Obligațiunile, la mare căutare – TradeVille

La Coada Clasamentului

Romania se afla pe locul 23 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene in clasamentul prețului curentului electric pentru consumatorii casnici, potrivit datelor furnizate de Eurostat. Dintre vecinii geografici, doar Bulgaria si Ungaria, cu care suntem direct interconectați, au beneficiat de un preț mai mic. La polul opus, cele mai mari preturi au fost înregistrate in Germania, Irlanda, Belgia si Danemarca. Raportat la media Uniunii Europene, prețul achitat de România a fost de aproximativ 2/3. (Sursa: Financial Intelligence)

Obligațiunile, La Mare Căutare

Numărul investitorilor in fondurile de obligațiuni si instrumente cu venit fix deschise in Romania a crescut cu 5.4% in primele 4 luni ale anului curent. Doar in luna aprilie, numărul investitorilor in fondurile de obligațiuni a crescut cu peste 2,700 de persoane. In ceea ce privește activele nete aflate sub administrare, acestea au crescut cu 7.9% in intervalul ianuarie-aprilie 2024. (Sursa: ZF)

Se Repeta Istoria?

Analiștii de la Bank of America au analizat 9 bule bursiere din ultimii 100 de ani, de la raliul Dow Jones din preajma Great Depression si pana la creșterea exponențială a fondului ARK Innovation din 2021 condus de Cathie Wood. Volatilitatea a fost principalul lucru pe care aceste perioade l-au avut in comun, fiind înregistrată o creștere pe măsură ce bula se dezvolta. Daca istoria ar fi sa se repete, in prezent investitorii nu ar trebui sa fie îngrijorați, datorita faptului ca indicele de volatilitate se afla la o valoare joasa de sub 13. (Sursa: MarketWatch)

Vesti Bune De La Beijing

Sectorul serviciilor din China a înregistrat cel mai rapid ritm de expansiune din iulie anul trecut, potrivit unui sondaj privat. Indicele Caixin al managerilor de achiziții din sectorul serviciilor a crescut la 54 in luna mai. Acesta este cel mai ridicat nivel din ultimele 10 luni, depășind prognoza mediana de 52.5, oferita intr-un sondaj Bloomberg din rândul economiștilor. Orice valoare peste 50 sugerează o expansiune. (Sursa: Bloomberg)

Premier Energy Plc Pret curent 21.10 RON (0.00% ) MCap 2.63B P/E 6.72

Premier Energy, furnizorul si distribuitorul de gaze naturale si electricitate, listat in urma cu o săptămâna la BVB a anunțat ca intermediarul ofertei publice inițiale (Wood & Company), nu a efectuat tranzacții de stabilizare a prețului post-listare. In consecință, cele 4.69 mil. acțiuni PE din opțiunea Greenshoe de stabilizare vor merge integral către vânzare, in contextul in care prețul a rămas peste valoarea din IPO de 19.5 RON (Sursa: ZF)

Cemacon Cluj-Napoca Pret curent 0.432 RON (0.93% ) MCap 404M P/E 36.001

Cemacon a informat piața cu privire la faptul ca se va delista de la Bursa de Valori București, ca urmare a deciziei acționarilor majoritari. Acțiunile CEON au fost suspendate începând cu 05.06.2024. Compania este evaluata la 400 mil. RON si a încheiat T1 2024 cu o pierdere de 3.7 mil. RON, la nivel de grup. (Sursa: ZF)

Transelectrica Pret curent 35.70 RON (7.53% ) MCap 2.61B P/E 11.05

Transelectrica a anunțat majorarea cu 40% a tarifului pentru energia electrica aplicat de la 1 iunie, la 12.84 RON/MWh, de la 9.17 RON aplicat de la 1 ianuarie 2024 si pana in prezent. Modificarea valorii tarifului a fost determinata de aplicarea mecanismului de corectare a deviațiilor semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării tarifului din data de 01.01 2024. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 137.0 RON (1.71% ) MCap 61.6B P/E 10.3

Hidroelectrica va distribui dividende de 6.2 mld. RON acționarilor pe 28 iunie 2024. Cei care doresc sa beneficieze de o parte din dividende, mai pot cumpăra acțiuni ale companiei pana pe 06.06. 2024. In ziua ex-date, pe 7 iunie, prețul acțiunilor se va corecta pentru a reflecta randamentul dividendelor, iar acțiunile nu vor mai fi purtătoare de dividende aferente distribuiri din rezultatul anului 2023. (Sursa: ZF)

2B Intelligent Soft Pret curent 14.10 RON (2.92% ) MCap 192M P/E 10.14

2B Intelligent Soft a fost evaluata de analiștii de la Prime Tranzacționa la o valoare intrinseca de 15.5521 RON/acțiune. Având in vedere prețul actual de tranzacționare, de 13.6 RON, estimarea analiștilor sugerează o creștere potențială de 14.3% in următoarele 12 luni. Prețul acțiunilor BENTO au marcat o apreciere de 166% in ultimele 12 luni, si o creștere cu 24% de la începutul anului. (Sursa: ZF)

One United Properties Pret curent 0.890 RON (0.00% ) MCap 3.37B P/E 7.425

Fondatorii ONE, Liviu Diaconescu si Victor Capitanu, au cumpărat, in 3 ședințe de tranzacționare, peste 3 mil. acțiuni ONE, prin intermediul vehiculelor lor de investiții - OA Liviu Holding și Vinci Ver Holding. In total, valoarea achizițiilor s-a ridicat la 1,2 mil. RON. (Sursa: ZF)

Industria de Diseno Textil Pret curent 45.56 EUR (3.71% ) MCap 142B

Inditex, proprietarul Zara, a raportat o creștere puternica a vânzărilor in cel de-al doilea trimestru, determinata de succesul colecțiilor sale de primăvară/vara, vânzările crescând cu 12% in perioada 1 mai-3 iunie, depășind așteptările analiștilor. Strategia companiei de a se poziționa in partea superioara a pieței i-a permis sa crească preturile fără a pierde clienți, ajutând-o sa facă fata concurentei din partea Shein si H&M, precum si provocărilor logistice si inflaționiste. In primul sau trimestru fiscal, compania a raportat o ușoară creștere a marjei brute si o creștere a profitului net la 1.3 mld. EUR de la 1.2 mld. EUR, cu o creștere a vânzărilor de 7.1%, la 8.2 mld. EUR, deși anticipează un impact valutar negativ de 2% asupra vânzărilor pe întregul an. (Sursa: WSJ)

TESLA INC. Pret curent 175.55 USD (0.45% ) MCap 554B P/E 45.50

Investitorul miliardar, Ron Baron, care a fost de-a lungul timpului un permabull când vine vorba de Tesla, a scris o scrisoare deschisa in sprijinul controversatului pachet salarial de 56 mld. USD pe care îl revendica Elon Musk. Acesta considera ca, contractul de remunerare a lui Musk din 2018 a inclus parametri de performanta agresivi, despre care putini credeau ca pot fi atinși. Conform contractului, Musk nu ar fi câștigat nimic daca aceste obiective ambițioase nu ar fi fost atinse. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF