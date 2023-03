Petrolul încheie o săptămâna dificila - TradeVille

Comerțul Creste Mai Lent Decât Inflația

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a scăzut, in luna ianuarie 2023, cu 12.5% brut comparativ cu decembrie 2022, in timp ce, fata de luna ianuarie 2022, a înregistrat o creștere de 11%. Creșterea anuala s-a datorat, in principal, creșterii cifrei de afaceri din activitățile de intermediere (+41.9%) si vânzărilor de echipament informatic si telecomunicații (+24.1%). Spre comparație, rata anuala a inflației in luna ianuarie 2023 a fost de 15.1%. (Sursa: INSSE)

Donatorii De Sânge Răsplătiți De Ministerul Finanțelor

Ministrul Finanțelor a anunțat ca donatorii de sânge vor beneficia de o dobânda mai mare in noua emisiune de titluri Fidelis, pentru subscrierile din 27 martie si pana in 10 aprilie. Persoanele care au donat sânge in T4 2022, respectiv care donează pana la finalul perioadei de subscriere, vor beneficia de o dobânda de 7.7% pentru transa cu maturitate de 1 an, iar prima de subscriere pentru aceasta campanie se reduce de la 5,000 RON la 500 RON. (Sursa: ZF)

Petrolul Încheie O Săptămâna Dificila

Conform datelor American Petroleum Institute ("API"), stocurile de țiței din SUA au crescut cu aproximativ 3.3 mil. barili in săptămâna încheiata la 17 martie, peste așteptările analiștilor care anticipau o scădere de 1.6 mil. barili. Acest lucru a determinat o scădere a prețului petrolului miercuri dimineața in tranzacțiile din Asia, după doua zile de creșteri consecutive. Oficialii OPEC+ împreuna cu participanții la piața petrolului mizează pe majorarea prețului in următoarele luni, pe fondul unei cereri in creștere. (Sursa: Reuters)

Rata Inflației In UK A Crescut In Mod Neașteptat

Rata inflației in Marea Britanie a crescut la 10.4% in februarie 2023, de la 10.1% in luna precedenta, peste așteptările economiștilor, care prognozaseră o scădere modesta la nivelul de 9.9%. Rata inflației de baza, care exclude energia, alimentele, alcoolul si tutunul, a crescut la 6.2% de la 5.8% in ianuarie, peste consensul de 5.7%. Aceasta creștere neașteptata este susceptibila sa sporească presiunea asupra Băncii Angliei de a creste joi ratele dobanzilor, in ciuda temerilor tot mai mari legate de criza sistemului bancar mondial. (Surse: Reuters;The Guardian)

Oil Terminal Preț curent 0.1290 RON (0.39% ) MCap 75.1M P/E 6.4747

Conducerea companiei Oil Terminal a convocat AGA pentru data de 27.04.2023. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, modalitatea de repartizare a profitului obținut in 2022, in valoare de 12.7 mil. RON. In acest sens, se propune distribuirea de dividende in valoare de 9.5 mil. RON (90% din profit). Raportat la capitalizarea de piața la care compania a închis sesiunea de tranzacționare din 22.03.2023, randamentul dividendului se ridica la 12.7%. (Sursa: BVB)

2b Intelligent Soft Preț curent 4.48 RON (1.36% ) MCap 59.1M P/E 10.55

Compania specializata in dezvoltarea si implementarea de soluții software, 2B Intelligent Soft, a publicat convocatorul pentru AGA ce va avea loc pe data de 27.04.2023. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, propunerea de repartizare a profitului obținut in 2022. In acest sens, conducerea companiei propune distribuirea unui dividend brut de 0.16 RON/acțiune, adică 38% din profitul net. Raportat la prețul de închidere din 22.03.2023, randamentul dividendului se ridica la 3.6%. (Sursa: BVB)

Ocean Credit Ifn 2026 Eur Preț curent 94.87 EUR (0.00% ) MCap 1.77M

Ocean Credit IFN a anunțat piața cu privire la reluarea activității de creditare, începând cu data de 21.03.2023. Conform conducerii companiei, perioada de suspendare a activității de creditare (20.02.2023 – 21.03.2023) nu va afecta semnificativ rezultatele financiare ale anului 2023. (Sursa: BVB)

Rompetrol Well Services Preț curent 0.584 RON ( -2.34% ) MCap 162M P/E 62.192

Conducerea Rompetrol Well Services S.A. a anunțat piața cu privire la propunerea de dividend pentru AGA din 26.04.2023. In acest sens, Consiliul de Administrație al companiei propune distribuirea unui dividend brut/acțiune de 0.0088 RON, ceea ce rezulta intr-un randament de 1.5% (raportat la prețul de închidere din 22.03.2023). Data de înregistrare propusa este 22.06.2023, in timp ce data plații va fi 12.07.2023. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.857 RON (0.23% ) MCap 3.17B P/E 6.314

One United Properties convoacă acționariatul la AGA Ordinara & Extraordinara pentru data de 25/26 aprilie. La AGOA, printre alte puncte, societatea propune aprobarea repartizării unui dividend brut per acțiune de 0.01 RON. Randamentul dividendului este de 1.2%. Data de înregistrare este propusa pentru 12 mai 2023 (data ex-dividend: 11 mai 2023), iar data plații este propusa pentru 30 mai 2023. Din rezultatele anului 2022, societatea a repartizat dividende totale in suma de 73.1 mil. RON, din care 36.1 mil. RON au fost plătite anticipat, ca urmare a hotărârii AGOA nr. 63/28.09.2022. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.4600 RON ( -2.02% ) MCap 28.6B P/E 2.7828

Mecanismul de aplicare a taxei de solidaritate, aprobat la sfârșitul anului trecut, ar putea fi modificat de Camera Deputaților in vederea încadrării companiei OMV Petrom la plata taxei. Știrea vine in contextul in care societatea a anunțat deja ca nu se va încadra la plata taxei si nu a previzionat nicio suma in contul acestei taxe. Daca amendamentele propuse vor fi aprobate, se va modifica modul de calcul al pragului de aplicare a taxei. In anul 2022, OMV Petrom a înregistrat un profit record de 10 mld. RON si a contribuit la bugetul de stat, prin taxe si dividende, cu 20 mld. RON. (Sursa: Economica.net)

Digi Communications Preț curent 32.9 RON ( -0.60% ) MCap 3.29B P/E 1.7

Digi Spain Telecom, filiala din Spania a Digi Communications, a încheiat un contract de investiții cu societatea Abrdn (fosta Standard Life), având ca obiect dezvoltarea unei rețele de fibra optica pana la domiciliu, in Andalusia, Spania. Investiția se ridica la 300 mil. EUR, fiind suportata in mod egal de Digi Spania si Abrdn, putând implica si un împrumut bancar. Investiția face parte din strategia grupului Digi de expansiune in Spania, unde vizează sa acopere, prin rețeaua sa, pana la 2.5 milioane de locuințe. In prezent, o parte din rețea este operaționala si deservește 1 milion de locuințe. Extinderea planificata a rețelei va avea loc gradual, in următorii 3 ani. (Sursa: BVB)

Holde Agri Invest- Clasa Preț curent 1.400 RON ( -0.71% ) MCap 137M P/E -58.982

Holde Agri Invest a achiziționat o noua ferma in Contești, jud. Dâmbovița, pentru suma de 2 mil. EUR. Din surse proprii, compania a achitat 1.2 mil. EUR, restul urmând a fi plătit in transe, pana la finalul acestui an. Ferma are o suprafața totala de 980 ha, aceasta adăugându-se nucleului de ferme din Contești. Astfel, suprafața totala care poate fi exploatata la Contești a ajuns la 13,200 ha. Pentru anul agricol 2022-2023, compania intenționează sa cultive, la noua ferma, rapița (280 ha) si porumb (700 ha). (Sursa: BVB)

AIR CLAIM Preț curent 3.41 RON ( -7.84% ) MCap 15M P/E 16.51

Blue Air, companie preluata de stat in decembrie anul trecut, a intrat in insolventa, după ce Tribunalul București a admis cererea companiei. Printre creditorii care așteaptă sa-si recupereze banii, se numără Romatsa, Baladei Thirdway Transport, ALC B378 43309 LLC, Blue Air Techic, Air Claim si Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca. Air Claim, companie care furnizează servicii de recuperare a banilor pentru clienții afectați de probleme legate de zboruri, a fost prima companie care a solicitat insolventa Blue Air, după ce, in data de 22 februarie 2023, a fost dispusa închiderea procedurii de concordat preventiv. (Surse: Economica.net (1);Economica.net (2))

Nvidia Preț curent 269.77 USD (2.97% ) MCap 657B P/E 150.47

Directorul executiv al companiei Nvidia, a anunțat planurile de a crea supercomputere pentru a dezvolta tehnologii de inteligenta artificiala, precum ChatGPT, care vor putea fi închiriate de către alte companii. Costul accesului va fi de 37,000 USD/luna pentru 8 cipuri A100 sau H100 ale Nvidia, compania dominând deja domeniul cipurilor de inteligenta artificiala. Noul serviciu de închiriere al Nvidia, numit DGX Cloud, poate oferi șansa dezvoltatorilor de a accesa zeci de cipuri deodată. Printre companiile care au început sa folosească acest serviciu, se numără Amgen si firma de software ServiceNow. Impactul pozitiv al implicării companiei in zona de inteligenta artificiala a fost resimțit si in prețul acțiunilor, compania înregistrând, de la începutul anului pana in prezent, o creștere de 83%. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

TESLA INC. Preț curent 195.61 USD ( -1.00% ) MCap 569B P/E 45.32

Tesla ar putea raporta unul dintre cele mai bune trimestre ale sale in China, potrivit ultimelor date privind vânzările. După ce a redus preturile la automobilele sale, pentru a menține cota de piața, Tesla ar fi vândut 106,915 EV-uri, intre 1 ianuarie – 19 martie, conform datelor oferite de China Merchants Bank International. Performanta se apropie de cea din T4 2022, cel mai bun trimestru din China, in care a vândut 122,036 EV-uri. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

