Nemții, cu moralul la pământ - TradeVille

Construcțiile Încep Anul Cu Dreptul

Volumul lucrărilor de construcții, in ianuarie 2023, a înregistrat o creștere ca serie bruta cu 5.8% si cu 7.2% ca serie ajustata, fata de ianuarie 2022, dinamica pozitiva fiind influențata de creșterea cu 11.4% a lucrărilor de construcții noi. Fata de decembrie 2022, volumul lucrărilor de construcție in Romania a scăzut cu 66.1% ca serie bruta si cu 4.3% ca serie ajustata (ținând cont de sezonalitate si zile lucrătoare). Printre principalele segmente in care s-au înregistrat scăderi au fost lucrările de întreținere si reparații curente (-24%). (Sursa: INS)

Comisia Europeana Prognozează Un An Bun Pentru Agricultura Românească

Prognoza Comisiei Europene pentru anul 2023 indica producții peste medie la culturile de grâu, triticale, rapița si orez ale României. Producția de grâu din Romania ar putea ajunge la cca. 9.7 mil. tone, având in vedere randamentul prognozat de 4.6 tone/hectar – cu 10.3% mai mare fata de 2022. La nivelul UE, randamentul mediu estimat este de 5.8 tone/hectar, cu 4% mai mult fata de 2022 si cu 3% mai mare peste media ultimilor cinci ani. Cele mai mari randamente la producția de grâu sunt in Olanda (9 tone/hectar) si Belgia (8.8 tone/hectar), iar cele mai mari creșteri fata de anul trecut se vor înregistra in Ungaria (+26%) si Estonia (+25%). (Sursa: Economica.net)

Nemții, Cu Moralul La Pământ

Moralul germanilor s-a prăbușit, in urma îngrijorărilor legate de sistemul bancar, arata indicele sentimentului economic ZEW. Astfel, indicele a înregistrat o scădere cu 15,1 puncte, la un nivel de 13 puncte pentru luna martie, cu mult sub prognoza economiștilor de 17,1 puncte, aceasta fiind prima scădere după 5 luni consecutive de creștere. Totodată, un alt indicator, arata ca evaluarea situației economice din Germania a scăzut si mai mult in martie, la -46.5 de la -45.1 in luna precedenta si sub previziunile analiștilor de -44.3. (Sursa: Reuters)

Deficitul Comercial In Zona Euro – La Același Nivel

Deficitul comercial al zonei euro a înregistrat schimbări nesemnificative fata de anul trecut, costul mai mare al importului de energie fiind compensat cu o creștere a exporturilor mărfurilor produse in zona euro. Astfel, balanța comerciala a zonei euro pentru comerțul cu bunuri cu restul lumii a fost de 30.6 mld. EUR (+1.3% vs ianuarie 2022). Pentru tot blocul comunitar, datele au arătat ca importurile de energie au costat cu 18.7% mai mult, deși cheltuielile cu materiile prime importate au scăzut. (Sursa: Reuters)

Romcarbon Buzău Preț curent 0.456 RON (0.22% ) MCap 120M P/E 12.649

Conducerea companiei Romcarbon a convocat AGA pentru data de 27.04.2023. Pe ordinea de zi sa afla, printre altele, propunerea de repartizare a profitului net obținut in 2022, in valoare de 51.4 mil. In acest sens, conducerea companiei propune distribuirea de dividende in valoare de 13.2 mil. RON, ceea ce va rezulta intr-un dividend brut/acțiune de 0.050 RON. Raportat la prețul de închidere din 21.03.2023, randamentul dividendului propus se ridica la 11%. (Sursa: BVB)

Electromagnetica București Preț curent 0.178 RON ( -0.56% ) MCap 120M P/E 4.769

Producătorul si furnizorul de energie electrica, corpuri de iluminat si stații de încărcare electrice, Electromagnetica, propune distribuirea a 3.4 mil. RON, din profitul net de 25.2 mil. RON obținut in 2022, sub forma de dividende. Astfel, raportat la prețul de închidere din 21.03.2023, randamentul dividendului propus este de 2.8%. (Sursa: BVB)

Bucur București Preț curent 0.675 RON (0.75% ) MCap 56.2M P/E 24.471

Emitentul Bucur S.A., deținut in procent de 68% de către SIF Muntenia S.A. (SIF4), a propus spre aprobarea in AGA distribuirea de dividende in valoare de aproximativ 3 mil. RON. Raportat la prețul de închidere din 21.03.2023, randamentul dividendului propus se ridica la 5.3%. (Sursa: BVB)

Germina Agribusiness București Preț curent 1.200 RON ( -1.64% ) MCap 16.2M P/E 1.624

Conducerea Germina Agribusiness S.A. a convocat AGA pentru data de 24.04.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla si propunerea de a distribui dividende in valoare de 9 mil. RON din profitul anului 2021, ceea ce ar rezulta intr-un dividend brut/acțiune de 0.67 RON. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 56%. De menționat este faptul ca societatea se afla in plin proces de restrângere a activității, înregistrând in anul 2022 o pierdere in valoare de 405,452 RON. (Sursa: BVB)

2performant Network Preț curent 1.790 RON (0.00% ) MCap 22.1M P/E 85.874

2Performant Network a informat piața despre lansarea Pay for Performance (P4P) – un serviciu prin care care magazinele online își pot externaliza promovarea prin Google Ads către specialiști din ecosistemul 2Performant, fără ca acestea sa își asume bugetul de promovare al respectivelor campanii. In acest mod magazinele online plătesc doar pentru vânzările generate prin intermediul acelor reclame, iar specialiștii care vor crea campaniile își asuma in totalitate si bugetul de promovare. Serviciul este disponibil din 21 martie. In alte știri, 2P a anunțat validarea rezultatelor majorării de capital, in valoare de 63,378 RON. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Iar Brașov Preț curent 10.30 RON (0.98% ) MCap 194M P/E 13.70

IAR a anunțat convocarea AGA pentru data de 27 aprilie 2023, in cadrul căreia, printre altele, acționarii vor dezbate aprobarea unui dividend in valoare de 5.3 mil. RON, reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0.291 RON. Randamentul dividendului, calculat cu ultimul preț de închidere, este de 2.8%. (Sursa: BVB)

Volkswagen Ag Preț curent 156.70 EUR (2.32% ) MCap 71.2B P/E 4.80

Un tribunal rus a înghețat, la începutul săptămânii, toate activele Volkswagen din Rusia, in contextul in care producătorul auto încearcă sa-si lichideze operațiunile de pe teritoriul rus. Volkswagen, alături de alți producători auto, si-a suspendat anul trecut operațiunile din Rusia după ce tarile occidentale au impus sancțiuni Moscovei din cauza conflictului din Ucraina. Totuși, producătorul auto german nu reușește sa vândă activele, întrucât producătorul rus GAZ, cu care germanii au un acord pentru producerea de autoturisme Volkswagen in Rusia, solicita daune de 201.3 mld. USD, pe motiv ca ieșirea Volkswagen din piața rusa ii pune in pericol propriile interese. Astfel, toate activele Volkswagen vor fi înghețate pe durata desfășurării procesului cu GAZ. (Sursa: Reuters)

Biontech Se Preț curent 133.33 USD (0.95% ) MCap 32.8B

Compania germana BioNTech, a declarat la începutul acestei săptămâni ca a semnat un acord cu OncoC4, companie privata, pentru a co-dezvolta si comercializa medicamentul sau cu anticorpi împotriva cancerului. OncoC4 va primi o transa inițiala de 200 mil. USD si este eligibila pentru a primi plăti recurente pentru dezvoltare, reglementare si comercializare, precum si redevențe. Companiile au declarat ca, in acest an, este planificata efectuarea unui studiu in faza avansata pentru acest medicament. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 201.00 USD (2.73% ) MCap 533B P/E 22.99

Meta a deschis sesiunea de tranzacționare de ieri in creștere cu 2.3% după ce Morgan Stanley si-a ridicat ratingul de la "equal-weight" la "overweight", ținta de preț fiind de 250 USD/acțiune, in contextul in care compania continua campania de eficientizare a costurilor. Știrea vine in contextul in care Meta a anunțat săptămâna trecuta ca intenționează sa concedieze 10,000 de angajați si sa închidă 5,000 roluri in cadrul celei de-a doua runde de reduceri de personal din ultimele 6 luni. Analiștii considera ca îmbunătățirea evaluării companiei vine pe fondul creșterii veniturilor, a angajamentului, dar si a planurilor de implementare a Reels – o funcționalitate a Instagram prin care utilizatorii înregistrează si editează scurte videoclipuri. Cea din urma, este un concurent direct cu platforma TikTok. (Sursa: Seekingalpha)

TESLA INC. Preț curent 197.58 USD (7.82% ) MCap 584B P/E 46.55

Moody's Investors Service a îmbunătățit cu o treapta statutul de investiție al Tesla, de la ratingul anterior, Junk, la Baa3, devenind, astfel, a doua firma de rating de credit după S&P Global Ratings care face acest pas. O acreditare de înalta calitate din partea a cel puțin doua agenții este suficienta pentru ca Tesla sa fie considerata in mod oficial un credit de tip blue-chip in rândul investitorilor. Printre factorii care au dus la luarea deciziei, Moody's a menționat extinderea ofertei de produse, inclusiv producția Cybertruck (programata pentru sfârșitul anului 2023), facilitățile de producție regionale si accentul sporit pe eficienta. Totodată, un alt factor important li reprezintă si faptul ca Tesla a rambursat cca. 10 mld. USD din datorie in ultimii 3 ani. (Sursa: Seekingalpha)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

