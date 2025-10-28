Număr record de investitori români – TradeVille

Număr record de investitori români

La finalul lunii septembrie 2025, numărul total de investitori individuali raportați de Fondul de Compensare a Investitorilor a ajuns la 274.412, în creștere cu 27,7% față de anul anterior. Dintre aceștia, 209.000 de români investesc activ în acțiuni listate la Bursa de Valori București, precum OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz sau Banca Transilvania, în timp ce 65.364 dețin exclusiv titluri de stat Fidelis – categorie în creștere cu 58% într-un an și reprezentând 23,8% din total. Expansiunea bazei de investitori este susținută atât de programele guvernamentale cu randamente sigure și avantaje fiscale, cât și de evoluția robustă a pieței locale, marcată de un avans de 29% al indicelui BET în ultimele 12 luni. (Sursa: ZF)

Încrederea în economie stagnează

În septembrie 2025, indicatorul de încredere macroeconomică CFA România a stagnat, crescând marginal cu 0,3 puncte, pe fondul unei scăderi a componentei de condiții curente și a unei ușoare îmbunătățiri a anticipațiilor. Analiștii estimează o creștere economică de doar 0,8% pentru 2025 și un deficit bugetar de 8,6% din PIB, semnalând riscuri majore din zona politicii fiscale. Inflația este anticipată la 7,18% pentru următoarele 12 luni, iar peste 80% dintre respondenți se așteaptă la menținerea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor. Totodată, 88% prevăd o depreciere a leului, iar majoritatea estimează stagnarea prețurilor locuințelor. (Sursa: ZF)

FMI confirmă adecvarea rezervelor României

Rezervele internaționale ale României, care au ajuns la aproximativ 76 mld. EUR la finalul lunii septembrie 2025 (65 mld. EUR în valută și 11 mld. EUR în aur), sunt considerate adecvate de către FMI, depășind nivelul de referință de 100% al indicatorului ARA, cu o evaluare de 110%. Joong Shik Kang, șeful misiunii FMI pentru România, a explicat că rezervele sunt suficiente în raport cu riscurile externe și interne, menționând că instituția nu comentează structura sau ponderea aurului în rezerve. În timp ce alte bănci centrale din regiune, precum Polonia și Ungaria, și-au majorat semnificativ deținerile de aur, România nu a mai făcut achiziții de peste două decenii, menținând un stoc constant de 103,6 tone. (Sursa: zfcorporate.ro)

Profiturile industriale chineze accelerează puternic

Profiturile industriale ale Chinei au crescut cu 21,6% în septembrie 2025 față de anul precedent – cea mai mare creștere din aproape doi ani, potrivit Biroului Național de Statistică. Avansul a fost susținut de măsurile Beijingului de limitare a războaielor de preț și de revenirea profitabilității în industria manufacturieră (+9,9%) și în sectorul energetic (+10,3%), în timp ce mineritul a înregistrat o scădere de 29,3%. În primele nouă luni ale anului, profitul companiilor industriale majore a urcat cu 3,2%, accelerând față de perioada anterioară, pe fondul creșterii producției industriale și al performanțelor solide în tehnologia de vârf. Analiștii consideră că aceste rezultate oferă Chinei spațiu limitat pentru noi măsuri de stimulare, în condițiile în care economia a crescut cu 4,8% în T3, iar autoritățile se concentrează pe consolidarea sectorului industrial și pe progrese tehnologice. (Sursa: CNBC)

Agroserv Măriuța Preț curent 6,75 RON (0,00%) | MCap 70,1M | P/E 156,53

Consiliul de Administrație al Agroserv Măriuța a aprobat termenii și condițiile unei noi emisiuni de obligațiuni corporative în valoare de până la 3 mil. EUR. Emisiunea va include până la 30.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 100 EUR, scadență la 3 ani și o dobândă anuală de 9,5%, plătibilă trimestrial. Fondurile obținute vor fi folosite pentru rambursarea obligațiunilor MILK25E, emise în 2020, și pentru susținerea strategiei de creștere a companiei. Plasamentul privat va fi intermediat de BT Capital Partners. (Sursa: BVB)

Holde Agri Invest – Clasa A Preț curent 0,495 RON (-0,20%) | MCap 60M | P/E -3,331

Holde Agri Invest anunță că Enrico-Robert Maxim a renunțat la poziția de membru al Consiliului de Administrație, demisia fiind efectivă după un preaviz de 30 de zile, începând cu 13 octombrie 2025. Compania va comunica ulterior numele membrului interimar care va ocupa această funcție până la alegerea unui nou administrator de către Adunarea Generală a Acționarilor. (Sursa: BVB)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0,0696 RON (0,58%) | MCap 1,84B | P/E 45,5161

Rompetrol Rafinare a finalizat o nouă etapă din programul de modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia, reabilitând patru rezervoare pentru produse petroliere și continuând lucrările la alte două unități strategice. Investițiile vizează creșterea siguranței, eficienței și protecției mediului, precum și o majorare estimată de 20% a capacității totale de stocare. De asemenea, compania a demarat reconstrucția unui rezervor de distilat de vid și modernizarea unui rezervor de țiței de 56.000 mc. Din 2007, Rompetrol Rafinare a investit peste 40 mil. USD în modernizarea și reabilitarea a circa 60 de rezervoare din rafinăriile Petromidia și Vega. (Sursa: BVB)

S.N.G.N. Romgaz Preț curent 9,76 RON (2,74%) | MCap 37,6B | P/E 12,29

Romgaz a informat piața cu privire la faptul că Fitch Ratings a reconfirmat ratingul BBB- cu perspectivă negativă (Investment Grade). Fitch justifică menținerea ratingului prin performanța financiară solidă și nivelul de îndatorare conform așteptărilor, precum și prin avansul constant al proiectului Neptun Deep. (Sursa: BVB)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Preț curent 122,00 RON (0,66%) | MCap 54,8B | P/E 18,14

Brokerii de la Wood & Company estimează că randamentele dividendelor Hidroelectrica vor scădea treptat în perioada 2025–2027, la o medie de 6,6%, sub nivelul titlurilor de stat românești pe zece ani, dar peste media de 4,7% a marilor companii europene de utilități. În raportul publicat pe 23 octombrie, Wood a reluat acoperirea acțiunii cu recomandare de vânzare și un preț-țintă de 115 RON, mizând pe o normalizare a profiturilor după 2025. Analiștii notează că, deși Hidroelectrica rămâne o companie solidă și cu o politică predictibilă de dividende, raportul risc–beneficiu s-a deteriorat față de perioada post-listare, pe fondul presiunilor asupra costurilor și al stabilizării prețurilor la energie. (Sursa: zfcorporate.ro)

OMV Petrom Preț curent 0,9490 RON (-0,11%) | MCap 59,1B | P/E 16,2015

Acțiunile OMV Petrom s-au apreciat cu 2,7% vineri, după aprobarea unui dividend special de 0,02 RON/acțiune, în valoare totală de aproximativ 1,24 mld. RON. Statul român, care deține 20,7% din capital, va încasa aproximativ 258 mil. RON, iar grupul austriac OMV, acționar majoritar cu 51,2%, aproximativ 638 mil. RON. Este al patrulea dividend special consecutiv al companiei, suma totală distribuită în 2025 depășind 4 mld. RON. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Preț curent 37,35 RON (-0,27%) | MCap 1,44B | P/E 23,11

Acțiunile Sphera Franchise Group au crescut cu 5,7% de la momentul anunțului privind convocarea AGA pentru 5 noiembrie, când acționarii vor vota distribuirea unui dividend suplimentar de 1,4 RON/acțiune din profitul net nedistribuit al anului 2024. Plata este programată pentru 15 decembrie, cu ex-date pe 24 noiembrie și data de înregistrare pe 25 noiembrie. (Sursa: ZF)

Compa Preț curent 0,590 RON (10,90%) | MCap 129M | P/E -13,765

Acțiunile Compa Sibiu s-au apreciat cu 12% luni dimineața, ajungând la 0,58 RON, după ce compania a anunțat semnarea unui contract important în industria apărării. Acordul, încheiat cu un producător britanic de profil, are o valoare ce depășește 10% din veniturile totale anuale ale companiei. Detaliile privind suma sau numele partenerului nu au fost făcute publice. (Sursa: ZF)

Porsche AG Vz Preț curent 48,56 EUR (2,97%) | MCap 25,7B

Acțiunile Porsche au urcat cu până la 4,4% în debutul ședinței de tranzacționare de la Frankfurt, după ce compania a anunțat o schimbare strategică și numirea lui Michael Leiters, fost CEO al McLaren, în fruntea conducerii începând din ianuarie. Pe fondul scăderii cererii pentru vehicule electrice și al problemelor din China, Porsche a fost eliminată din indicele DAX, însă noua conducere promite o relansare, estimând că 2025 va marca punctul minim al performanței. (Sursa: Bloomberg)

Lululemon Athletica Preț curent 181,39 USD (1,81%) | MCap 23B

Lululemon a anunțat un parteneriat cu NFL și Fanatics pentru lansarea unei colecții de articole vestimentare și accesorii dedicate tuturor celor 32 de echipe din ligă, marcând prima colaborare oficială a brandului canadian cu fotbalul american. Noua linie, disponibilă începând de marți, include produse emblematice Lululemon, precum seriile Steady State, Define, Scuba și Align, adresate atât bărbaților, cât și femeilor. Inițiativa face parte din extinderea brandului în zona sportivă, după colaborări anterioare cu NHL, sportivi din golf, tenis și F1. Reprezentanții Lululemon văd în parteneriat o oportunitate de a atrage noi clienți premium, în timp ce NFL urmărește să își diversifice gama de produse pentru fani. Acțiunile Lululemon au crescut cu 5% în premarket după anunț. (Sursa: CNBC)

iRobot Corporation Preț curent 3,69 USD (-33,87%) | MCap 101M

Acțiunile iRobot au scăzut cu peste 30% după ce compania a anunțat că procesul de vânzare a eșuat, ultimul potențial cumpărător retrăgându-se din negocieri. Situația financiară a producătorului de aspiratoare Roomba s-a deteriorat semnificativ după anularea achiziției planificate de Amazon în 2024, evaluată la 1,7 mld. USD. iRobot a avertizat că există „îndoieli substanțiale” privind capacitatea sa de a continua activitatea, în contextul dificultăților de finanțare și al lipsei altor oferte de preluare. Compania a menționat că, fără capital suplimentar, ar putea fi nevoită să își restrângă operațiunile sau să intre în faliment. (Sursa: CNBC)

Airbnb Inc. Preț curent 129,07 USD (0,84%) | MCap 81,9B

Airbnb va folosi și în acest an tehnologia sa anti-party pentru a preveni organizarea de petreceri de Halloween în SUA și Canada. Sistemul analizează factori precum durata șederii, distanța față de locația utilizatorului, tipul proprietății și momentul rezervării pentru a bloca cazurile considerate „cu risc ridicat”. În 2024, compania a împiedicat peste 44.000 de persoane să facă rezervări în weekendul de Halloween, măsură care face parte din politica sa globală de interzicere a petrecerilor, implementată din 2020. Airbnb avertizează că utilizatorii care încalcă această regulă pot fi suspendați sau excluși de pe platformă. (Sursa: CNBC)

Berkshire Hathaway Inc. Preț curent 488,07 USD (-0,82%) | MCap 1,06T

KBW a retrogradat Berkshire Hathaway la recomandarea „sell”, invocând riscurile legate de succesiunea lui Warren Buffett și mai multe provocări operaționale care ar putea afecta câștigurile conglomeratului. Analiștii estimează că afacerile principale, precum Geico, Burlington Northern Santa Fe și divizia de energie, se vor confrunta cu presiuni simultane din cauza scăderii veniturilor din asigurări, a cererii reduse în transport și a diminuării creditelor fiscale pentru energie verde. De asemenea, reducerea dobânzilor ar putea afecta randamentele portofoliului uriaș de numerar și titluri de stat al companiei. (Sursa: CNBC)

Qualcomm Inc. Preț curent 187,68 USD (11,09%) | MCap 209B

Qualcomm a anunțat lansarea unor noi cipuri AI pentru centre de date, intrând în competiție directă cu liderii pieței, Nvidia și AMD. Noile modele, AI200 și AI250, vor fi disponibile în 2026 și 2027 și vor putea echipa servere lichid-răcite destinate procesării modelelor de inteligență artificială. Compania susține că aceste cipuri vor oferi performanțe ridicate la un consum energetic mai redus și costuri operaționale mai mici. Acțiunile Qualcomm au crescut cu aproximativ 15% după anunț, pe fondul optimismului investitorilor privind extinderea companiei pe piața în plină expansiune a infrastructurii AI. (Sursa: CNBC)

