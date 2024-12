Pauza pentru raliul din SUA? – TradeVille

Importul de energie electrica, în creștere cu 60%

În primele zece luni din 2024, energia solara produsa în instalații fotovoltaice a crescut cu 55.1%, ajungând la 3.18 mld. kWh. In același timp, producția din termocentrale a scăzut cu 1.2%, cea din hidrocentrale cu 21.3%, iar cea din centralele nucleare cu 4.3%. Consumul final de energie electrica a crescut cu 1.3%, susținut de un avans al consumului populației (+3%) si al economiei (+0.9%). Importurile de energie s-au majorat cu 59.7%, pana la 10.82 mld. kWh, in timp ce exporturile au scăzut cu 3.6%. (Sursa: INS)

Producția industriala, în scădere

Producția industriala in primele zece luni din 2024 a scăzut cu 1.8% ca serie bruta și cu 1.6% ca serie ajustată, comparativ cu aceeași perioada a anului anterior, din cauza reducerilor în toate cele trei sectoare industriale: producția si furnizarea de energie (-5.0%), industria prelucrătoare (-1.5%) si industria extractiva (-0.7%). In luna octombrie, producția industriala (serie bruta) a crescut fata de luna precedenta cu 6.2% si cu 0.4% ca serie ajustata, iar comparativ cu aceeași luna a anului precedent, producția industriala a crescut cu 1.3% (serie bruta) și a scăzut 0.9% (serie ajustata). (Sursa: INS)

Economia Marii Britanii, din nou în scădere

Economia Regatului Unit s-a contractat in mod neașteptat in luna octombrie, înainte de anunțarea bugetului de către guvernul nou ales, marcând a doua scădere consecutiva a PIB-ului tarii, după cea de 0.1% din septembrie. Conform Biroului National de Statistica (ONS), PIB-ul a scăzut cu 0.1% in luna octombrie, pe fondul unei producții reduse, in ciuda așteptărilor analiștilor care estimaseră o creștere de 0.1%. In dimineața zilei de vineri, lira sterlina a scăzut ca urmare a publicării datelor sub așteptări, tranzacționându-se cu 0.3% mai jos decât dolarul american, la 1.2627 USD. (Sursa: CNBC)

Ads

Pauza pentru raliul din SUA?

Banca de Investitii Stifel a declarat joi ca se așteaptă la o încetinire a creșterii economice si la o inflație ce va afecta performantele indicelui S&P 500 in a doua jumătate a anului 2025. Prognoza, cea mai pesimista dintre cele publicate, arata o corecție de pana la 5,000 de puncte pentru indice. Spre exemplu, Deutsche Bank a stabilit o ținta pentru S&P 500 de 7,000 de puncte pana la sfârșitul anului viitor, in timp ce Goldman Sachs si Morgan Stanley au prognozat 6,500. (Sursa: Barron’s)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.270 RON (0.00% ) MCap 1.52B P/E 18.303

Aquila a anunțat încheierea unui acord pentru achiziționarea a 100% din pârțile sociale ale companiei KITAX Kft, una dintre cele mai importante 5 companii de distribuție, cu acoperire naționala, in Ungaria. Pretul tranzacției este de maximum 14 mil. EUR fiind condiționat de obținerea aprobării autorităților maghiare de avizare a tranzacției si Adunarii Generale a Actionarilor Aquila. (Sursa: BVB)

Ads

Sphera Franchise Group Preț curent 40.3 RON ( -0.25% ) MCap 1.56B P/E 14.3

Analiștii de la Prime Transaction estimează ca Sphera Franchise ar putea oferi dividende cu un randament de aproape 9%, in 2025, bazat pe profitul estimat din 2024. Dividendul brut anticipat este de 3.45 RON/acțiune, bazat pe performanta financiara din primele noua luni ale anului si pe politica de distribuție a profitului, comparativ cu 2.1 RON/acțiune acordați în 2023, echivalentul unui randament de 5.7%. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3220 RON (5.02% ) MCap 1.14B P/E 4.1729

Administratorii Fondului Proprietatea au început procedurile pentru delistarea companiei de la Bursa de Valori din Londra, din cauza lichidității scăzute, administratorul susținând ca listarea si-a îndeplinit obiectivul de a atrage investitori instituționali in Romania. (Sursa: ZF)

Med Life Preț curent 6.000 RON ( -1.64% ) MCap 3.18B P/E 247.967

Mihai Marcu, directorul general MedLife si cel mai mare acționar persoana fizica, a vândut pe 9 decembrie 1 mil. de acțiuni M la prețul de 5.82 RON/acțiune. Tranzacția a fost încheiata cu investitori de la BVB, printre care si fonduri de pensii. (Sursa: ZF)

Ads

Pfizer Inc Preț curent 25.610 USD (0.95% ) MCap 144B

Pfizer a declarat un dividend trimestrial in valoare de 0.43 USD/acțiune, in creștere cu 2.4% fata de cel anterior. Randamentul raportat la prețul din piața este de aproximativ 6.7%. Dividendul va fi achitat pe 7 martie acționarilor înregistrați la 24 ianuarie. (Sursa: Seeking Alpha)

Boeing Co Preț curent 169.39 USD (0.98% ) MCap 101B

Prețul acțiunilor Boeing a crescut in ședința de pre-market de vineri după ce gigantul aerospațial a declarat ca intenționează sa investească 1 mld. USD pentru a creste producția avioanelor 787 Dreamliner. Planurile pe termen mediu sunt de a creste producția de la o rata de 5 aeronave pe luna in 2023, la 10 pana in 2026. (Sursa: Barron’s)

Salesforce Inc Preț curent 356.19 USD ( -0.51% ) MCap 347B

Prețul acțiunii Salesforce a crescut cu aproape 2% in ședința de pre-market de vineri, după ce analiștii de la Keybanc au îmbunătățiți rating-ul. Firma de analiza si-a modificat recomandarea de la Sector Weight la Overweight, oferind un preț ținta pentru următoarea perioada de 440 USD, cu aproximativ 20% peste prețul din piața. (Sursa: Barron’s)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads