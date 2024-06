Petrolul, în cădere liberă – TradeVille

Preturile Producției Industriale, In Scădere

Preturile producției industriale au scăzut cu 4% fata de anul trecut. Industria energetica a înregistrat o reducere de preturi de 13%, in timp ce, in sectorul bunurilor intermediare, scăderea a fost de 3.7%. Preturile bunurilor de capital au crescut cu 6%, cele de uz curent cu 3.8%, iar cele de folosință îndelungată cu 1.8%. Pe piața interna, preturile au scăzut cu 5%, iar pe piața externa au crescut cu 0.7%. Comparativ cu martie, preturile au rămas aproape neschimbate. (Sursa: ZF)

IPO La BVB

In primele cinci zile ale ofertei de listare a distribuitorului de carburanți JT Grup Oil Năvodari, care a oferit un discount de 16%, compania a atras subscrieri de 23 mil. RON din obiectivul total de 65 mil. RON. Pana la închiderea ședinței din 3 iunie, investitorii au subscris 3.2 mil. de acțiuni, reprezentând 36% din oferta, care se va încheia pe 10 iunie. Acțiunile au fost oferite la un preț redus de 5.46 RON, comparativ cu prețul integral de 6.5 RON. (Sursa: ZF)

Petrolul, In Cădere Libera

Prețul petrolului american a scăzut pe parcursul ședinței de ieri cu aproape 2%, extinzând o serie de pierderi recente si ștergând-si majoritatea câștigurilor din acest an. Dinamica prețului vine la câteva zile după ce OPEC+ a anunțat ca intenționează sa crească producția începând din luna octombrie. Incluzând si sesiunea de ieri, prețul a înregistrat o scădere de 5 ședințe consecutive. (Sursa: CNBC)

Șomajul In Germania

In luna mai 2024, numărul șomerilor din Germania a crescut peste așteptările analiștilor, cu 25,000, in timp ce analiștii se așteptau la o creștere de doar 7,000. Rata șomajului a rămas, însă, la 5.9%. Economia germana se recuperează încă după contracția suferita la finalul anului 2023, analiștii estimând ca aceasta va continua sa arate semne pozitive pentru restul anului, pe măsură ce consumul își revine si industria beneficiază de o cerere mai puternica. (Sursa: Bloomberg)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 19.10 RON (0.53% ) MCap 13.3B P/E 8.12

Fosta șefă a strategiei Societe Generale, Delphine Mirelle Garcin-Meunier a primit aprobarea Băncii Naționale a României pentru funcția de președinte a BRD Soc Gen. La fel, BNR si-a dat acordul si pentru numirea Mariei Rousseva, CEO BRD, in Consiliul de Administrație. Delphine Mirelle are o experiență de 25 de ani in domeniul financiar-bancar, din care peste 20 de ani in funcții de conducere in cadrul grupului Societe Generale. Ea îl va înlocui pe Giovanni Luca Sima care a fost administrator si președinte al Consiliului de Administrație al BRD si s-a retras, in decembrie 2023, după ce a deținut aceasta poziție opt ani. (Sursa: ZF)

Prebet Aiud Pret curent 4.56 RON (3.17% ) MCap 190M P/E 44.27

Societatea Prebet Aiud S.A. a încheiat un contract nou de producere si furnizare a produselor prefabricate in valoare de 21.3 mil. RON. Contractul a intrat in vigoare odată cu plata avansului de către cumpărător, respectiv la data de 04.06.2024, fiind încheiat pe o durata de 2 ani. (Sursa: BVB)

Fdi ETF BET Patria-Tradeville Pret curent 27.330 RON (0.59% ) MCap 313M P/E 22.677

In primele 5 luni din 2024, cele 20 de companii din indicele BET au înregistrat variații cuprinse intre -10.9% si +52.3%, in timp ce indicele per ansamblu a crescut cu 14.7%, iar randamentul cu tot cu dividende a fost de 18%. Cele mai bune randamente au fost înregistrate de Digi Communications (52.3%), Sphera Franchise Group (35%), Banca Transilvania (31.5%), MedLife (27.6%), Aquila Part Prod (25%), OMV Petrom (22.3%), Electrica (19%) si Transgaz (18.8%). (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Pret curent 46.20 RON (0.65% ) MCap 13.9B P/E 6.05

Compania națională de energie, Nuclearelectrica, a informat investitorii cu privire la numirea domnului Mihai Laurențiu Gioara in funcția de director general adjunct comercial si de dezvoltare. Domnul Gioara are 10 ani de experiență in domeniul energetic, perioada in care a activat atât in funcție de conducere, cat si in calitate de consilier in companii cu profil relevant din Romania, precum Electrocentrale București sau Compania Municipala Energetica București. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Pret curent 35.2 RON (1.44% ) MCap 1.36B P/E 15.7

Sphera Franchise Group, operatorul in sistem de franciza al restaurantelor KFC, Taco Bell si Pizza Hut, va beneficia, începând cu data de 4 iunie, de servicii de Market Maker oferite de BRK Financial Group. „Începând cu 2020 am implementat o strategie de creștere a lichidității acțiunilor SFG, oferind astfel acționarilor noștri si potențialilor investitori oportunități extinse de tranzacționare si investiții”, spune Valentin Budes, CFO-ul companiei. (Sursa: ZF)

Intel Corporation Pret curent 30.110 USD ( -0.59% ) MCap 126B P/E -137.208

Intel a anunțat noi cipuri de inteligenta artificiala pentru centrele de date, in încercarea de a concura cu rivalii Nvidia si AMD. Procesorul Intel Xeon 6 promite performante si eficienta energetica îmbunătățite pentru sarcini intense de lucru in centrele de date. Compania a dezvăluit, de asemenea, ca preturile pentru acceleratoarele AI Gaudi 2 si Gaudi 3 sunt mai mici decât cele ale concurenților si a prezentat detalii despre arhitectura procesorului Lunar Lake, așteptat sa fie lansat in trimestrul al treilea, care va concura direct cu cipurile specializate AI de la Nvidia si AMD. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 172.95 USD ( -0.13% ) MCap 2.28T

Alphabet a concediat mai mulți angajați (100) din echipele unității sale de cloud Google, printre care persoane din departamentele de vânzări, consultanta, operațiuni si inginerie. Google a efectuat continuu concedieri, de la începutul anului 2023 si se confrunta cu cerințe crescute pentru eficientizare, luna trecuta fiind concediate cel puțin alte 200 de persoane. In ciuda acestui context, veniturile din Google Cloud au crescut cu 28% fata de anul anterior, ajungând la 9.57 mld. USD, depășind estimările, iar venitul operațional a crescut de patru ori, la 900 mil. USD. (Sursa: CNBC)

AIRBUS Pret curent 152.48 EUR ( -1.82% ) MCap 119B

Airbus negociază un contract pentru o vânzare de aeronave A330neo către China, discuțiile luând amploare după ce președintele Xi Jinping l-a vizitat pe omologul sau francez Emmanuel Macron luna trecuta. Cele mai mari companii aeriene chineze iau in considerare cumpărarea a peste 100 de aeronave Airbus. Negocierile subliniază contrastul din ce in ce mai puternic dintre Airbus si Boeing, atunci când vine vorba de a face afaceri in China. (Sursa: Bloomberg)

Paramount Global Pret curent 12.290 USD ( -3.98% ) MCap 7.95B P/E -6.830

Co-președinții nou numiți ai Paramount Global - George Cheeks, Chris McCarthy si Brian Robbins - vor prezenta marți, in cadrul primei lor adunări anuale a acționarilor, viziunea lor strategica pentru conglomeratul media, după plecarea fostului director general Bob Bakish pe fondul conflictelor cu acționarul majoritar Shari Redstone. Întâlnirea are loc in contextul in care Paramount ia in considerare o fuziune cu Skydance Media, după ce discuțiile exclusive de fuziune s-au încheiat si au apărut noi oferte din partea Sony Pictures Entertainment si Apollo Global Management. Propunerea Skydance include o tranzacție de 4.8 mld. USD numai in acțiuni si o achiziție de 2 mld. USD a National Amusements, ceea ce ar conferi directorului general al Skydance, David Ellison, controlul prin vot asupra Paramount. Aceasta potențială fuziune urmărește sa injecteze in Paramount 1.5 mld. USD in capital proaspăt pentru a reduce datoriile si a cumpăra 40% din acțiunile sale de clasa B, fără drept de vot. (Sursa: Reuters)

