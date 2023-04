Numărul salariaților din SUA – conform așteptărilor - TradeVille

Valoarea Creditării Retail Se Apropie De Cea A Creditării Corporate

La finalul anului 2022, volumul creditelor corporate a ajuns la 268.6 mld. RON, fiind de doar 1.4 ori mai mare decât volumul creditelor populației. Prin comparație, in anii 2000, companiile luau credite de 30-40 de ori mai mari decât populația, iar in urma cu 10 ani, creditele corporate erau duble fata de cele retail, conform datelor BNR. Evoluția celor doua segmente se explica atât prin privatizarea sistemului bancar, cat si prin faptul ca împrumuturile retail au explodat abia după anul 2000. (Sursa: ZF)

Presiunea Inflației Își Lasă Amprenta

Rata inflației, care este in medie de 15%, a temperat puternic creșterea vânzărilor din magazine, fata de anii anteriori, când acestea înregistrau salturi de doua cifre. In primele doua luni din 2023, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut doar cu 3.9%. In cursul lunii februarie, inflația la produsele alimentare a fost de 22%, in sectorul de servicii aceasta a înregistrat un nivel de 38%, iar in sectorul nealimentar – de 12%. Consumul din Romania, care reprezintă peste 60% din PIB, a scăzut cu 0.6% in februarie fata de ianuarie, ceea ce denota o creștere economica sub presiune. Anul trecut, economia romana a avut o creștere de 4.8%, mult peste așteptările economiștilor. (Sursa: zfcorporate.ro)

Numărul Salariaților Din SUA – Conform Așteptărilor

Numărul salariaților din economia americana, exceptând sectorul agricol, a crescut in martie conform așteptărilor, in condițiile in care piața de munca a dat tot mai multe semne de încetinire. Astfel, Departamentul Muncii din SUA a raportat o creștere a numărului de salariați de 236,000 – puțin mai jos fata de estimarea Dow Jones de 238,000, si, totodată, contrastând cu nivelul de 326,000 din februarie. Deși numerele au fost aproape de previziunile economiștilor, totalul a reprezentat cel mai mic câștig lunar din decembrie 2020 si vine in contextul eforturilor Fed de a încetini cererea de forța de munca si de a scădea inflația. Rata șomajului a coborât la 3.5%, fata de așteptările ca se va menține la 3.6%. (Sursa: Reuters)

Ads

China – Pași Mai Lenți Spre Redresare

Redresarea economica a Chinei durează mai mult decât se anticipase anterior, ceea ce i-a determinat pe analiștii de la Citi sa-si amâne cu trei luni previziunile privind o revenire a pieței bursiere. In loc de luna iunie, Citi se așteaptă acum ca pana la sfârșitul lunii septembrie indicele Hang Seng sa ajungă la 24,000 de puncte, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 18% fata de nivelul actual. Indicele Hang Seng a închis joi la 20,331.20, înregistrând o creștere de aproximativ 2.8% de la începutul anului pana in prezent. (Sursa: CNBC)

Oil Terminal Preț curent 0.1370 RON ( -0.72% ) MCap 410M P/E 35.3848

Oil Terminal a anunțat piața cu privire la stadiul litigiilor cu referire la majorarea de capital social. Astfel, in data de 6 aprilie, Înalta Curte de Casație si Justiție a respins cererea depusa de acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian cu privire la strămutarea dosarului 2023/118/2022. Ca urmare, apelul formulat de către acționar, care avea ca obiect anularea integrala a Hotărârii AGEA nr. 4/21.03.2022, prin care s-a aprobat data de înregistrare si data plații pentru procedura de majorare de capital, a rămas definitiv respins. Tot in data de 6 aprilie, societatea a primit o alta cerere de chemare in judecata, formulata de Dumitrescu Andrei Sebastian, având obiect constatarea nulității absolute integrale a Deciziei Consiliului de Administrație al Oil Terminal nr.20 din 10.03.2023, prin care acesta a aprobat rezultatele operațiunii de majorare de capital. (Sursa: BVB)

Ads

SIF Oltenia Preț curent 1.690 RON ( -0.59% ) MCap 845M P/E 5.127

Societatea de investiții financiare Oltenia S.A informează investitorii cu privire la inițierea demersurilor pentru vânzarea participației de 11.64% deținuta in capitalul social al companiei Relee S.A. Mediaș. Compania intenționează sa vândă un număr de 62,080 de acțiuni, la prețul de 11RON/acțiune, reprezentând, o suma totala de 682,880 RON. Ordinul de vânzare este valabil începând cu 11.04.2023. (Sursa: comunicat societate)

AIRBUS Preț curent 124.38 EUR ( -1.40% ) MCap 97.9B

Producătorul de aeronave Airbus, va dubla capacitatea de producție in China a celui mai bine vândut avion, A320, adăugând o noua linie de producție la fabrica din Tianjin. Extinderea va avansa planul companiei de a produce pana la 75 de aeronave pe luna din familia A320neo, pana la finalul anului 2026. In plus, Airbus a semnat un acord cu o entitate chineza pentru achiziționarea a 160 dintre avioanele sale comerciale. Livrările Airbus continua sa fie in scădere fata de anul trecut, lucru ce nu se reflecta in prețul acțiunilor, care a înregistrat o creștere de 16% YTD. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

TESLA INC. Preț curent 184.93 USD ( -0.07% ) MCap 546B P/E 43.55

Producătorul auto Tesla, a comunicat ca va reduce preturile la vehiculele sale in SUA cu procente cuprinse intre 2% si 6%. Este cea de-a 5-a reducere inițiata de companie de la începutul anului curent si are loc in contextul in care guvernul american se pregătește sa adopte standarde mai stricte in ceea ce privește creditele fiscale pentru vehiculele electrice. De la începutul anului, Tesla a redus prețul modelului de baza, Model 3, cu un procent cumulat de 11%, iar pe cel al Modelului Y cu 20%, ceea ce, potrivit analiștilor, poate afecta profitabilitatea companiei. Tesla a raportat in primul trimestru din 2023 o creștere a livrărilor de vehicule electrice cu 4% fata de trimestrul precedent. (Sursa: Reuters)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Preț curent 1,208.0000 USD (0.00% ) MCap

Samsung Electronics a anunțat ca va reduce semnificativ producția de cipuri, din cauza unei scăderi bruște a cererii de semiconductori la nivel mondial. Reducerea neobișnuita a producției vine ca urmare a prăbușirii peste așteptări a profitului net, cu 96%, in primul trimestru. Conform analiștilor, reducerea producției ar putea îmbunătăți performanta financiara in trimestrul curent si ar putea sa accelereze revenirea preturilor cipurilor de memorie. Deși pe termen scurt compania a încetinit producția semiconductorilor, Samsung va continua sa înregistreze investiții pe termen lung in infrastructura si cercetare pentru a-si extinde avansul tehnologic. (Sursa: Reuters)

Ads

Toyota Motor Corporation Preț curent 138.87 USD ( -1.10% ) MCap 190B

Producătorul auto japonez, Toyota, va introduce 10 noi modele pe baza de baterii si țintește vânzări de 1.5 mil. de vehicule electrice pe an pana in 2026. La nivel mondial se așteaptă ca vehiculele electrice sa reprezinte mai mult de jumătate din producția totala de vehicule pana in 2030. De asemenea, Toyota a anunțat ca va înființa o noua unitate specializata de producție care se va concentra pe noua generație de vehicule electrice. Compania a raportat vânzări in scădere cu 9% pe piața din SUA in T1 2023, in timp ce acțiunile au înregistrat o ușoara creștere (+0.4% YTD). (Sursa: Reuters)

The Walt Disney Company Preț curent 99.97 USD (0.06% ) MCap 182B P/E 55.01

Disney l-a numit pe Asad Ayaz in funcția de Chief Brand Officer, poziție nou înființata in companie, in ideea creării unei viziuni unice pentru campaniile de marketing. Numirea lui Ayaz vine in contextul in care CEO-ul, Bob Iger, proaspăt reîntors la Disney, a început sa reorganizeze structura companiei. Totodată, Iger încearcă sa reducă costurile cu 5.5 mld. USD, lansând recent primul val de 7,000 de concedieri. CEO-ul companiei a declarat ca intenționează sa reducă conținutul general de divertisment al Disney, menținând in același timp focusul pe streaming. De la începutul anului, pana in prezent, acțiunile Disney au crescut cu 12.35%. (Sursa: CNBC)

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).