Panourile fotovoltaice, noua forță a României – TradeVille

Panourile Fotovoltaice, Noua Forță A României

Capacitatea nou-instalata in panouri fotovoltaice, in perioada 2024-2028, in Romania, ar putea ajunge la 9,000 MW in scenariul pesimist si la aproape 15,000 MW in scenariul optimist, potrivit analizei Solar Power Europe, asociația industriei fotovoltaice din Europa. Acest lucru ar putea plasa compania in top 20 tari cu cele mai mari creșteri din lume. Anul trecut, Romania s-a numărat printre statele care au adăugat mai mult de 1 GW la capacitatea instalata in panouri fotovoltaice. (Sursa: Economica.net)

La Euro, Doar Pe Terenul De Fotbal

Comisia Europeana considera ca Romania nu îndeplinește încă condițiile pentru adoptarea monedei euro, in urma evaluării privind compatibilitatea juridica si criteriile de convergenta. Raportul semnalează ca legislația din Romania nu este in totalitate compatibila cu obligația de conformitate prevăzută la articolul 131 din Tratatul privind funcționarea UE. Dintre statele care sunt pe lista la aderarea la moneda euro, Bulgaria este cel mai aproape, îndeplinind toate criteriile cu excepția unuia. (Sursa: Economica.net)

La Ce Ne Putem Aștepta In Partea A Doua A Anului?

Mai mulți analiști chestionați de CNBC considera ca, după creșterea de 15% de la începutului anului si pana in prezent, pentru indicele S&P 500, potențialul este unul redus pentru a doua parte a anului. Mediana proiecțiilor sugerează o creștere pana la bariera de 5,500 de puncte, reprezentând o creștere de sub 1% fata de prețul de la mijlocul acestei săptămâni. Exista deja semne in piața de câteva ședințe bursiere ca acest raliu susținut ar putea lua sfârșit, după rocadele multiple intre cele mai valoroase companii din SUA. (Sursa: CNBC)

Ads

Un Nou Val De Optimism Pe Piața Petrolului

Prețul petrolului a crescut, miercuri, pe măsură ce investitorii spera ca datele privind inventarul din SUA vor indica o cerere mai mare de combustibil pe timpul verii. Astfel, West Texas Intermediate a fost in creștere cu 0.87%, in timp ce, de la începutul anului, creșterea se ridica la 13.8%. Cotația Brent s-a apreciat ieri cu 0.76%, ajungând la o creștere de 11.2% in 2024. (Sursa: CNBC)

Bittnet Systems București Pret curent 0.2060 RON (0.00% ) MCap 130M P/E -21.2711

Cristina Ratiu, CEO Bittnet Training a explicat importanta adoptării la o noua generație de angajați, cum ar fi Gen Z si Alfa, care au așteptări diferite fata de mileniali si necesita un efort considerabil din partea companiilor. Aceasta considera ca inteligenta artificiala este un facilitator important, care nu va înlocui oamenii, ci ii va sprijini pe cei care o integrează eficient in activitățile lor. Totodată, doamna Ratiu considera ca angajatul ideal va fi cel care îmbină competentele tehnice cu cele de business si relaționale. Bittnet continua sa inoveze încercând sa găsească un echilibru intre dezvoltarea unor metode de e-learning atractive si mentorat. (Sursa: ZF)

Ads

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.65 RON ( -0.57% ) MCap 215M P/E -13.12

CFO-ul ROCA Industry, Valentin Albu, a declarat, într-o apariție recenta, ca este dificil pentru holding sa mențină, in 2024, ritmul de extindere a portofoliului înregistrat in primii 3 ani de la lansare, respectiv 3 companii noi in fiecare an, din cauza contracției înregistrată de piață rezidențială. Totodată, a mai menționat ca ROCA Industry încearcă sa-si reducă expunerea pe segmentul rezidențial si sa dezvolte produse destinate sectorului de infrastructura mare. (Sursa: Profit.ro)

Agroland Business System Pret curent 1.480 RON ( -0.34% ) MCap 133M P/E 23.905

Agroland Business System a transformat fabrica de furaje de la Caransebeș in unitate certificata organic, in urma unei tranziții care a presupus o investiție de 200,000 EUR. In urma certificării, unitatea își va desfășura activitatea sub o noua entitate, Agroland Organic. Majoritatea produselor urmează sa fie vândute către fermele de găini si pui de carne bio. Celălalt canal va cuprinde vânzarea către micii crescători prin rețeaua de peste 240 de magazine Agroland. (Sursa: BVB)

Ads

Societatea Energetica Electrica Pret curent 15.10 RON ( -0.53% ) MCap 5.23B P/E 6.42

Randamentul total al acțiunilor Electrica, de la listarea din 2014 si pana in prezent, se ridica la 90%, din care 35% este reprezentat de aprecierea cotației, iar 50% din dividende. “Electrica este un dividend player. A fost o listare duala (Londra si București), dar a demonstrat ca piața locala primează. Toata lichiditatea s-a mutat aproape exclusiv la București ceea ce demonstrează, din noua, ca listările duale au o contribuție limitata in evaluarea unei companii”, a declarat Adrian Tanase, directorul general al BVB. (Sursa: ZF)

Southwest Airlines Co Pret curent 28.48 USD ( -0.11% ) MCap 16.8B P/E 28.99

Acțiunile Southwest Airlines au scăzut cu aproximativ 4% in tranzacțiile premarket, după ce compania a redus prognoza de venituri pentru al doilea trimestru, invocând schimbări in tiparele de rezervare. Astfel, veniturile disponibile per scaun sunt estimate sa scadă in intervalul 4 – 4.5% in al doilea trimestru, comparativ cu previziunile anterioare care vizau scăderi in intervalul 1.5 – 3.5%. De asemenea, cheltuielile vor creste cu pana la 7.5% fata de perioada anului precedent, după ce anterior nu era așteptată nici o schimbare. (Sursa: CNBC)

Ads

SHELL PLC Pret curent 33.100 EUR ( -0.78% ) MCap 237B

Shell va dezvolta doua proiecte de captare si stocare a carbonului in Canada, in încercarea de a reduce emisiile din propriile operațiuni si de a-si atinge obiectivele climatice. Primul proiect, Polaris, va capta aproximativ 650,000 de tone de dioxid de carbon anual, iar celălalt, Atlas Carbon Storage Hub, va fi in parteneriat cu ATCO EnPower. Ambele proiecte sunt așteptate sa devina operaționale spre sfârșitul anului 2028. (Sursa: Reuters)

Verizon Pret curent 40.98 USD ( -0.24% ) MCap 172B P/E 8.21

Verizon Communications a declarat ca își va actualiza brandul si va lansa mai multe produse noi pentru consumatori si afaceri, inclusiv pachetul de streaming myHome si un program garantat de schimb al telefoanelor mobile. De asemenea, compania va lansa Verizon Access, o platforma pentru acces la evenimente sportive, muzicale si alte evenimente, cat si Verizon Business Complete, un sistem de management al smartphone-urilor pentru afaceri. (Sursa: Verizon.com)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads