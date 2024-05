Pericol la orizont? – TradeVille

Trendul Se Menține

Bursa locala a atins un nou maxim, la mijlocul acestei săptămâni, după o apreciere de 3% in 3 ședințe de tranzacționare. Piața locala trece astfel printr-una dintre cele mai bune serii de creșteri înregistrate in acest an. Doua dintre motivele care stau la baza acestei dinamici sunt Fondurile de Pensii care continua sa achiziționeze lunar acțiuni ale companiilor din indicele BET si intrările nete de capital in fondurile de acțiuni cu expunere pe piața locala. (Sursa: ZF)

Fondurile Mutuale Rămân Atractive

Aproximativ 20,000 de romani au investit in fondurile mutuale in luna aprilie, o creștere de 3.1% fata de luna precedenta. Comparativ cu sfârșitul anului trecut, se observa o creștere de 78,150 de investitori, echivalent cu 13.3%. Cei mai mulți dintre investitori au ales fondurile de obligațiuni si instrumente cu venit fix. (Sursa: ZF)

Vesti Bune Din Partea FMI

Fondul Monetar International si-a majorat, in cursul zilei de ieri, prognoza privind creșterea economica a Chinei din acest an la 5%, de la 4.6% anterior, datorita rezultatelor economice obținute in primul trimestru si a recentelor masuri politice. Economia Chinei a înregistrat o creștere peste așteptări, de 5.3%, in T1, fiind susținută de exporturile puternice. FMI considera ca recentele masuri politice pentru sectorul imobiliar sunt binevenite, dar ca este nevoie de acțiuni mai cuprinzătoare. (Sursa: CNBC)

Pericol La Orizont?

Săptămâna trecuta, celebrul indicator Hindenburg Omen a fost declanșat conform directorului de la site-ul de specialitate StockChart.com. Acest indicator ia in considerare procentul de companii din piața care ating maximele si minimele ultimelor 52 de săptămâni, alături de alți indicatori de amploare, pentru a evalua potențialul unei prăbușiri a cotațiilor. Acest indicator a prezis cu succes crahurile din 1987 si 2008. Cu toate acestea, indicatorul a semnalat cu exactitate o scădere semnificativa in mai puțin de 30% dintre cazuri. (Sursa: CNBC)

Norofert Pret curent 4.13 RON ( -0.24% ) MCap 71.7M P/E 17.60

Producătorul de îngrășăminte organice, Norofert, a încheiat T1 2024 cu o cifra de afaceri de 11.7 mil. RON, in scădere cu 10% fata de T1 2023, in principal, datorita condițiilor dificile de piață. Rezultatul operațional s-a diminuat semnificativ (-73.2% vs T1 2023), din cauza creșterii costurilor operaționale, in special cele cu materialele si de personal. Rezultatul net la finalul primelor 3 luni din 2024 s-a diminuat cu 99.9%, pana la 1,414 RON. (Sursa: BVB)

FORT S.A. Pret curent 46.0 RON ( -4.17% ) MCap 46.8M P/E 22.3

Compania de securitate cibernetica, Fort, parte a grupului Bittnet, va convoca AGA in data de 2 iulie 2024, printre principalele puncte pe ordinea de zi numărându-se propunerea de distribuire a sumei de 1 mil. RON sub forma de dividende. Data de înregistrare este propusa a fi 13 iulie 2024, iar data plații, 20 iuie 2024. Dividendul brut pe acțiune este de 0.99RON, ceea ce, la prețul de închidere din data de 29 mai 2024 indica un randament de 2.14%. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.883 RON (1.49% ) MCap 3.35B P/E 7.366

Conducerea ONE United Properties informează piață despre evoluția vânzărilor in cadrul dezvoltării One Lake District. In decursul primului an, un total de 620 de apartamente si locurile de parcare aferente au fost pre-vândute clienților, reprezentând 80% din unitățile disponibile in Faza 1. Compania anunță începerea vânzărilor pentru Faza 2, care va cuprinde peste 860 de unități locative si locurile de parcare aferente, având o valoare bruta de dezvoltare de peste 150 mil. EUR. Termenul de finalizare este trimestrul 3 din 2026. (Sursa: BVB)

2Performant Network Pret curent 2.53 RON ( -1.56% ) MCap 32.9M P/E 14.24

Conducerea 2Performant Network a informat piața cu privire la faptul ca Directorul General Dorin Boerescu a acceptat cu efect imediat demisia Cristinei Angelescu, recent numita in poziția de Chief Operating Officer. Conducerea interimara a echipei operaționale va fi asigurata de Gabriel Bonciu, Client Service Director. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5380 RON (0.37% ) MCap 1.17B P/E 948.9252

Grupul TeraPlast a anunțat, in cursul acestei săptămâni, preluarea a doua fabrici din Ungaria ale grupului austriac Freiler, pe care firma autohtona le-a cumpărat la începutul acestui an. CEO-ul Freiler Group a declarat ca negocierile cu TeraPlast au început in urma cu doi an de zile, Ungaria fiind considerata un proiect de importanta strategica. TeraPlast a fost cumpărătorul preferat de grupul austriac datorita poziției solide si a istoricului de afaceri. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 133.5 RON ( -2.55% ) MCap 60B P/E 10.1

Hidroelectrica a propus o rectificare a bugetului pentru anul 2024, in urma ieftinirii energiei si creșterii cheltuielilor. Astfel, profitul net este estimat la 4.15 mld. RON, in scădere cu 14.2% fata de bugetul aprobat anterior si in scădere cu 34.4% comparativ cu rezultatul anului trecut. După publicarea informațiilor, prețul acțiunilor Hidroelectrica erau in scădere cu peste 2%. (Sursa: ZF)

Tencent Holdings Ltd (otc) Pret curent 46.5810 USD ( -3.62% ) MCap

Lansarea Dungeon & Fighter Mobile de la Tencent Holdings este estimata sa genereze venituri de peste 140 mil. USD in prima săptămână in China. De la lansare, jocul a adus încasări de 63 mil. USD doar de pe App Store, si a fost cel mai descărcat si cel mai bine vândut joc in ultima săptămână in China, cu 2.6 mil. de descărcări pe iPhone-uri. (Sursa: Bloomberg)

Apple Inc. Pret curent 191.1700 USD (0.55% ) MCap 2.97T P/E 31.4416

Apple va deschide primul sau magazin in Malaezia luna viitoare, continuând astfel extinderea vânzărilor in Asia, in afara Chinei. Magazinul va fi situat in mall-ul The Exchange TRX din Kuala Lumpur si se va deschide pe 22 iunie. Compania are deja magazine in alte locații din Asia, inclusiv in Singapore si Thailanda. In majoritatea Asiei de Sud-Est, Apple concurează cu atât cu firme chinezești, precum Xiaomi si Oppo, cat si cu coreenii de la Samsung. (Sursa: CNBC)

