Paharul pe jumătate plin – TradeVille

FMI la București

Reprezentanții Fondului Monetar International se afla la București pentru a analiza ultimele evoluții economice și pentru a își actualiza prognozele. Conform ultimelor cifre publicate de către instituția internaționala, după o creștere de 2.1% în 2023, avansul economiei locale va încetini la 1.9% pana la sfârșitul acestui an, urmând sa reia un trend accelerat in 2025 (+3.3%). În primăvara, FMI estima un avans de 2.8%, iar in urma cu un an de zile de 3.8% pentru 2024. (Sursa: Financial Intelligence)

Scădere semnificativa pentru preturile industriale

Indicele preturilor producției industriale a înregistrat o contracție de 1.76% în septembrie fata de luna anterioara, potrivit datelor furnizate de către INS. Indicele anual a trecut de pe plus pe minus, contrar trendului de revenire început la sfârșitul primului trimestru din 2024. Este important de menționat faptul ca efectul de baza a avut o contribuție semnificativa in acesta modificare. (Sursa: Financial Intelligence)

Paharul pe jumătate plin

In ciuda unei volatilități crescute a pieței bursiere ca urmare a alegerilor prezidențiale din SUA, încrederea consumatorilor pentru piața de acțiuni a atins cel mai ridicat nivel din istorie. Cel mai recent sondaj privind încrederea consumatorilor, realizat de Conference Board, a arătat ca 51.4% dintre participanți se așteaptă ca preturile acțiunilor sa înregistreze evoluții pozitive in următoarele 12 luni. (Sursa: CNBC)

Cat de mult contează Casa Alba?

Analiștii de la Principal Asset Management au verificat datele istorice din anii prezidențiali pentru a vedea corelația dintre culoarea politica a președintelui ales si evoluția bursiera. In ciuda volatilității pe termen scurt, tendințele istorice arata ca acțiunile au înregistrat in mod constant creșteri puternice pana la sfârșitul unui an electoral, subliniind beneficiile menținerii unei perspective investiționale pe termen lung. Factorii determinanți ai performantei, precum creșterea economica, profiturile companiilor si inovarea eclipsează in cele din urma impactul schimbărilor politice. (Sursa: Barron’s)

Șantierul Naval Orșova Preț curent 7.60 RON ( -0.65% ) MCap 86.8M P/E 10.90

Șantierul Naval Orsova a informat piața cu privire la încheierea a doua contracte cu firma olandeza Rensen-Driessen Shipbuilding pentru construirea a două nave fluviale, valoarea contractelor fiind aproape egala cu cifra de afaceri a companiei din primul semestru. Contractele au o valoare totala de 8.58 mil. EUR, iar termenele de livrare sunt 1 aprilie 2026 si 1 august 2026, in portul Rotterdam, Olanda. (Sursa: BVB)

Dn Agrar Group Preț curent 1.570 RON (0.64% ) MCap 249M P/E 11.001

DN Agrar a deschis fabrica de compost de la Apold, unde va transforma anual 21,000 tone de gunoi de grajd in peste 7,000 tone de îngrășământ organic. Investiția de 1.8 mil. EUR susține obiectivul companiei de a dezvolta un model de economie circulara. Fabrica va genera venituri suplimentare din vânzarea compostului si din creditele de carbon rezultate din reducerea emisiilor de metan. O parte din îngrășământ va fi folosit intern pentru a testa produsul in vederea certificării ca îngrășământ organic, iar restul va fi destinat vânzării externe. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.7325 RON ( -0.07% ) MCap 45.6B P/E 7.9878

Analiștii de la Goldring si-au menținut un interval de preț cuprins intre 0.78 RON si 0.82 RON pentru acțiunile OMV Petrom in următoarele 12 luni. Acest preț ținta implica un potențial de apreciere de aproximativ 9% fata de prețul din piața de la începutul acestei săptămâni. (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 19.78 RON ( -0.60% ) MCap 13.7B P/E 8.71

Analiștii de la Concorde Securities au emis un raport de analiza pentru BRD, oferind un preț ținta de 18.4 RON pentru următoarele 12 luni. Raportat la prețul din piața, dinamica ar fi una de -7.9%. Recomandarea analiștilor este Hold, aceștia subliniind contribuția negativa la profit a provizioanelor in creștere. (Sursa: ZF)

Nintendo Preț curent USD ( ) MCap 143B

Nintendo, gigantul japonez de jocuri video, a încheiat cel de-al doilea trimestru fiscal cu venituri totale de 276.7 mld. JPY (1.8 mld. USD), in scădere cu 17% fata de perioada similara a anului precedent, dar peste estimările analiștilor (273.34 mld. JPY). Profitul net a fost de 27.7 mld. JPY, mult sub estimarea analiștilor de 48.06 mld. JPY. În același timp, compania si-a redus prognoza de vânzări pentru consola Switch, pentru anul fiscal care se încheie în martie 2025, ca urmare a scăderii cererii pentru produsul care nu mai e de actualitate. Investitorii așteaptă vesti despre un succesor al consolei Switch, care, spera ei, va revitaliza afacerea de gaming a Nintendo. (Sursa: nintendo.jpg)

Yum! Brands Preț curent 136.71 USD (2.98% ) MCap 37.8B

Yum Brands a raportat venituri de 1.83 mld. USD (vs 1.90 mld. USD estimat) și un profit net ajustat pe acțiune de 1.37 USD (vs 1.41 USD estimat), ambele sub estimări. Vânzările în aceleași magazine au scăzut cu 2%, afectate de performantele slabe ale KFC si Pizza Hut, care au înregistrat scăderi de 4%. CEO-ul David Gibbs a menționat ca rezultatele au fost influențate de conflicte politice si de scăderea încrederii consumatorilor. Taco Bell a fost singurul brand care a înregistrat o creștere a vânzărilor, de 4%. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

