie de companii de tehnologie luna viitoare. Printre companiile aflate in negociere pentru a se alătura grupării se numără SpaceX, OpenAI, Saronic Technologies si Scale AI. Companiile caută sa preia o parte mai însemnata din bugetul de apărare al guvernului federal in valoare de 850 mld. USD de la companii precum Lockheed Martin, RTX si Boeing. (Sursa: Seeking Alpha)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads