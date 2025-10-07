Performanță de top – TradeVille

Bursa locală a reușit o performanță spectaculoasă în primele 9 luni din an, în pofida unei economii în stagnare, a unui climat politic pe alocuri instabil și a unor măsuri fiscale nefavorabile. Indicele BET-TR, care include și dividendele plătite acționarilor, a avut o dinamică de peste 28% în primele 3 trimestre, plasând România în top 5 ca performanță la nivel continental, după Grecia, Spania, Cehia și Polonia. (Sursa: ZF)

Comerțul cu amănuntul, în scădere

În luna august, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut față de luna precedentă, atât ca serie brută, cu 7,2%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 4%. Față de anul trecut, se păstrează o dinamică negativă de 4% ca serie brută, cât și de 2,1% ca serie ajustată. (Sursa: INS)

Instabilitate politică în Franța

Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat la doar câteva săptămâni după numirea sa, aruncând țara într-o nouă criză politică. Lecornu era al 5-lea prim-ministru al Franței în mai puțin de 2 ani, având sarcina dificilă de a convinge țara și investitorii că poate uni un parlament divizat în vederea aprobării bugetului pentru 2026. Piețele franceze au reacționat puternic la această știre, randamentul obligațiunilor de stat pe 30 de ani atingând un maxim lunar de 4,44%. Indicele de referință al bursei franceze, CAC 40, se deprecia cu peste 1,9% în primele ore de tranzacționare de ieri. (Sursa: CNBC)

Maxime în Japonia

Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu peste 4%, atingând luni un nivel record, în contextul în care Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, a ales-o în weekend pe conservatoarea Sanae Takaichi ca nou lider, poziționând-o pentru a deveni prima femeie prim-ministru al țării. Creșterea indicelui a fost determinată de câștigurile înregistrate de acțiunile din sectoarele imobiliar, tehnologic, precum și cel al bunurilor de consum. (Sursa: CNBC)

DN Agrar Group Preț curent: 2,80 RON (-0,71%) MCap: 445 M P/E: 10,16

În cursul zilei de ieri a fost realizată o tranzacție specială de tip XDS1 – echivalentul operațiunilor DEALS de pe segmentul principal – cu acțiuni ale DN Agrar, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa. Conform datelor BVB, valoarea tranzacției s-a ridicat la 7,6 mil. RON, fiind încheiată la un preț de 2,4 RON pe acțiune, cu 14,9% sub prețul de piață. În total, au fost schimbate 3,18 milioane de titluri, ceea ce reprezintă circa 2% din capitalul social al companiei, evaluat la aproximativ 450 mil. RON. Peter de Boer, CEO-ul companiei, a declarat că această vânzare a marcat un moment important, dat fiind faptul că investitorii au fost instituționali, lucru care nu se întâmplă adesea pe piața AeRO. (Sursa: ZF)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Preț curent: 120,90 RON (+0,25%) MCap: 54,3 B P/E: 17,98

Hidroelectrica a lansat procesul de selecție pentru funcțiile de director general și director financiar, cu mandate până la 6 noiembrie 2027. Recrutarea se va desfășura în mai multe etape, conform regulilor de guvernanță corporativă aplicabile companiilor de stat. Candidații la funcția de CEO trebuie să aibă studii tehnice sau economice și o experiență de minimum 7 ani, iar pentru CFO sunt cerute certificări precum CAFR, CECCAR, CCF, ACCA sau CFA, precum și experiență în raportare IFRS. (Sursa: ZF)

Grup EM Preț curent: RON () Mcap

Oferta de listare a Grup EM, intermediată de TradeVille, are loc în perioada 3–16 octombrie și se desfășoară sub forma unei licitații, cu prețuri cuprinse între 34 și 40 RON/acțiune. Investitorii care aleg să subscrie din timp pot influența prețul final, care va fi stabilit în funcție de cererea din piață. Subscrierea minimă este de 60 de acțiuni, echivalentul a 2.040 RON la prețul minim. Valoarea totală a ofertei este estimată între 66 și 77 mil. RON, iar compania ar putea fi evaluată între 655 și 770 mil. RON. Fondurile atrase vor susține dezvoltarea Grupului EM, acționar majoritar al Electromontaj, cu un free-float de 10% după listare. (Sursa: ZF)

Fifth Third Bancorp Preț curent: 43,80 USD (-1,37%) MCap: 5,16 B

Fifth Third Bancorp a anunțat că va prelua banca regională Comerica într-o tranzacție integral în acțiuni, evaluată la 10,9 mld. USD. Fuziunea, care ar urma să se finalizeze în T1 2026, va crea a noua cea mai mare bancă din SUA, cu active de aproximativ 288 mld. USD. CEO-ul Tim Spence a declarat că această achiziție accelerează strategia grupului de consolidare pe piețe cu creștere rapidă și extinderea serviciilor comerciale. (Sursa: CNBC)

Micron Technology Preț curent: 191,00 USD (+1,69%) MCap: 209 B

Morgan Stanley a ridicat recomandarea pentru acțiunile Micron Technology la overweight de la equal weight și a majorat prețul țintă la 220 USD, de la 160 USD, anticipând un potențial de creștere de 17%. Banca consideră că Micron se află la începutul unui nou ciclu ascendent, susținut de cererea solidă pentru cipurile DRAM și NAND și de perspectivele pe termen lung în AI. (Sursa: CNBC)

Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc (consolidare) Preț curent: 0,7380 GBP (-9,23%) MCap: 513 M

Acțiunile Aston Martin au scăzut cu până la 10% după ce producătorul britanic de mașini de lux a emis un nou avertisment de profit, invocând incertitudinile privind impactul tarifelor impuse de SUA și noile taxe pentru mașinile ultra-luxoase din China. Compania anticipează o scădere a volumelor totale livrate în 2025 cu un procent mediu spre ridicat față de cele 6.030 de unități din 2024 și nu mai așteaptă fluxuri de numerar pozitive în a doua jumătate a anului. Aston Martin a anunțat revizuirea cheltuielilor și a investițiilor, în timp ce solicită sprijin suplimentar din partea guvernului britanic pentru protejarea producătorilor de volum redus. (Sursa: CNBC)

Advanced Micro Devices (AMD) Preț curent: 204,36 USD (+24,10%) MCap: 330 B

Acțiunile AMD au urcat cu peste 25% după ce compania a anunțat un parteneriat strategic cu OpenAI, care ar putea prelua până la 10% din capitalul producătorului de cipuri. Acordul prevede implementarea a 6 gigawați de procesoare grafice AMD Instinct în următorii ani, începând cu 1 GW în a doua jumătate a anului 2026. OpenAI a primit un drept de achiziție pentru până la 160 mil. acțiuni AMD, cu etape de vesting condiționate de performanță și de prețul acțiunilor. Parteneriatul marchează una dintre cele mai mari colaborări din industria AI, reducând dependența OpenAI de Nvidia și consolidând poziția AMD pe piața acceleratorilor AI. (Sursa: CNBC)

