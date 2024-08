O nouă emisiune Fidelis – TradeVille

O nouă emisiune Fidelis

În perioada 8 august – 20 august, investitorii persoane fizice pot subscrie în cadrul unei noi oferte de titluri de stat Fidelis. În acest sens, dobânzile pentru titlurile în RON pe o perioada de 1 an au coborât la 5.8% (respectiv 6.8% pentru donatorii de sânge), în timp ce pentru cea pe 5 ani dobânda ajunge la 7%. In ceea ce privește titlurile emise in EUR, dobânda oferita este de 4% pentru maturitatea de 1 an si 5% pentru cea pe 5 ani. Aceasta emisiune Fidelis urmează sa fie cea cu numărul 18. (Sursa: ZF)

Din nou pe verde

După deschiderea ședinței bursiere de ieri, indicele BET afișa o apreciere de 2.2% in urma corecției severe care a avut loc in ședința precedenta. Astfel, indicele de la București a recuperat pe parcursul a doar câteva minute o mare parte din scăderea înregistrată luni. Dintre companii, MedLife, Purcari, Digi, Petrom și ONE United Properties au înregistrat cele mai mari aprecieri între 4% si 6.2%. (Sursa: ZF)

Rollercoaster japonez

Indicele Nikkei a încheiat ședința de tranzacționare de ieri cu o dinamica de +10.23%, marcând cea mai mare apreciere zilnica din octombrie 2008 încoace. Raliul bursier din Japonia a dus la revenirea principalilor indici la o performanta pozitiva pe parcursul acestui an. (Sursa: CNBC)

Schimbări la vârf

Unul dintre fondatorii OpenAI, John Schulman si-a anunțat demisia de la compania susținută de Microsoft. Acesta se va alătura altui start-up, Anthropic, care beneficiază de susținerea companiei fondate de Jeff Bezos, Amazon. Decizia vine în contextul in care OpenAI a renunțat la o echipă care se concentra pe încercarea de a se asigura ca oamenii pot controla sistemele de inteligență artificială, care depășesc capacitatea umana, in multe sarcini. (Sursa: CNBC)

Meta Estate Trust Pret curent 0.700 RON (2.19% ) MCap 71.6M P/E 8.985

Conducerea Meta Estate Trust a anunțat finalizarea achiziției a 7 apartamente si a 7 locuri de parcare din ansamblul rezidențial First Estates Pipera. Valoarea totala a investiției s-a ridicat la aproximativ 775,000 EUR. Finanțarea tranzacției a fost realizata cu credit bancar si fonduri proprii. (Sursa: BVB)

Jt Grup Oil Pret curent 4.34 RON ( ) MCap 124M P/E 21.67

JT Oil Group a debutat pe piața AeRO sub simbolul JTG, având o capitalizare bursiera de aproximativ 150 mil. RON. Distribuitorul de carburanți, care deține cel mai nou terminal privat de produse petroliere din portul Constanta, a avut parte de o scădere in primele ore de tranzacționare, prețul încheind ședința la 4.34 RON. (Sursa: ZF)

Adidas Pret curent 1,041.0 RON ( -0.05% ) MCap 217B

Adidas a anunțat plecarea lui Martin Shankland, „head of global operations” si membru executiv in echipa de management a companiei. In acest sens, acesta își va încheia mandatul pe data de 10 august după 27 de ani de activitate in cadrul companiei. Parte din responsabilitățile acestuia vor fi preluate de către directorul financiar, Harm Ohlmeyer, urmând ca pozițiile executive de conducere din companie sa fie reduse la 4. (Sursa: Bloomberg)

Bayer AG Pret curent 127.58 RON ( -3.38% ) MCap 105B

Bayer a raportat vânzări peste așteptări pentru ultimul trimestru. Dinamica a fost influențată de cererea puternica pentru noile medicamente pentru cancer si rinichi. Veniturile grupului au fost de 1.1 mld. EUR pentru al doilea trimestru al anului, depășind media de 10.9 mld. EUR a estimărilor analiștilor. Totodată, compania si-a reiterat previziunile de profit pentru întregul an. Directorul general Bill Andreson încearcă sa recâștige încrederea investitorilor după ani de criza pentru conglomeratul german. (Sursa: Bloomberg)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 159.32 USD (0.04% ) MCap 2.07T

Alphabet a pierdut procesul antitrust privind motorul de căutare, marcând astfel o victorie importanta pentru Ministerul Justiției din SUA, in prima mare confruntare anticoncurențială din domeniul tehnologiei din ultimele decenii. Judecătorul a concluzionat ca Google a blocat in mod eficient concurenții din domeniul căutării sa aibă acces pe piață. În perioada următoare, judecătorul va stabili sancțiunile impuse companiei. (Sursa: Seeking Alpha)

Uber Technologies Inc Pret curent 63.62 USD (8.79% ) MCap 130B P/E -348.34

Utilizatorii aplicației de ride-sharing Uber au efectuat un număr record de călătorii în al doilea trimestru din 2024, in ciuda îngrijorărilor legate de economia SUA. Totodată, conducerea companiei a declarat ca nu a înregistrat, încă, un impact semnificativ asupra cheltuielilor de consum pe seama slăbirii economiei din SUA. Veniturile trimestriale ale Uber s-au majorat cu 16% vs. T2 2023, ajungând la 10.7 mld. USD și depășind estimările analiștilor cu 120 mil. USD. Profitul net al perioadei s-a situat la 1 mld. USD si a fost, de asemenea, peste așteptările pieței de 660 mil. USD. (Sursa: Financial Times)

