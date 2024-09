O nouă emisiune Fidelis – TradeVille

O nouă emisiune Fidelis

Ministerul Finanțelor derulează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis în perioada 2-11 octombrie. Emisiune se desfășoară tot în 5 transe, dintre care două în EUR. Transele în RON au următoarele caracteristici: dobândă de 6.85% pe an pentru titlurile scadente în octombrie 2025 (adresată donatorilor de sânge), 5.85% pe an pentru cele cu scadență în octombrie 2025 și 7% pe an pentru cele cu scadență în octombrie 2029. Pentru transele denominate în EUR, dobânda este de 3.95% pe an pentru titlurile scadente în octombrie 2025 și de 5% pe an pentru cele scadente în octombrie 2029. (Sursa: ZF)

Cu depozitele de gaze pline

Depozitele de gaze naturale ale României sunt la capacitate maximă (99.99%), potrivit datelor Gas Infrastructure Europe (GIE), totalizând 3,176.6 mil. metri cubi. Totodată, România are capacitatea de a depozita suplimentar încă 150 mil. metri cubi, datorită investițiilor pe care le-a făcut Depogaz in ultimii ani. Prin comparație, gradul de umplere al depozitelor de înmagazinare a gazelor la nivelul Uniunii Europene este de 93.98%. (Sursa: Economica.net)

PCE, la cel mai scăzut nivel din februarie 2021

Principalul indicator urmărit de Rezerva Federala pentru a evalua costul bunurilor și serviciilor din SUA, indicele preturilor de consum (PCE), a crescut cu 0.1% în luna august, aducând rata anuală a inflației la 2.2%, în scădere față de 2.5% înregistrată în iulie. Acesta este cel mai scăzut nivel din februarie 2021. Prin comparație, analiștii se așteptau la o creștere lunară de 0.1% în august și la o creștere anuala de 2.3%. (Sursa: CNBC)

Inflația în Franța, în scădere bruscă

Rata inflației armonizate a Franței, a doua cea mai mare economie din zona euro, a scăzut brusc în septembrie, până la 1.5% vs 2.2% în august. Evoluția a fost sub așteptările analiștilor, care estimaseră o creștere de 2%. Acest lucru ar putea pune presiune pe Banca Centrala Europeana pentru a lua masuri de stimulare a economiei. (Sursa: CNBC)

Agroland Business System Preț curent 1.420 RON (0.00% ) MCap 127M P/E 22.936

Grupul Agroland Business System, care deține cea mai mare rețea de magazine agricole din România, a încheiat primul semestru din 2024 cu o cifră de afaceri consolidată de 206.7 mil. RON, în creștere cu 9% față de perioada similară din 2023, în timp ce profitul net a totalizat 9.8 mil. RON (+29% YoY). Totodată, vineri compania a anunțat închiderea ofertei de vânzare de obligațiuni de tip plasament privat prin care a atras 6.92 mil. RON de la investitori. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Transelectrica Preț curent 36.20 RON ( -2.16% ) MCap 2.65B P/E 8.39

Transelectrica a semnat cu Ministerul Energiei un nou contract de finanțare din Fondul pentru Modernizare, pentru un proiect inovator în România: „Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future – Trecerea LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit”. Acesta este cel de-al 11-lea contract de finanțare din Fondul pentru Modernizare pe care compania li accesează. Realizarea acestei investiții va îmbunătăți indicatorii de performanță ai Rețelei Electrice de Transport prin asigurarea unei disponibilități ridicate a activelor Sistemului de Transport al Energiei Electrice (RET), consolidarea și creșterea eficienței operaționale a RET, creșterea flexibilității în operare și prin scăderea costurilor de mentenanța. (Sursa: BVB)

Transgaz Preț curent 22.65 RON (0.00% ) MCap 4.26B P/E 14.65

Transgaz obține o nouă finanțare din partea Ministerului Energiei, prin Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 8.5 mil. EUR pentru alimentarea CET Ișalnița si CET Turceni. Proiectul derulat de companie are o valoare totală de 28.9 mil. EUR. Proiectul ”Creșterea capacitații de transport a SNT și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj) și a Sucursalei Electrocentrale Turceni (județul Gorj) a fost declarat, proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale, prin HG nr. 549/2023 si respectiv HG.551/2023. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3700 RON (1.65% ) MCap 1.31B P/E -120.3612

Lăcrămioara Isărescu, fiica guvernatorului Băncii Naționale, a fost votată de acționarii Fondului Proprietatea în Comitetul Reprezentanților companiei. Au fost șase candidați pe două locuri, al doilea rămânând vacant întrucât nu s-a întrunit numărul necesar de voturi de cel puțin 50%. Doamna Lăcrămioara Isărescu a primit 56.8% de voturi „pentru”. (Sursa: ZF)

Dn Agrar Group Preț curent 1.490 RON (0.34% ) MCap 237M P/E 10.440

De la începutul anului și până în prezent, acțiunile DN Agrar s-au apreciat cu 16.41%, în timp ce indicele BETAeRO, din care face parte, a înregistrat o evoluție negativă, de 0.99%. În ultimele 12 luni, însă, cotația a înregistrat o creștere de aproape 68%, fiind una dintre cele mai performante acțiuni de la BVB din această perioadă. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.455 RON (0.69% ) MCap 1.74B P/E 19.300

Acțiunile Aquila ocupa locul 2 ca și performanță în indicele BET, cu o creștere YTD a cotației de peste 58%, după includerea în indicele principal a Antibiotice Iași, care ocupă primul loc, cu o apreciere de peste 140% de la începutul anului. Prin comparație, indicele BET a înregistrat o performanță de doar 15% în 2024. (Sursa: BVB)

Norofert Preț curent 3.75 RON (1.08% ) MCap 65.1M P/E -11.64

Norofert a raportat, pentru prima jumătate a anului 2024, venituri din exploatare consolidate în valoare de 25.1 mil. RON, în scădere cu cca. 4% față de S1 2023, pe fondul unei performanțe mai slabe a segmentului de farming. In același timp, grupul a înregistrat o creștere a cheltuielilor din exploatare cu cca. 5%, pana la un nivel de aprox. 21 mil. RON, influențate de creșterea costurilor cu inputurile pentru înființarea culturilor. Astfel, societatea a obținut un profit net în suma de 1.8 mil. RON (-40% vs S1 2023). (Sursa: BVB)

Trump Media Technology Group Pret curent 14.970 USD (7.08% ) MCap 548M

United Atlantic Ventures (UAV) a vândut aproape 11 mil. de acțiuni Trump Media, reducându-și participația la doar 100 de acțiuni. Vânzarea, posibilă după expirarea perioadei de restricționare, se estimează că ar fi adus UAV între 128 și 170 mil. USD, raportat la intervalul de preț la care acțiunile DJT s-au tranzacționat în aceasta perioada. UAV a cofondat Trump Media cu Donald Trump, dar ulterior au apărut conflicte juridice. Trump deține încă 56% din companie. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 107.83 USD (2.63% ) MCap 277B

Alibaba Group Holding, JD.com Inc. și Meituan au avut cele mai bune zile de tranzacționare din ultimii ani după ce guvernul chinez a anunțat măsuri pentru a stimula economia internă. Investitorii au reacționat cu entuziasm, Meituan și JD.com crescând cu peste 20%, iar Alibaba cu până la 15% în două zile. Aceste creșteri au venit în urma măsurilor ample de sprijin din partea Beijingului pentru sectorul imobiliar și ajutoarele financiare pentru cetățeni. Programele de răscumpărare de acțiuni ale Alibaba au contribuit și ele la revigorarea interesului pieței pentru companiile tehnologice. (Sursa: Bloomberg)

Southwest Airlines Co Preț curent 30.54 USD (2.04% ) MCap 17.4B

Southwest Airlines a anunțat o serie de inițiative pentru a combate scăderea profiturilor, inclusiv parteneriate, pachete de vacanță și vânzarea aeronavelor către companii de leasing. Aceste măsuri vizează creșterea profitului net cu 4 mld. USD până în 2027. Investitorul activist Elliott Management a criticat însă planul și a cerut în continuare demiterea CEO-ului Bob Jordan. Deși acțiunile Southwest au crescut cu 5.4% după anunț, compania se confruntă cu provocări, inclusiv scăderi mari de profit și întrebări privind modelul său de afaceri. (Sursa: Reuters)

Toyota Motor Corporation Preț curent 183.65 USD ( -3.02% ) MCap 249B

Producția globala a Toyota a scăzut cu 11% în august, marcând a șaptea lună consecutivă de declin, cu o producție care a scăzut la 709,571 vehicule. Scăderea a fost determinată de un taifun, un scandal de certificare în Japonia și oprirea producției a doua SUV-uri în SUA, ceea ce a dus la o scădere de 22% a producției interne. (Sursa: Reuters)

Costco Wholesale Corp Preț curent 885.06 USD ( -1.82% ) MCap 393B

Veniturile Costco au fost, în al treilea trimestru de raportare, cu 20 mil. USD sub așteptările pieței, compania fiind afectată de reticența clienților în privința achiziționării produselor scumpe. Directorul financiar al companiei a declarat că tendința consumatorilor de a caută articole la preț promoțional a devenit tot mai vizibilă în urma publicării rezultatelor financiare. (Sursa: Reuters)

