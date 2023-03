Piața asigurărilor la nivel record - TradeVille

Piața Asigurărilor La Nivel Record

Piața de asigurări din Romania ar putea ajunge la un nivel istoric in 2023, de peste 16 mld. RON. Aceasta creștere exponențiala se datorează scumpirii polițelor de asigurare si a interesului romanilor pentru asigurări in contextul cutremurelor înregistrate in ultima perioada. Potrivit celor mai recente date, valoarea polițelor de asigurare a locuințelor ar putea depăși 600 mil. RON, o cifra dubla fata de 2017. De menționat este si faptul ca la începutul lui 2023, peste 80% dintre locuințele romanilor nu erau protejate de o asigurare. Pentru următorii ani se așteaptă o schimbare de trend. Daca in momentul de fata balanța este inclinata ferm in favoarea asigurărilor auto, acest lucru s-ar putea schimba in anii următori, pe măsura ce romanii iau in considerare asigurările de bunuri, cele de viată si de sănătate. (Sursa: ZF)

Agricultura, La Ceas De Cumpăna

Anul 2023 a începuta bine pentru sectorul de agricultura, iar fermierii privesc cu optimism spre producția de cereale așteptata in acest an. Cu toate acestea, provocarea cea mai mare a agricultorilor va fi sa își valorifice cu adevărat producția, afectata de preturile mai mici impuse pentru exporturile către Ucraina. In același timp, Banca Transilvania continua sa finanțeze intr-un ritm accelerat afacerile din sectorul agricol, valoarea totala a creditelor acordate acestui sector ridicându-se la 5 mld. RON in 2022. (Surse: ZF (1);ZF (2))

Bursele Europene Se Încred In Optimismul Chinezesc

Ads

Bursele europene au deschis in creștere, in ședința de tranzacționare de vineri. Creșterea este pusa pe seama așteptărilor de redresare economica a Chinei, cu toate ca dobânzile din zona euro au ajuns la cele mai ridicate cotații din ultimii ani. Indicele european STOXX 600, s-a apreciat cu 0.6% in prima parte a ședinței de tranzacționare, aprecierea fiind sesizata si la nivelul principalului indice bursier britanic FTSE 100. (Sursa: Reuters)

Noutăți Din Zona Euro

In zona euro, sentimentul privind sectorul serviciilor s-a îmbunătățit, potrivit unui indice măsurat de agenția S&P. Astfel, valoarea acestuia a ajuns la 52.7, in februarie 2023, cel mai mare nivel atins din iunie 2022. In ceea ce privește producătorii zonei euro, luna ianuarie 2023 a adus cea mai lenta creștere anuala a preturilor „la poarta fabricilor” (+15% vs. ianuarie 2022) din august 2021. Intre timp, una dintre cele mai îndatorate economii din zona euro, Italia, a raportat o scădere trimestriala a PIB cu 0.1% vs. T3 2022, confirmând prima parte a unui scenariu anticipat de oficialii italieni. In noiembrie 2022, aceștia previzionau o recesiune tehnica a Italiei, datorata scăderilor trimestriale din T4 2022 si T1 2023. In cele din urma, in contextul in care inflația persista, unele bănci de investiții estimează ca rata de dobânda din zona euro va ajunge chiar si pana la 4%, de la 2.5% (in prezent), un nivel mai mare decât previziunile anterioare. (Surse: TradingEconomics;TradingEconomics;TradingEconomics;Reuters)

Ads

Bittnet Systems București Preț curent 0.2995 RON (2.57% ) MCap 158M P/E -86.3849

Bittnet Systems S.A. anunța admiterea la tranzacționare pe piața reglementata a obligațiunilor sale corporative, denominate in EUR, BNET26E. Emisiunea este formata din 20,596 de obligațiuni, cu o valoare nominala de 100 EUR/obligațiune. Dobânda anuala este de 9%, plătibila trimestrial. Prima zi de tranzacționare va fi marți, 07.03.2023. (Sursa: BVB)

Turism Covasna Covasna Preț curent 0.0970 RON (0.00% ) MCap 45.8M

Turism Covasna a încheiat anul 2022 cu un profit net de 2.6 mil. RON, comparativ cu o pierdere neta de 415,607 RON, in 2021, când activitatea a fost restricționata de pandemie. Cifra de afaceri a consemnat un avans de 57% vs. 2021, pana la 21.9 mil. RON. De la listarea acțiunilor sale, in 1996, compania nu a acordat dividende. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Deutsche Lufthansa Ag Preț curent 51.690 RON (5.80% ) MCap 24.3B

Grupul Lufthansa a încheiat anul 2022 cu un profit net de 791 mil. EUR, fata de o pierdere neta de 2.2 mld. EUR, in 2021. Profitul operațional ajustat a urcat la aproape 1.6 mld. EUR, de la o pierdere operaționala ajustata de aproape 1.7 mld. EUR. Veniturile consolidate au avansat cu 94.9% fata de cele din 2021, însumând 32.8 mld. EUR. Îmbunătățirea rezultatelor financiare este pusa pe seama redresării puternice a cererii pentru zborurile comerciale, după pandemia COVID-19. Lufthansa anticipează ca business-ul sau va avea un parcurs pozitiv in 2023. Compania anticipează, printre altele, majorarea semnificativa a cifrei de afaceri si a profitului operațional ajustat fata de anul 2022. In plus, Lufthansa planifica reluarea plații de dividende din profitul anului financiar 2023. (Surse: raport anual companie;Reuters)

Ads

Mercedes Benz Group Preț curent 361.10 RON (1.29% ) MCap 386B

Mercedes-Benz a anunțat construirea unei fabrici pentru reciclarea de baterii, in sudul Germaniei. In prima faza, aceasta unitate va avea o capacitate totala de reciclare a 2,500 tone baterii pe an si va contribui, totodată, la producția a peste 50,000 de module pentru acumulatorii integrați in EV-urile companiei. Daca modelul operațional inițial se va dovedi de succes, Mercedes-Benz are in vedere dezvoltarea activității de reciclare si a producției de module pentru baterii pe termen mediu si lung. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 197.79 USD (3.61% ) MCap 585B P/E 46.60

In luna precedenta, Tesla a vândut 74,402 EV-uri in China, marcând o creștere de 31.65% fata de luna februarie 2022 si o creștere de 12.6% fata de luna ianuarie 2023. Tot in luna precedenta, BYD, unul dintre principalii rivali din China ai Tesla, a vândut 191,664 vehicule. Cota de piața a Tesla pe piața noilor EV-uri din China a scăzut la 9% fata de 10%, in februarie 2022. In aceeași perioada, BYD a acaparat o cota de piața de 37%, in creștere de la 27%, reflectând preferințele consumatorilor chinezi pentru producătorii autohtoni. (Sursa: Reuters)

Ads

C3.AI Inc Preț curent 28.48 USD (33.65% ) MCap 3.1B P/E -11.82

C3.ai, o companie care oferă servicii in sfera inteligentei artificiale, a raportat rezultate financiare mai slabe, dar peste așteptări. In T3 al anului fiscal 2023, EPS a fost de -0.06 USD/acțiune, comparativ cu -0.07 USD/acțiune in perioada similara a anului trecut. Veniturile au fost de 66.7 mil. USD (-4.4% vs. T3 an fiscal 2023). Wall-Street anticipa un EPS de -0.22 USD/acțiune la venituri de aproape 64.3 mil. USD. Pentru întreg anul fiscal 2023, compania anticipează o creștere a cifrei de afaceri intre 4%-5% fata de anul anterior, pana la 264-266 mil. USD. Ieri, cotația acțiunii companiei a crescut cu pana la 19%, in ședința de tranzacționare after-hours. Totuși, prețul acțiunilor rămâne mult sub maximul de peste 160 USD/acțiune atins in perioada de după listare, in anul 2020. (Surse: raport trimestrial companie;SeekingAlpha;Yahoo! Finance)

Occidental Petroleum Preț curent 61.25 USD (1.63% ) MCap 57.5B P/E 4.60

Ads

Occidental Petroleum, compania in care conglomeratul lui Warren Buffett controlează 21.4% din acțiuni, a anunțat ca are in vedere amplasarea unei unități pentru capturarea de emisii de carbon, in Texas, pe o suprafața de peste 55,000 acri. Capacitatea de stocare a unității s-ar situa undeva la 1.2 mld. tone de dioxid de carbon. Compania spera ca unitatea sa devina operaționala in anul 2026. (Surse: SeekingAlpha;MarketScreener)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads