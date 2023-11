Obligațiuni municipale verzi - TradeVille

Obligațiuni Municipale Verzi

Primăria Reșița a început plasamentul privat de obligațiuni municipale verzi prin intermediul căruia plănuiește sa atragă 17.2 mil. EUR cu o scadenta de 10 ani, la o dobânda formata din nivelul Euribor la șase luni plus o marja fixa in funcție de interesul investitorilor. Plasamentul se va încheia pe data de 17 noiembrie, iar listarea la BVB va avea loc la începutul anului viitor. (Sursa: ZF)

Piața De Birouri Rezista

In cel de-al treilea trimestru, volumul investițiilor pe segmentul de birouri a ajuns la 15 mil. EUR, fiind prognozat sa ajungă la 69 mil. EUR pentru întreg anul curent. Segmentul de retail a fost liderul tranzacțiilor cu proprietăți comerciale. Logistica a reprezentat 32% din suprafața închiriata la nivel național, urmata de producție, cu 25%. Investitorii romani, care au contribuit cu 38% din totalul investițiilor, rămân încă motorul principal al pieței, constituind o baza solida pentru redresare. (Sursa: ZF)

Risc De Recesiune In Zona Euro

Activitatea companiilor din Zona Euro a scăzut mai rapid luna trecuta, cererea de servicii fiind in scădere, accentuând probabilitatea unei recesiuni. Economia s-a contractat cu 0.1% in ultimul trimestru, iar PMI a scăzut la cel mai mic nivel din noiembrie 2020 încoace. Sectorul producției s-a înrăutățit, cu o scădere puternica a comenzilor noi. (Sursa: Reuters)

Ads

BOJ Încrezător Ca Nu Va Mai Exista Deflația

Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a declarat ca nu se așteaptă ca Japonia sa revină la nivelurile de deflație de dinaintea pandemiei, cu un ciclu salariu-preț prognozat mai puternic. In ciuda incertitudinilor legate de creșterea salariilor de către firmele mai mici, din cauza profitabilității scăzute, se preconizează ca preturile de consum vor creste în următorii ani. (Sursa: MarketWatch)

Bittnet Systems București Preț curent 0.2470 RON (0.00% ) MCap 156M P/E -23.4420

Bittnet Systems a hotărât derularea unei oferte publice primare pentru vânzarea de obligațiuni corporative, negarantate in RON. Valoarea nominala este de 100 RON si subscrierea minima este de 10 obligațiuni. Dobânda anuala fixa este de 9.6%, plătibila trimestrial. Maturitatea acestor obligațiuni este de 4 ani si 6 luni de la data emisiunii. Investitorii vor putea plasa ordine de subscriere intr-un interval de preț extins (94 RON – 106 RON/obligațiune). (Sursa: BVB)

Ads

Norofert Preț curent 4.23 RON (0.95% ) MCap 72.5M P/E 9.09

Norofert, producătorul de inputuri organice pentru agricultura a anunțat un profit de 1.1 mil. RON pentru primele 9 luni ale anului, in scădere cu 85% fata de 2022. Marja bruta din vânzări a fost de doar 13.5%, comparativ cu aproape 20% in urma cu un an. Compania a pus rezultatele pe seama secetei prelungite din acest an, a preturilor in scădere pentru cerealele romanești si a costurilor mari de finanțare. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.989 RON (0.20% ) MCap 3.75B P/E 8.505

One United Properties a anunțat încheierea unui contract cu Infineon Technologies, lider german in proiectarea si producția de semiconductori. Contractul prevedere dezvoltarea unei clădiri de birouri durabile, care sa acopere nevoile Infineon, timp de 15 ani. Valoarea inițiala a contractului se ridica la 57 mil. EUR, fiind compus dintr-o clădire cu suprafața totala închiriabila de 2,000 mp si 280 locuri de parcare. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 23.40 RON (1.30% ) MCap 1.4B P/E 5.15

Ads

Grupul TTS a informat piața ca, principalul furnizor de servicii de transport din cadrul grupului, Navrom, va continua programul de construcție barej tip EUROPA 2, prin semnarea unui act adițional cu Severnav. Actul adițional vizează construcția a încă 4 unități, având o valoare estimata la 4 mil. EUR. Finalizarea construcției este estimata pentru perioada iulie-noiembrie 2024, finanțarea fiind asigurata de către Navrom din resurse proprii. Investiția va conduce la creșterea eficientei in exploatare a flotei de nave nepropulsate, cu reflectare in rezultatele operaționale viitoare consolidate ale grupului TTS. (Sursa: BVB)

Unilever Plc Preț curent 38.550 GBP (0.01% ) MCap 98.9B

Unul dintre cei mai mari zece investitori ai Unilever, Lindsell Train, a salutat schimbările recente din conducerea companiei si a discutat deja următorii pași cu noul președinte. Unilever considera ca este necesara o noua perspectiva asupra tuturor aspectelor afacerii, si, in consecința,, au numit un nou director executiv, un nou director financiar si un nou președinte. Noua strategie se va concentra pe 30 de mărci cheie care reprezintă 70% din vânzări. (Sursa: Reuters)

Ads

Ryanair Holdings plc Preț curent 15.93 EUR (5.08% ) MCap 18B

Ryanair prognozează obținerea unui profit anual record si va oferi investitorilor un dividend regulat pentru prima data, datorita tarifelor care au crescut cu 24% in timpul verii. Compania anticipează un profit după impozitare intre 1.85 mld. si 2.05 mld. EUR, depășind recordul anterior de 1.45 mld. EUR din 2018. Ryanair a reușit sa crească capacitatea mai rapid, in comparație cu rivalii săi, transportând cu 25% mai mulți pasageri in ultimul trimestru, comparativ cu anul 2019. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 219.27 USD ( -0.31% ) MCap 694B P/E 56.98

Tesla plănuiește sa producă o mașina electrica mai accesibila, cu un preț de 25,000 EUR, la fabrica sa din Berlin, urmărind o majorare a cotei sale de piața si oferirea unui impuls pentru atingerea obiectivului sau de a produce 20 de milioane de vehicule pana in 2030. In pofida provocărilor economice si a întârzierilor tehnologice din trecut, compania își mărește, de asemenea, capacitatea de producție si creste salariile muncitorilor, calendarul de producție nefiind încă anunțat. (Sursa: Reuters)

Ads

Biontech Se Preț curent 100.00 USD (4.17% ) MCap 24.5B

BioNTech a redus perspectiva pentru veniturile anuale din vaccinurile COVID-19 la aproximativ 4 mld. EUR, comparativ cu estimările anterioare de 5 mld. EUR, din cauza cererii mai scăzute pentru vaccin. Veniturile din al treilea trimestru au fost de 895 mil. EUR, in scădere de la 3.46 mld. EUR înregistrați in trimestrul trei al anului precedent. Atât BioNTech, cat si Pfizer, au declarat ca plănuiesc in următoarele luni un studiu de faza avansata asupra noilor tulpini de COVID-19 si de gripa. (Sursa: Yahoo Finance)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads