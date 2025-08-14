Pachetul 2 de măsuri fiscale – TradeVille

Câștigul salarial în luna iunie

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în luna iunie a acestui an, câștigul mediu salarial brut a atins 9.246 RON, cu 0,06% mai mult față de luna precedentă. Câștigul mediu net s-a ridicat la 5.539 RON, valorile cele mai mari înregistrându-se în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (12.656 RON) și în activitățile de servicii în tehnologia informației (11.957 RON). (Sursa: INS)

Pachetul 2 de măsuri fiscale

Pachetul 2 de măsuri fiscale va include înlocuirea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile cu peste 50 mil. EUR cu o nouă taxă pe afiliați, menită să consolideze nivelul investițiilor. Pachetul introduce și măsuri pentru îmbunătățirea colectării prin coordonarea ANAF de către Ministerul de Finanțe, utilizarea bodycam-urilor în controale, creșterea transparenței și revizuirea sistemului de eșalonări pentru prevenirea abuzurilor. (Sursa: ZF)

China lansează un nou program de subvenții

China lansează un nou program de subvenții pentru credite de consum, menit să stimuleze cheltuielile și să sprijine economia pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA. Măsura ar putea genera până la 5 trilioane yuani în împrumuturi noi, programul oferind până la 3.000 yuani subvenție per împrumut pentru achiziții de consum și bunuri de valoare mare. Programul implică principalele bănci de stat și instituții financiare de consum, urmând să simplifice procedurile și să accelereze acordarea creditelor. Autoritățile au avertizat totuși asupra riscului de supraîndatorare a populației. (Sursa: Bloomberg)

Vânzările vehiculelor electrice, în scădere

Vânzările globale de vehicule electrice au crescut cu 21% în iulie față de anul trecut, cel mai lent ritm din ianuarie și sub avansul de 25% din iunie, potrivit Rho Motion. Încetinirea este cauzată de temperarea cererii pentru mașinile hibride plug-in în China, cea mai mare piață auto din lume, care reprezintă peste jumătate din vânzările globale de vehicule electrice. (Sursa: Reuters)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Preț curent: 122,20 RON (+0,08%) MCap: 54,9B P/E: 16,21

În S1 2025, Hidroelectrica a raportat venituri de 4,32 mld. RON, în scădere cu 16% față de S1 2024, pe fondul reducerii producției nete de energie cu 27% (6.068 GWh) din cauza secetei severe. Rezultatul operațional (profit din exploatare) a scăzut cu 42% la 1,75 mld. RON, iar cheltuielile operaționale au fost de 2,68 mld. RON. Profitul net s-a diminuat cu 41% la 1,59 mld. RON, reflectând comprimarea marjelor (marja operațională 41% vs. 59% în 2024, marja netă 37% vs. 52%). Scăderea veniturilor a fost determinată în principal de diminuarea cu 43% a vânzărilor pe piața angro (1,69 mld. RON) și de reducerea veniturilor din echilibrare (-62%) și servicii de sistem (-47%), parțial compensată de creșterea veniturilor din furnizare (+24%). (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent: 0,4265 RON (-0,12%) MCap: 1,51B P/E: 4,4223

Fondul Proprietatea a convocat AGA pentru data de 29 septembrie, în cadrul căreia, printre altele, acționarii vor dezbate anularea procesului actual de selecție a administratorului, demararea de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție a unui administrator, introducerea condiției ca noul administrator propus să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor FP și aprobarea unui dividend brut de cca. 0,0123 RON/acțiune. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 2,9%. (Sursa: BVB)

Oil Terminal Preț curent: 0,1160 RON (-2,52%) MCap: 347M P/E: 370,9473

În primul semestru din 2025, Oil Terminal a înregistrat o cifră de afaceri netă de 185,32 mil. RON, în scădere cu 19,8% față de S1 2024, realizând doar 81,3% din nivelul bugetat. EBITDA a coborât cu 42,3% față de anul trecut, până la 31,11 mil. RON, însă a depășit ușor nivelul bugetat. Cheltuielile totale s-au redus cu 9,7%, până la 172,66 mil. RON, iar creșterea inegală a veniturilor și cheltuielilor a generat un profit net în scădere cu 65,7%, la 12,79 mil. RON, depășind cu 22,6% estimarea bugetară. (Sursa: BVB)

Compa Preț curent: 0,572 RON (-4,67%) MCap: 125M P/E: -37,314

La finalul primelor 6 luni din 2025, Compa a realizat o cifră de afaceri de 278,57 mil. RON, în scădere cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile companiei s-au ridicat la 270 mil. RON, principalul driver al indicatorului fiind cheltuielile cu materiile prime și consumabilele utilizate. Rezultatul companiei a fost reprezentat de o pierdere de 5,55 mil. USD, comparativ cu rezultatul pozitiv de 1,84 mil. RON în 2024. (Sursa: BVB)

Agroland Business System Preț curent: 1,470 RON (0,00%) MCap: 132M P/E: 15,577

Agroland a informat investitorii cu privire la achiziția unui teren cu o suprafață totală de 21 ha, situat în preajma platformei avicole de la Mihăilești. Tranzacția a totalizat 785.000 EUR, fiind finanțată în proporție de 20% din fonduri proprii, 80% din sumă provenind din creditare. Terenul este destinat construirii unor noi ferme avicole. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent: 1,466 RON (-0,95%) MCap: 1,75B P/E: 19,653

La finalul primului trimestru din 2025, Aquila a raportat venituri de 1,6 mld. RON, în creștere cu 18% față de S1 2024, susținute de creșterea organică pe segmentul de distribuție și de achizițiile recente. Cheltuielile operaționale au totalizat 1,5 mld. RON (+18,4%), impactate de o creștere semnificativă a costurilor cu beneficiile angajaților (+38 mil. RON). Profitul net al companiei a scăzut cu 17%, până la 29 mil. RON, pe fondul creșterii de 2,8 ori a costurilor financiare din finanțări bancare. La jumătatea anului, compania a realizat 43,3% din cifra de afaceri, 43,1% din EBITDA și 34,8% din profitul net bugetat. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori București Preț curent: 42,6 RON (-4,48%) MCap: 377M P/E: 49,6

În S1 2025, Grupul BVB a raportat venituri operaționale de 37,21 mil. RON (-4% vs. S1 2024), pe fondul scăderii veniturilor din tranzacționare. Cheltuielile operaționale au urcat la 37,7 mil. RON (+19%), în principal din cauza costurilor CCP.RO (10,30 mil. RON), generând o pierdere operațională de 490 mii RON față de profitul de 7 mil. RON în S1 2024. Profitul consolidat a scăzut cu 83%, la 1,48 mil. RON, după compensarea pierderii CCP.RO (-6,99 mil. RON) cu profitul segmentelor BVB și DC (8,46 mil. RON). La jumătatea anului, BVB a realizat 46% din veniturile și 55% din profitul bugetat pentru 2025. (Sursa: BVB)

Prospecțiuni București Preț curent: 0,1170 RON (+2,18%) MCap: 84M P/E: -554,4668

Prospecțiuni București a semnat un contract de prospectare seismică 3D/2D cu Stratum Energy România, cu o durată de 12 luni și o valoare de 9 mil. EUR, echivalentul a peste jumătate din capitalizarea bursieră a companiei (17 mil. EUR). În debutul sesiunii de ieri, acțiunile PRSN au urcat cu 3,93%. (Sursa: ZF)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski SA) Preț curent: 83,38 PLN (+0,60%) MCap: 104B

PKO, cea mai mare bancă din Polonia, a raportat în T2 un profit net de 2,66 mld. zloți, în creștere cu 13,2% față de anul precedent, depășind estimările de 2,55 mld. zloți. Creșterea a fost susținută de un avans de 21,7% al venitului net din dobânzi, până la 6,15 mld. zloți. Venitul din comisioane a scăzut cu 0,2%, la 1,28 mld. zloți, iar marja netă a dobânzilor a fost de 4,91%, sub nivelul din T1, dar compensată de creșterea volumelor. (Sursa: Reuters)

