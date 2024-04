O nouă emisiune de obligațiuni Bittnet – TradeVille

Autorizațiile Eliberate – Sub Nivelul Din Februarie 2023

In luna februarie 2024, numărul autorizațiilor eliberate pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 39.7% față de luna ianuarie, fiind însă în scădere cu 0.6% vs februarie 2023. Totodată, la finalul primelor 2 luni din 2024, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale s-a micșorat cu 5.7%, până la 4,385. (Sursa: INS)

Locurile De Munca Vacante, In Scădere

În anul 2023, numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a fost de 39,900, in scădere cu 11.5% fata de anul 2022, iar rata medie anuala a locurilor de munca vacante a înregistrat un procent de 0.78% in 2023, cu 0.12 ppt mai mic fata de anul 2022. Cele mai mici valori ale ratei medii anuale a locurilor de munca vacante au fost in industria extractiva (0.45%), in timp ce, la polul opus, sectorul de intermedieri financiare si asigurări a marcat o rata de 1.60%. (Sursa: INS)

Creștere Moderata Pentru Inflația Din SUA

In luna februarie 2024, preturile din SUA au crescut moderat, in timp ce costul serviciilor, excluzând costul locuințelor, a încetinit considerabil, menținând posibilitatea unei reduceri, in luna iunie, a ratei dobânzii de către Fed, menținută in prezent in intervalul 5.25%-5.50%. Inflația a avansat cu 2.5% in luna februarie, după ce a crescut cu 2.4% in ianuarie, fapt care a fost in linie cu așteptările analiștilor. Inflația de baza, care exclude prețul alimentelor si energiei, a crescut cu 2.8% fata de anul 2023, după ce a crescut cu 2.9% in februarie 2024. (Sursa: Reuters)

Ads

Scade Inflația In Franța

Inflația din Franța a scăzut sub 3% pentru prima dată în ultimii doi ani si jumătate, confirmând o tendință care ar putea determina Banca Centrala Europeana să reducă ratele dobânzilor. Prețurile de consum în cea de-a doua economie din zona euro au crescut în luna martie cu 2.4% față de anul precedent, după un avans de 3.2% in luna precedenta. Încetinirea inflației a fost mai accentuata decât prognoza analiștilor de 2.8%. (Sursa: Bloomberg)

Agroland Business System Pret curent 1.205 RON ( -1.63% ) MCap 108M P/E 23.276

Grupul Agroland Business System, care deține cea mai mare rețea de magazine agricole din Romania, se așteaptă sa înregistreze in 2024 vânzări nete in valoare de 344.6 mil. RON (+19% vs 2023), in timp ce profitul net este estimat sa se ridice la 12.5 mil. RON, ceea ce ar însemnă o creștere de 2.7 ori fata de nivelul înregistrat in 2023. Totodată, compania si-a propus sa realizeze investiții de aproximativ 15 mil. RON, care vizează, in principal, platforma avicola de la Mihăilești, si sa deschidă încă 3-4 magazine Agroland MEGA. In 2024, prețul acțiunilor AG a scăzut cu 1.23%. (Sursa: Agroland)

Ads

Agroland Agribusiness Pret curent 4.00 RON ( -1.96% ) MCap 22.7M P/E 21.98

Agroland Agribusiness si-a bugetat pentru anul 2024 vânzări nete in valoare de 68.4 mil. RON, in creștere cu 6.4% fata de 2022, si un profit net de 2.4 mil. RON, care ar depăși de 2.3 ori nivelul înregistra in 2023, de 1.04 mil. RON. In ciuda provocărilor din 2023, compania este optimista fata de următorul sezon agricol, asteptandu-se la lucrurile sa revină la normal in 2024. De la începutul anului si pana in prezent, acțiunile Agroland Agribusiness au înregistrat o scădere de 6.1%, in timp ce, in ultimele 12 luni, scăderea a fost de 24.15%. (Sursa: Raport companie)

Norofert Pret curent 4.32 RON (1.89% ) MCap 75M P/E 18.41

Norofert, producător de îngrășăminte organice, a înregistrat in 2023 venituri totale de 41.9 mil. RON, la nivel consolidat, marcând o scădere de 42% fata de 2022. Rezultatul net a constat într-o pierdere de 3.7 mil. RON, după ce anul trecut compania a înregistrat un profit de 10.5 mil. RON. Pentru anul 2024, Norofert și-a bugetat o cifră de afaceri de 51.7 mil. RON, cu 44% mai mare față de cea din 2023 (36 mil. RON), și un profit net de 2.5 mil. RON. Acțiunile Norofert au marcat o scădere de peste 3% in 2024 si de 27% in ultimele 12 luni. (Sursa: ZF)

Ads

Dn Agrar Group Pret curent 1.610 RON ( -1.53% ) MCap 256M P/E 9.820

DN Agrar, cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, a încheiat anul 2023 cu un profit net de 23 mil. RON, depășind cu 63% nivelul profitului din 2022. Rezultatele au fost susținute de creșterea producției de lapte si de optimizarea costurilor operaționale fixe. Compania si-a menținut constanta cifra de afaceri, la 151 mil. RON, in contextul scăderii prețului laptelui la nivel european. De la începutul anului, acțiunile DN Agrar au înregistrat o creștere de aproape 26%, in timp ce, in ultimele 12 luni, creșterea a fost de 122%. (Sursa: ZF)

2B Intelligent Soft Pret curent 13.00 RON ( -2.26% ) MCap 177M P/E 13.58

2B Intelligent Soft a bugetat pentru anul 2024 o cifra de afaceri de 68.9 mil. RON, in creștere cu 60% fata de 2023, si un profit net de 15.3 mil. RON, cu 17% mai mare fata de anul precedent. Totodată, compania a propus pentru aprobarea in AGA distribuirea către acționari a unui dividend brut pe acțiune de 0.3 RON, cu un randament de 2.3%. Acțiunile Bento au înregistrat o creștere de 18.7% in acest an, pe fondul unor tranzacții in valoare de 11.5 mil. RON. (Sursa: ZF)

Ads

One United Properties Pret curent 0.959 RON ( -0.21% ) MCap 3.64B P/E 8.217

Fondul de pensii private Vital, administrat de Carpathia Pensii, a intrat in acționariatul One United Properties, devenind al treilea fond de pensii private Pilon II cu investiții in companie după BCR Pensii si Metropolitan Pensii. Deținerile Vital in ONE se ridica la aproape 80 mil. RON, reprezentând echivalentul a 0.6% din activul net al fondului. Raportat la numărul de acțiuni ONE, ponderea investiției Vital se ridica la circa 2.1% din capitalul social al companiei. (Sursa: ZF)

Bittnet Systems București Pret curent 0.258 RON (0.39% ) MCap 163M P/E 268.558

Conducerea companiei Bittnet Systems a publicat decizia de aprobare a prospectului aferent ofertei publice primare de vânzare obligațiuni. Astfel, perioada de derulare a ofertei publice va fi 02.04.2024 – 15.04.2024, valoarea ofertei ridicandu-se la 15 mil. RON. Prețul de subscriere se va situa in intervalul 94 RON – 106 RON, in timp ce dobânda oferita va fi fixa, de 9%/an. (Sursa: BVB)

Ads

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 15.26 RON (0.53% ) MCap 612M P/E 10.27

Producătorul de vinuri, Purcari, a informat piața despre preluarea integrala a acțiunilor Timbrus Purcari Estate. Prin aceasta achiziție, compania își extinde poziția in regiunea viticola Stefan-Voda, unde va adauga aproximativ 130 de hectare noi. Astfel, Purcari va gestiona o suprafață totala a podgoriilor de vita de vie de 1,600 hectare. (Sursa: BVB)

Rompetrol Rafinare Pret curent 0.0710 RON ( -2.74% ) MCap 1.88B P/E -1.5082

Rompetrol Rafinare a anunțat piața cu privire la un incident care s-a produs in cursul zilei de vineri. Compania a anunțat o aprindere in instalația de Hidrorafinare Benzina a rafinăriei Petromidia. Incidentul nu a produs victime, situația fiind sub controlul forțelor de intervenție. Știrea vine in contextul in care compania își desfășoară revizia generala. (Sursa: BVB)

Paypal Holdings Inc Pret curent 66.99 USD (0.63% ) MCap 74.2B P/E 18.23

PayPal a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, ca intenționează sa îl numească pe Carmine di Sibio, președinte si director general global al Ernst & Young, in consiliul de administrație al companiei, in calitate de director independent, începând cu 1 iulie. Di Sibio, care lucrează la EY din 1985, a fost numit CEO in 2019. El a declarat anterior ca se va retrage din companie in iunie 2024. Domnul di Sibio are voie sa se alăture consiliului de administrație al unei companii publice potrivit politicii EY. (Sursa: SeekingAlpha)

Apple Inc. Pret curent 171.48 USD ( -1.06% ) MCap 2.68T P/E 28.36

Furnizorii Apple din străinătate au accelerat producția noilor si mult așteptatelor iPad-uri, lansarea fiind planificata pentru începutul lunii mai. Lansarea va cuprinde noi modele de iPad Pro si iPad Air. Modelele vor beneficia de ecrane noi cu tehnologie OLED, iar, iPad Air va avea pentru prima data si o opțiune de ecran de 12.9 inchi. Știrea vine in contextul in care Apple se pregătește să încheie cea mai lunga perioadă fără modele noi de iPad. Au trecut aproximativ 18 luni de la ultimele actualizări ale produsului care a fost lansat, in 2010, de către Steve Jobs. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads