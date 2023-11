Peste 21% dintre români sunt considerați „săraci” – TradeVille

Peste 21% dintre români sunt considerați „săraci”

In 2022, rata sărăciei relative a fost de 21.2%, in scădere cu 1.3 puncte procentuale fata de anul precedent, iar, in valori absolute, numărul persoanelor sărace a fost de 4.02 mil., cu 278,000 mai puține persoane fata de anul 2021. Cea mai înalta incidenta a sărăciei s-a întâlnit in rândul persoanelor de 0-17 ani (27%) si a celor de 18-24 ani (26.5%), iar in ceea ce privește rata sărăciei persoanelor care trăiesc in gospodarii cu minori si tineri de 18-24 ani dependenți, aceasta a crescut cu 5.2 puncte procentuale, pana la 23.5%. Rata de depravare materiala si sociala severa a fost de 24.3%, in creștere cu 1.2 puncte procentuale, fata de anul anterior, iar numărul total al persoanelor afectate de depravare materiala si sociala severa a fost in anul 2022 de 4.6 mil. persoane, din care 46.8% bărbați si 53.2% femei. (Sursa: INS)

Economia României Nu Va Respecta Prognozele Guvernului

Economia României a crescut cu doar 0.2% in T3 2023 fata de T3 2022, prin urmare, in primele 9 luni, creșterea anuala a fost de doar 1.1%, făcând imposibila atingerea previziunilor guvernului, de 2% pentru întregul an, respectiv ale Comisiei Europene, de 2.2%. Reducerea creșterii economice înseamnă mai putini bani la Bugetul de Stat, împrumuturile rămânând singura sursa de finanțare. Acest lucru înseamnă ca deficitul bugetar se va majora puternic, Comisia Europeana estimând ca acesta va ajunge la 6.3% din PIB in 2023 si la 5.3% in 2024. In același timp, FMI prognozează, pentru Romania, un deficit de 6% din PIB in acest an. (Sursa: ZF)

Vânzările Cu Amănuntul, Din UK, Scad Neașteptat

Volumul vânzărilor cu amănuntul, in Marea Britanie, a scăzut, in mod neașteptat, cu 0.3% in octombrie, după ce o revizuire semnificativa a datelor din septembrie a arătat o scădere de 1.1%, rezultat al dificultăților financiare cu care se confrunta consumatorii. Aceasta scădere a fost contrara previziunilor economiștilor, care preconizau o creștere de 0.3%, si se aliniază cu o prognoza economica mai sumbra pentru Regatul Unit, unde creșterea economica stagnează, iar presiunile inflaționiste se atenuează doar treptat. Aceste condiții ii determina pe investitori sa anticipeze ca Banca Angliei ar putea reduce dobânzile anul viitor. (Sursa: Reuters)

Europa, Victima Deglobalizarii

La Congresul bancar european, președintele BCE, Christine Lagarde, a evidențiat provocările critice la care este supusa Europa din cauza Deglobalizarii, a îmbătrânirii forței de munca si a schimbărilor climatice. Ea a făcut apel la investiții in lanțuri de aprovizionare noi si eficiente si in tehnologie pentru a contracara declinul forței de munca si impactul schimbărilor climatice. Ea a citat necesitatea unor investiții anuale masive pentru tranziția ecologica si digitala, in contextul unei datorii publice ridicate si a sfârșitului iminent al fondurilor de redresare ale UE. (Sursa: CNBC)

Holdingrock1 Pret curent 8.26 RON (1.47% ) MCap 146M P/E -7.85

Preget Aiud a informat investitorii vineri, după închiderea ședinței bursiere, cu privire la achiziția unui pachet de acțiuni ale emitentului Roca Industry Holding, ajungând sa dețină un pachet de 7.43%. Scopul achiziției îl reprezintă implicarea Prebet in deciziile strategice ale Roca Industry. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Pret curent 23.00 RON (0.44% ) MCap 18.3B P/E 5.92

Banca Transilvania, cea mai mare instituție de credit din Romania după active, a înregistrat un maxim istoric al capitalizării bursiere, in contextul rezultatelor financiare record pentru T3 2023 si pe fondul creșterilor bursiere pe plan extern, potrivit ZF. Astfel, pe parcursul zilei de vineri, acțiunile băncii se tranzacționau la 23 RON, cea mai mare valoare de la listarea companiei in 2007, ceea ce a condus la o capitalizare bursiera de peste 18 mld. RON, potrivit datelor BVB. (Sursa: ZF)

Amazon Com Inc Pret curent 144.07 USD (0.76% ) MCap 1.5T P/E 115.22

Amazon își propune sa exporte mărfuri in valoare de 20 de mld. USD din India pana in 2025, adăugând numeroși vânzători pe platforma sa de comerț electronic. Bhupen Wakankar, Director al Diviziei Comerț Global a Amazon, si-a exprimat optimismul in ceea ce privește extinderea platformei, evidențiind cererea pentru produse „Made in India”, cum ar fi suplimente organice pentru sănătate, articole de uz casnic si jocuri robotice. Perioada de cumpărături actuala, inclusiv Black Friday si Cyber Monday, este așteptata sa stimuleze vânzările de produse indiene in diferite piețe internaționale. Pentru a stimula exportatorii, Amazon a redus taxele de abonament pentru programul sau global de vânzări. (Sursa: Reuters)

Li Auto Pret curent 40.82 USD (6.50% ) MCap 78.6B

Li Auto a anunțat ca va începe producția in serie si livrarea primului sau automobil complet electric, vehiculul multifuncțional MEGA (MPV), in februarie 2024. Vehiculul este echipat cu tehnologia de încărcare de 800 volți, oferind o autonomie de 500 km după doar 12 minute de încărcare. MEGA, cu un preț de aproximativ 83,000 USD, a primit deja peste 10,000 de precomenzi. Compania își propune sa depășească vânzările BMW, Mercedes-Benz si Audi in China pana in 2024, in segmentul de mașini MPV de dimensiuni mari, așteptând-se la vânzări lunare de cel puțin 5,000 unități. (Sursa: Reuters)

Rolls-Royce Holdings Pret curent 2.4420 GBP ( -0.20% ) MCap 20.4B

Acțiunile Rolls-Royce au atins un maxim in ultimele 52 de săptămâni, ajungând la echivalentul a 2.48 GBP in tranzacțiile de vineri, marcând o creștere de aproape 190% in ultimul an. Performanta financiara a companiei britanice din domeniul aeronauticii si apărării s-a îmbunătățit semnificativ sub conducerea directorului executiv Tufan Erginbilgic, care a inițiat un plan de redresare încă de la preluarea funcției in ianuarie. In ciuda criticilor recente la adresa motoarelor de avion, exprimate de președintele Emirates Airline, Tim Clark, la Dubai Airshow, creșterea prețului acțiunilor Rolls-Royce sugerează încrederea pieței in transformarea companiei. (Sursa: CNBC )

TESLA INC. Pret curent 234.13 USD ( -0.70% ) MCap 742B P/E 60.92

Lucrătorii portuari din Suedia au extins protestul împotriva Tesla, împiedicând descărcarea mașinilor companiei in toate porturile, in semn de solidaritate cu muncitorii Tesla care cer acorduri colective de negociere. Protestul, care a început pe 27 octombrie cu o greva a mecanicilor, a implicat si lucrători poștali si electricieni, afectând diverse aspecte ale operațiunilor Tesla in Suedia. Muncitorii solicita acorduri colective de negociere care sa acopere salariile si condițiile, la care Tesla s-a opus la nivel global. Acțiunile in creștere împotriva Tesla sunt programate sa continue, cu alte greve planificate daca nu se ajunge la un acord pana pe 24 noiembrie. (Sursa: Reuters)

Eli Lilly and Company Pret curent 592.85 USD (1.12% ) MCap 533B P/E 82.06

Eli Lilly a confirmat planurile de a construi o noua unitate de producție in valoare de 2.5 mld. USD in Germania. Noua facilitate va extinde rețeaua sa globala de producție si va susține cererea crescuta pentru portofoliul sau de medicamente pentru tratarea diabetului si pentru pierdere in greutate. Construcția unității de producție este programata sa înceapă in 2024. Odată cu deschiderea unității, compania va angaja pana la 1,000 de lucrători, iar Eli Lilly va opera șase locații de producție in Europa. Compania a anunțat, de asemenea, o investiție de pana la 100 de mil. USD in fonduri de capital de risc pentru biotehnologie si științe ale vieții din Germania. (Sursa: Seeking Alpha)

