Obligațiunile Artprint au intrat la tranzacționare – TradeVille

Cele mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est

România are 53 de companii în clasamentul celor mai mari 100 de firme din regiune. OMV Petrom rămâne cea mai mare companie din zonă. În sectorul de banking, topul este dominat de Banca Transilvania. Per ansamblu, veniturile celor mai mari companii din Europa de Sud-Est au scăzut în 2023, din cauza scăderilor înregistrate pe piața de energie și a preturilor de consum ridicate. Venitul combinat al celor 100 de companii a fost de 198.4 mld. EUR, cu peste 20 mld. EUR mai mic față de anul precedent. (Sursa: ZF)

Inflația din zona euro, în creștere

Inflația din zona euro a crescut în luna octombrie la pragul de 2% de la 1.7%, conform ultimelor date furnizate. Cifra este peste estimarea economiștilor de 1.9%. Piețele se așteaptă în acest moment la o scădere a dobânzii de referință de 0.25% la întâlnirea Băncii Centrale din luna decembrie. (Sursa: CNBC)

Temu investigată de UE

Uniunea Europeana a deschis o investigație asupra platformei de comerț electronic Temu pentru a verifica dacă societatea face suficient pentru a combate vânzările de produse ilegale pe site-ul său. Comisia Europeana suspectează compania că încalcă noua legea privind serviciile digitale, o lege menită să elimine conținutul ilegal și dezinformarea online. În cazul în care se constată încălcarea, Temu ar putea primi o amendă de până la 6% din veniturile anuale. (Sursa: Bloomberg)

Impactul alegerilor asupra materiilor prime

Potrivit analiștilor de la Capital Economics, rezultatul alegerilor din SUA nu va avea probabil un impact major asupra unor produse precum energia, metalele și cerealele pe termen scurt, însă petrolul și gazele naturale ar putea fi influențate în anii următori de cine câștigă președinția. O victorie a lui Donald Trump ar oferi un boost pentru forajele de petrol și gaze naturale. (Sursa: WSJ)

Artprint Obligatiuni 2028 Preț curent RON ( ) MCap 2.4M P/E 2.52

Obligațiunile emise de tipografia Artprint au intrat ieri, 31.10.2024, la tranzacționare. Acestea oferă o dobânda anuală fixă de 10.50%, fiind obligațiunile corporative de la BVB care oferă cea mai mare dobândă pe RON. Maturitatea obligațiunilor este în 2028, cuponul fiind plătibil semestrial. TradeVille a intermediat oferta în cadrul căreia au fost emise obligațiunile și a asistat compania în vederea listării instrumentelor financiare la BVB. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 20.30 RON ( -1.93% ) MCap 14.1B P/E 8.94

BRD - Groupe Societe Generale a raportat un profit net de 1.06 mld. RON în primele noua luni din 2024, în scădere cu 11% față de anul precedent, în timp ce, la nivelul întregului grup BRD, profitul net a fost de 1.09 mld. RON, în scădere cu 10.6%, de la 1.22 mld. RON. Venitul net bancar a crescut cu 5.7%, iar soldul creditelor nete a înregistrat un avans de 15.1%, ajungând la 47.6 mld. RON, impulsionat de creșterea de 23% pe segmentul companiilor și de cererea pe segmentul retail. Creditele de consum si cele pentru locuințe au crescut semnificativ, iar finanțările sustenabile au ajuns la aproape 1 mld. RON. (Sursa: BVB)

Foraj Sonde Videle Preț curent 15.0 RON (5.63% ) MCap 169M P/E 9.8

Inspire Asset Management SRL devine noul acționar minoritar al Foraj Sonde Videle SA, după o tranzacție din 25 octombrie 2024, achiziționând acțiuni de la majoritarul Sever Florian Raicu, care rămâne implicat în administrarea FSV. Noul acționar susține extinderea regională a FSV și dezvoltarea sa în sectorul geotermal și energetic. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 13.4 RON (0.00% ) MCap 89.3M P/E 19.8

Divizia Solar Energy a companiei Visual Fan a semnat un contract cu Austrotherm pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic de 999.90 kWp în județul Neamț, susținut prin fonduri PNRR. Proiectul include instalarea panourilor pe o suprafață de 16,121 mp, împreuna cu lucrări conexe de împrejmuire, iluminat și supraveghere video. (Sursa: BVB)

Erste Group Bank Ag Preț curent 254.9 RON (4.47% ) MCap 107B P/E 5.4

Venitul net din dobânzi a crescut la 5,591 mil. EUR (+3.1%) în toate piețele principale, cu excepția Austriei, datorita volumului mai mare de împrumuturi și costurilor mai mici la depozite. Erste Group a înregistrat un profit net de 2,516 mil. EUR pentru primele noua luni din 2024, susținut de creșterea veniturilor din dobânzi (+3.1%) și comisioane (+11.4%). Costurile au crescut moderat (+3.7%), iar calitatea activelor s-a menținut, cu o rată de credite neperformante de 2.4%. Grupul și-a revizuit pozitiv prognoza pentru 2024, anticipând o ROTE de peste 16% și o rată cost/venit sub 48%. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3318 RON ( -1.54% ) MCap 1.18B P/E -107.9347

Franklin Templeton International Services S.A R.L., administratorul Fondului Proprietatea S.A., informează că a primit din partea acționarilor Istvan SARKANY și Mihai SEBEA o scrisoare și materiale pentru ședințele AGEA și AGOA din 2 / 3 decembrie 2024. Documentele pot fi accesate pe site-ul Fondului, iar detalii suplimentare sunt disponibile în secțiunea Întrebări frecvente de pe www.fondulproprietatea.ro. (Sursa: BVB)

SHELL PLC Preț curent 30.830 EUR (2.34% ) MCap 221B

Shell a raportat un profit de 6 mld. USD în al treilea trimestru (vs 6.2 mld. USD in T3 2023), depășind așteptările analiștilor, dar în scădere față de trimestrul anterior, pe fondul scăderii prețurilor la țiței și a marjelor de rafinare mai mici. Compania a anunțat o răscumpărare de acțiuni de 3.5 mld. USD și și-a menținut dividendul la 0.34 USD. Fluxul de numerar liber a crescut la 10.83 mld. USD, iar datoria netă a scăzut la 35.2 mld. USD (vs 40.5 mld. USD in T3 2023). (Sursa: CNBC)

Stellantis Nv Preț curent 12.600 EUR (2.99% ) MCap 40.4B

Stellantis a raportat o scădere de 27% a veniturilor nete în al treilea trimestru, la 33 mld. EUR, sub așteptările analiștilor, de 36.6 mld. EUR, pe fondul unor scăderi ale livrărilor, mixului nefavorabil de produse, prețurilor și efectelor cursului de schimb valutar. Compania a redus semnificativ stocurile, în special în SUA, reducând cu 80,000 de unități stocurile dealerilor americani din iunie până acum, aproape de ținta de reducere cu 100,000 de unități până la finalul lunii noiembrie. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 227.69 USD ( -1.10% ) MCap 3.55T

Apple a raportat venituri de 94.93 mld. USD, depășind estimarea de 94.58 mld. USD, și un profit ajustat pe acțiune de 1.64 USD comparativ cu estimările consensuale de 1.60 USD. Vânzările de iPhone-uri, cel mai important produs al companiei, au generat venituri de 46.22 mld. USD, în creștere cu 6%, iar vânzările din servicii au crescut cu 12%, sub așteptări, la 24.97 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 186.4600 USD ( -3.29% ) MCap 2.02T

Amazon a raportat un profit net de 15.3 mld. USD în al treilea trimestru, în creștere cu 55% față de 9.9 mld. USD anul trecut, depășind estimările cu un profit pe acțiune de 1.43 USD, comparativ cu 1.14 USD estimat. Veniturile totale au fost de 158.9 mld. USD, peste așteptările de 157.2 mld. USD, iar vânzările în America de Nord au crescut cu 9%, la 95.5 mld. USD. AWS, divizia de cloud, a înregistrat o creștere de 19% a vânzărilor, la 27.5 mld. USD. Compania a prevăzut un sezon de sărbători stabil, dar conservator, cu venituri estimate la 185 mld. USD, sub estimarea medie de 186.16 mld. USD. (Sursa: Reuters)

