Noua emisiune de titluri Fidelis – TradeVille

Sosirile în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au crescut cu 4.2% în luna februarie comparativ cu anul trecut, în timp ce înnoptările au avut o dinamică pozitiva de 5.2%. La punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 7.5% in luna februarie fata de aceeași perioada din 2023. (Sursa: INS)

In perioada 8-17 aprilie, Ministerul Finanțelor derulează o noua emisiune de titluri de stat Fidelis, adresata investitorilor persoane fizice, cu dobânzi care ajung pana la 7%. Astfel, cele 5 transe pentru care subscrierile încep de luni, au dobânzi de 6% pentru cele scadente în 2025 si 6.85% pentru titlurile cu scadenta în 2027, donatorii de sânge beneficiind de o dobândă de 7%. Totodată, pentru titlurile de stat denominate in EUR, dobânzile sunt de 4% pentru cele scadente in aprilie 2025 si 5% pentru titlurile scadente in aprilie 2029. (Sursa: ZF)

Banca Centrala Europeana (BCE) este tot mai încrezătoare in scăderea inflației pana la țintă de 2%, pregătind astfel terenul pentru reducerea dobânzii de referință începând cu luna iunie 2024. In cadrul ședinței de joi, factorii de decizie au concluzionat ca rata de creștere a preturilor s-a atenuat conform așteptărilor, in timp ce presiunile salariale s-au temperat. In deciziile viitoare privind politica monetara, un factor important va fi reprezentat de deciziile FED privind dobânda de referință. (Sursa: Reuters)

Malaezia a devenit un punct de atracție pentru fabricile de semiconductori din cauza tensiunilor dintre SUA si China, care determina companiile sa își diversifice operațiunile. Intel, GlobalFoundries si Infineon sunt unii dintre producătorii de cipuri care au înființat sau si-au extins operațiunile in Malaezia in ultimii ani. Tara deține 13% din piața mondiala a serviciilor de ambalare, asamblare si testare a cipurilor, conform ultimelor date publicate la mijlocul lunii februarie. (Sursa: CNBC)

Dn Agrar Group Pret curent 1.620 RON (3.18% ) MCap 257M P/E 9.881

DN Agrar a informat acționarii cu privire la cantitatea de lapte livrata in primele 3 luni ale anului 2024. Comparativ cu aceeași perioada din 2023, compania a înregistrat o creștere de 18% a acestui indicator. Per total, cantitatea de lapte livrata s-a apropiat de 16 milioane de litri, comparativ cu doar 13.5 milioane de litri in primul trimestru din 2023. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 1.004 RON (2.45% ) MCap 3.81B P/E 8.602

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, a încheiat un memorandum de înțelegere cu CPI Property Group, unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa, cu privire la achiziționarea unui teren de 21 de hectare situat in apropierea parcului Carol din București. Compania plănuiește sa dezvolte un cartier cu aproximativ 5,000 de unități rezidențiale, destinat nivelului superior al pieței de masa din București. Prima faza a proiectului ar urma sa fie finalizata in 2028. (Sursa: ZF)

Oil Terminal Pret curent 0.1230 RON ( -0.40% ) MCap 368M P/E 25.7930

De la publicarea rezultatelor financiare din 14 februarie, Oil Terminal a înregistrat o depreciere cu 5.7% a prețului acțiunilor. Capitalizarea bursiera s-a redus cu 22.5 mil. RON, la 370.15 mil. RON. Compania si-a bugetat, pentru anul in curs, venituri totale si profit in creștere cu 10.3% si respectiv, 9.8%. (Sursa: ZF)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 154.31 USD ( -0.39% ) MCap 1.97T

Compania mama a Google, Alphabet, ia in considerare posibilitatea de a percepe taxe pentru funcțiile premium ale motorului sau de căutare bazat pe inteligenta artificiala. Aceasta mișcare, o premiera pentru produsele de baza ale Google, are ca scop consolidarea prezentei sale in spațiul competitiv al inteligentei artificiale. Serviciile premium ar putea include funcții de căutare cu AI alături de ofertele de abonament existente. In ciuda acestei potențiale schimbări, Google da asigurări ca motorul sau de căutare tradițional va rămâne gratuit cu reclame. Acesta se confrunta cu concurenta din partea OpenAI si Microsoft in sectorul AI. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Pret curent 171.63 USD (1.17% ) MCap 2.65T P/E 27.98

Apple explorează robotica personala, inclusiv un robot mobil si un dispozitiv de masa pentru locuințe. Aceasta potențială schimbare are ca scop diversificarea surselor de venit in contextul in care unele proiecte au fost abandonate, iar altele avansează lent, cum ar fi ochelarii pentru realitate mixta. Condus de ingineri si supravegheat de directori, efortul rezida in cadrul diviziilor de hardware și AI ale Apple. Investitorii au manifestat un interes prudent, acțiunile Apple crescând ușor, iar iRobot cunoscând o scurta creștere. (Sursa: Bloomberg)

Bank of America Corporation Pret curent 37.70 USD (0.69% ) MCap 296B P/E 10.51

Bank of America se confrunta cu pierderi nerealizate semnificative, de peste 110 mld. USD, in portofoliul sau de obligațiuni păstrate pana la scadenta, ca urmare a creșterii randamentelor obligațiunilor. In ciuda planurilor de a păstra aceste active pana la scadenta, pierderile pot persista. Aceste pierderi nu afectează in mod direct capitalul sau veniturile conform normelor contabile. Cu toate acestea, unii investitori ajustează capitalul luând in considerare pierderile reale. Portofoliul de obligațiuni cu randament scăzut al băncii afectează marja neta de dobândă a acesteia, pe fondul creșterii costurilor depozitelor si al randamentelor de piața de peste 5%. (Sursa: Barron’s)

