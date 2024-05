Obstacol pentru FED – TradeVille

Inflația, Din Nou Sub 6%

Rata anuală a inflației în luna aprilie a fost de 5.9% comparativ cu anul trecut. Rata medie a modificărilor prețurilor de consum în ultimele 12 luni față de precedenta perioadă a fost de 8.1%. Rata inflației de la începutul anului comparativ cu luna decembrie 2023 a fost de doar 2.4%. (Sursa: INS)

Evoluția Producției Industriale

În luna martie, producția industrială a crescut, față de luna precedenta, atât ca serie brută (8.1%), cât si ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate (+3.9%). Fata de aceeași luna din 2023, producția industriala a fost mai mica cu 4.2% ca serie bruta, dar cu 2.8% mai mare ca serie ajustata. (Sursa: INS)

Obstacol Pentru FED

Indicele preturilor produselor, o măsura a ceea ce primesc producătorii pentru bunurile pe care le produc, a crescut cu 0.5% in luna aprilie in SUA, peste estimarea economiștilor de 0.3%. Acest lucru poate reprezenta un alt potențial obstacol in calea reducerilor rapide ale ratelor dobânzilor. Cu toate acestea, cifrele din luna martie au fost revizuite in jos, indicând o contracție de 0.1%. (Sursa: CNBC)

Acțiunile Europene, Mai Atractive

Acțiunile europene sunt acum mai atractive decât cele americane, potrivit băncii elvețiene UBS. Printre motivele enumerate de analiștii băncii se numără datele economice, ratele dobânzilor si cele mai recente rezultate financiare. Concluzia UBS vine ca o surpriza, având in vedere ca, creșterea economica din SUA a depășit cu mult performanta din ultima vreme din zona euro. PIB american a avut o dinamica de 1.6% in primul trimestru, in timp ce in zona euro acesta a înregistrat o creștere de doar 0.3%. UBS preconizează ca acest decalaj intre cele doua regiuni s-ar putea reduce in curând. (Sursa: CNBC)

Hidroelectrica Pret curent 135.1 RON (0.15% ) MCap 60.7B P/E 9.5

Cel mai mare producător de energie electrica din Romania, Hidroelectrica, a raportat, pentru T1 2023, o scădere de 22% a veniturilor, in timp ce, la nivelul profitabilității nete, s-a înregistrat un declin de 23% vs T1 2023. Rezultatele sunt in linie cu previziunile bugetare, in timp ce marja operațională si cea neta au scăzut cu 2% respectiv 1%, in principal, ca urmare a diminuării preturilor la energie electrica si a cantității vândute. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.890 RON ( -0.67% ) MCap 775M P/E 23.800

AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listata la BVB, a raportat la nivel consolidat, pentru primul trimestru, o cifra de afaceri de 105 mil. RON, in scădere cu 5% vs T1 2023, in timp ce indicatorul EBITDA si profitul net normalizat au marcat scăderi de 22% respectiv 30%. Rezultatele in scădere sunt puse pe seama contextului dificil din industria IT la nivel global, reflectând tendința companiilor de a se axa pe optimizări operaționale si limitări de bugete. (Sursa: BVB)

Biofarm Pret curent 0.814 RON (0.00% ) MCap 802M P/E 10.415

Producătorul de medicamente, Biofarm, a încheiat primul trimestru raportând venituri din vânzări in scădere cu 25.4%, in timp ce profitul net s-a diminuat cu 34.8%. Rezultatul a fost afectat ca urmare a vânzărilor “one-off” pentru medicamentele pe baza de paracetamol. Compania a anunțat in luna precedenta distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0.031 RON, care, in baza prețului de închidere din data de 14 mai 2024, are un randament de 3.85%. (Sursa: BVB)

Farmaceutica Remedia Deva Pret curent 0.704 RON ( -0.56% ) MCap 67.2M P/E 9.334

In primul trimestru, Farmaceutica Remedia a raportat o creștere a veniturilor cu 26.7% vs T1 2023, la 172.6 mil. RON. De asemenea, cheltuielile de exploatare au crescut cu 26.3% vs T1 2023, la 171 mil. RON. Profitul net a scăzut cu 30.8%, la 1.3 mil. RON. Compania a declarat dividende din profitul net aferent anului 2023, in valoare totala de 4.7 mil. RON, oferind un randament al dividendelor de 7.1% pe baza prețului de închidere din data de 14 mai 2024. (Sursa: BVB)

ALRO S.A. Pret curent 1.565 RON (0.00% ) MCap 1.11B P/E -2.437

Producătorul de aluminiu, Alro Slatina, si-a redus pierderea neta la 14.8 mil. RON, la finalul primului trimestru, comparativ cu pierderea de 52.4 mil. RON in T1 2023. Cifra de afaceri a urcat cu 1.7% in T1 2024 fata de aceeași perioada a anului trecut, in principal ca urmare menținerii tendinței de creștere a prețului aluminiului pe bursa de la Londra, precum si a cererii. (Sursa: BVB)

Transelectrica Pret curent 29.65 RON (1.54% ) MCap 2.17B P/E 10.17

Compania națională de transport de energie electrica Transelectrica a încheiat primul trimestru cu un profit net de 103 mil. RON, in creștere cu 29% fata de aceeași perioada din 2023. Veniturile operaționale au fost de 532 mil. RON, având o dinamica de +7% fata de T1 2023. Creșterea veniturilor operaționale a fost influențată, in principal, de majorarea tarifului mediu aprobat de ANRE. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Pret curent 14.8 RON ( -0.67% ) MCap 98.6M P/E 22.8

Visual Fan își extinde portofoliul prin lansarea noii game de televizoare inteligente iPlay 6200, caracterizata prin design-ul borderless, cu rama de doar 2mm, care se integrează oricărui spațiu ambiental. Aceasta gama aduce o experiență de vizionare avansata, combinând rezoluția 4K Ultra HD, tehnologia Dolby Audio si sistemul de operare smart VIDAA. (Sursa: BVB)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 78.75 USD ( -6.91% ) MCap 204B

Alibaba a raportat rezultate trimestriale peste estimările analiștilor, in condițiile in care accentul pus pe produsele low-cost a contribuit la creșterea vânzărilor in segmentul de comerț electronic. In ciuda unor cifre peste consensul analiștilor, prețul acțiunilor a scăzut cu peste 3% in ședința de pre-market de la New York, in contextul in care profitul a scăzut cu 86% fata de cel raportat in urma cu un an. Compania a anunțat si o politica generoasa de dividende, acordând aproximativ 4 mld. USD acționarilor. In ceea ce privește segmentul de cloud, acesta a înregistrat o dinamica pozitiva de 3%. (Sursa: Reuters)

