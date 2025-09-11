Piața auto accelerează puternic – TradeVille

Piața auto accelerează puternic

În august 2025, piața auto din România a înregistrat un avans puternic, cu o creștere de 52.6% a înmatriculărilor de autoturisme noi, ajungând la 15.043 unități, potrivit datelor APIA. Segmentul SUV domină piața cu o cotă de 55.1%, urmat de Clasa C (25.3% – mașini compacte) și Clasa B (14.2% – mașini mici de oraș), toate în creștere față de anul trecut. Autoturismele electrificate au avansat cu 74.4%, atingând o pondere de 59.9% din piață, în timp ce benzina deține 33.4% și motorina 6.7%. Creșterea a fost susținută în special de modelele mild-hibrid (24.2% din piață), în majoritate pe benzină. Autoturismele full electrice au urcat la 6.3%, iar plug-in hybrid la 6.6%. De asemenea, vehiculele comerciale au raportat creșteri moderate: +8.9% la ușoare și minibus, respectiv +19.4% la grele și bus. (Sursa: ZF)

Hotelurile continuă creșterea

Piața hotelieră din România a înregistrat o evoluție pozitivă în prima jumătate a anului 2025, cu un avans de 12% al veniturilor pe cameră, susținut de creșterea gradului de ocupare cu 4% și a tarifului mediu zilnic cu 8%, arată un studiu Cushman & Wakefield Echinox. În București, veniturile per cameră au urcat cu 11%, peste rata inflației, în timp ce la nivel regional indicatorul a crescut cu 9.3%, pe fondul unei rate de ocupare de 65%. În primele șase luni au fost inaugurate circa 20 de hoteluri în CEE, inclusiv Fairmont Golden Prague și Corinthia Grand Hotel în București, iar oferta din Capitală este așteptată să crească cu 3% până în 2027. (Sursa: ZF)

Imobiliarele încetinesc ritmul

Piața imobiliară din România a marcat un recul în august 2025, când au fost tranzacționate 53.433 de imobile, cu 12.580 mai puține față de iulie, dar cu 2.366 mai multe comparativ cu august 2024, arată datele ANCPI. Cele mai multe tranzacții s-au înregistrat în București (10.237), Ilfov (3.246) și Brașov (2.704), iar cele mai puține în Teleorman (30), Covasna (294) și Sălaj (353). În rândul reședințelor de județ, Brașovul a condus cu 1.294 de vânzări, urmat de Iași (960) și Cluj-Napoca (849). La capitolul ipoteci, s-au consemnat 30.367 operațiuni (+1.780 vs. august 2024), cu Bucureștiul pe primul loc (5.769), iar pe segmentul terenurilor agricole cele mai active județe au fost Dolj (614), Arad (587) și Buzău (452). (Sursa: ZF)

Prețurile de consum din China, în scădere

În China, indicele prețurilor de consum a scăzut cu 0.4% în august față de anul anterior, peste estimarea de -0.2%, în timp ce inflația de bază a urcat la 0.9%, cel mai ridicat nivel din februarie 2024. Indicele prețurilor de producție a coborât cu 2.9%, menținându-se în deflație pentru al treilea an consecutiv. Prețurile alimentelor au înregistrat un declin accentuat de 4.3%, iar cele la bunuri de folosință îndelungată au scăzut cu 3.7%. (Sursa: CNBC)

Impact Developer & Contractor Preț curent 4.59 RON (0.66% ) MCap 542M P/E 4.62

Impact Developer & Contractor a încheiat la 10 septembrie 2025 patru contracte de proiectare cu Impact Alliance Architecture, vizând: gospodăria comunală pentru Ansamblul „Greenfield Băneasa”, Faza 3 a proiectului „Boreal Plus” din Constanța, configurația spațiilor comerciale ale centrului comercial din București, Drumul Pădurea Mogoșoaia și Faza 4 a proiectului „Greenfield Teilor”. Valoarea cumulată a contractelor de proiectare cu IAA se ridică la cca. 4.1 mil. EUR (plus TVA), depășind pragul de 10% din cifra de afaceri netă a Impact. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Preț curent 0.1165 RON ( -2.92% ) MCap 73.8M P/E -4.6209

Frații Cristian și Mihai Logofăt, fondatorii Bittnet Systems, au inclus pe ordinea de zi lansarea a două programe de obligațiuni: unul de până la 100 mil. RON și altul de până la 20 mil. EUR. Obligațiunile, cu valoare nominală de 100 RON/EUR, vor avea scadențe de 3-5 ani și dobânzi fixe sau variabile de maximum 12% pe an, fiind oferite fie printr-un plasament privat, fie printr-o ofertă publică. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.8500 RON (0.00% ) MCap 52.9B P/E 14.5113

OMV Petrom a semnat un nou contract de Market Making cu Raiffeisen Bank Internațional, activ din 9 septembrie, pentru a îmbunătăți lichiditatea acțiunilor SNP pe BVB. Banca va afișa cotații ferme de cumpărare și vânzare la un volum minim de 0.75 mil. acțiuni și un spread maxim de 0.75%. Compania are deja un acord similar cu WOOD&Co, activ din 2020. OMV Petrom este cea mai mare companie listată la BVB, cu o capitalizare de 52 mld. RON, deținută în proporție de 51.15% de OMV și 20.7% de statul român. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 122.00 RON (0.83% ) MCap 54.8B P/E 18.14

Hidroelectrica a atras peste 45.700 de clienți casnici în luna august, profitând de tarife cu până la 20% mai mici față de competiție, după eliminarea schemei de plafonare de la 1 iulie. Compania, cel mai mare producător de energie din România, vinde însă mai mult decât produce, situație amplificată în 2025 de secetă. Obiectivul managementului este alinierea portofoliului de clienți cu producția medie anuală pentru eficiență operațională. Pe piața concurențială, Hidroelectrica este al doilea furnizor, după PPC Energie. (Sursa: ZF)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.300 RON (0.00% ) MCap 22.5M P/E 21.847

iHunt a încheiat S1 2025 cu venituri de 20.7 mil. RON (+3% vs S1 2024) și profit net de 0.27 mil. RON (-40% vs. S1 2024), pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale. Veniturile au fost susținute de majorarea producției vândute cu 30.7% și de creșterea veniturilor din vânzarea mărfurilor (+2.26%). Compania a extins rețeaua iHunt EV la peste 500 de puncte de încărcare, vizând 1.000 până la final de an. (Sursa: BVB)

Qualcomm Inc Preț curent 158.95 USD (0.18% ) MCap 177B

Qualcomm, în parteneriat cu BMW, a lansat sistemul Snapdragon Ride Pilot, o tehnologie de condus asistat care permite manevre hands-free și schimbări de bandă, dar nu autonomie completă. Sistemul va debuta pe noul BMW iX3 și va fi disponibil în peste 100 de țări până în 2026, urmând să fie licențiat și altor producători auto. Tehnologia este parte din strategia Qualcomm de extindere în auto, divizie care a generat aproape 1 mld. USD în T2 2025 (+21%), țintind 8 mld. USD venituri până în 2029. (Sursa: CNBC)

Industria de Diseno Textil Preț curent 45.43 EUR (6.84% ) MCap 141B

Inditex a raportat un avans de 9% al vânzărilor la începutul celui de-al treilea trimestru, peste așteptări, ceea ce a ridicat acțiunile cu peste 7.5%. În S1, profitul operațional a fost de 3.57 mld. EUR, iar marja brută de 58.3%, peste prognoze, însă compania estimează că efectul valutar va reduce veniturile cu 4% în acest an, în timp ce cheltuielile operaționale continuă să crească peste ritmul vânzărilor. (Sursa: Bloomberg)

