Piața de IPO se dezgheață – TradeVille

Romania, A Doua Piața, Ca Activitate M&A, Din Regiune

Romania este a doua piața de fuziuni si achiziții din regiune, depășind Cehia si apropiindu-se de Polonia ca volum, conform Iuliei Bratu de la EY Romania. In primele cinci luni din 2024, Romania a înregistrat 110 tranzacții, comparativ cu 107 in aceeași perioada din 2023. Anul 2023 a avut 241 de tranzacții, dintre care 30% au avut valoarea comunicata, estimata de EY la 6.5 mld. EUR. Investitorii strategici domina piața, realizând 90% din tranzacții. Valoarea medie a unei tranzacții in 2023 a fost de 40 mil. EUR. In 2024, piețele externe au înregistrat creșteri valorice de 23% global si 37% in Europa, dar volumul tranzacțiilor continua sa scadă. Romania a avut tranzacții mari, precum Banca Transilvania - OTP si CTP - Globalworth, ceea ce a dus la creșterea valorii medii a tranzacțiilor. Piața românească este echilibrata intre activitatea domestica si inbound, cu investitori principali din Europa si SUA. (Sursa: ZF.ro)

Firmele Din Comerț Si Servicii, Pe Primul Loc La Dizolvări

In primele patru luni din 2024, cele mai multe firme dizolvate activau in comerț si servicii (4,389), urmate de construcții (1,662), activități profesionale, științifice si tehnice (1,572) si industria prelucrătoare (1,403). Majoritatea acestora sunt IMM-uri afectate de inflație, creșterea taxelor si scăderea consumului. Alte domenii afectate sunt transportul si depozitarea (1,202), informații si comunicații (1,082), servicii administrative (843) si hoteluri si restaurante (840). (Sursa: Profit.ro)

Prudenta Din Partea Analiștilor

Analiștii de la JPMorgan considera ca perspectivele de creștere pentru acțiunile americane par modeste, pe măsura ce șansele de reducere a dobânzilor de către Rezerva Federala scad, si riscurile abunda. Marko Kolanovic susține ideea ca piața nu a luat in calcul o multitudine de riscuri, printre care alegerile prezidențiale din SUA, tensiunile geopolitice si amploarea redusa a pieței. Conform ultimelor date, sentimentul si poziționarea investitorilor rămân la cote ridicate. (Sursa: CNBC)

Piața De IPO Se Dezgheață

Golden Goose Group încearcă sa atragă aproximativ 558 mil. EUR in cadrul ofertei publice inițiale a mărcii de încălțăminte sport de lux, reprezentând un nou impuls pentru renașterea listărilor in Europa. Conform celor de la Bloomberg, compania ar putea fi evaluata la aproximativ 3 mld. EUR. Brandul italian, ai cărui pantofi personalizabili se vând cu aproximativ 450 USD perechea, este un succes in rândul celebrităților, de la Selena Gomez la Taylor Swift. (Sursa: Bloomberg)

Med Life Pret curent 5.410 RON (4.04% ) MCap 2.87B P/E 5,576.568

Analiști de la Erste Group oferă acțiunilor MedLife, pentru următoarele 12 luni, un preț țintă de 6.06 RON/acțiune, înregistrând un potențial de apreciere de pana la 15% fata de prețul actual. Ca urmare a rezultatelor pozitive publicate de compania la T1 2024, recomandarea emisa de Erste se modifica de la menținere la acumulare. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Pret curent 0.7365 RON (1.45% ) MCap 45.8B P/E 11.6235

Petrom va investi cca. 750 mil. EUR in rafinăria Petrobrazi după ce a luat decizia finala de investiție pentru construirea unei instalații SAF/HVO (combustibili sustenabili) si pentru construirea a doua instalații de producție hidrogen verde, cu o capacitate de 55 MW. Investițiile vor transforma rafinăria in primul producător major de combustibili sustenabili din regiune. (Sursa: Economica.net)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.4364 RON ( -3.02% ) MCap 2.47B P/E -2.7535

Fondul Proprietatea a anunțat ca, in baza datelor preliminare, exista o probabilitate mare ca următoarea VAN raportata sa fie cu cel puțin 5% mai mare decât cea mai recenta VAN, din 30 aprilie 2024. Variația vine, in principal, din dividendele de încasat de la Societatea Națională a Sarii (Salrom) si Aeroporturi București (CNAB). (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Pret curent 45.25 RON ( -0.11% ) MCap 13.6B P/E 5.93

Societatea Națională Nuclearelectrica împreună cu Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) au început lucrările la prima instalație de îndepărtare a tritiului din Europa, amplasata la Centrala Nucleara Cernavoda. Aceasta inițiativă marchează un pas înainte semnificativ in tehnologia nucleara si in protecția mediului, in conformitate cu obiectivele de sustenabilitate ale Uniunii Europene. In alte știri, societatea a anunțat semnarea unui Acord-cadru cu societatea Canadian Nuclear Partners in vederea furnizării de servicii de Project Management Organization pentru pregătirea si implementarea proiectului de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavoda. Acordul are o valoare de cca. 240 mil. EUR. (Surse: Economica;BVB)

2B Intelligent Soft Pret curent 13.75 RON ( -0.72% ) MCap 187M P/E 9.89

Compania de tehnologie romanesca, 2B Intelligent Soft, anticipează, pentru anul 2024, încheierea de noi contracte cu jucătorii relevanți din domeniul energetic. Conform directorului general, Radu Scarlat, “pe măsură ce tranziția energetica câștigă teren, accentul pe reducerea emisiilor de carbon, eficientizarea consumului si flexibilitatea in gestionarea resurselor energetice devine din ce in ce mai important. (Sursa: BVB)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 174.13 USD ( -0.53% ) MCap 2.28T

Google, deținută de compania mama Alphabet, a fost amendata de către autoritatea turca pentru concurenta cu suma de 15 mil. USD pentru neîndeplinirea obligațiilor in legătura cu motorul de căutare de hoteluri. Autoritatea a considerat ca Google face concurenta neloiala motoarelor locale de căutare din Turcia. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 168.7800 USD ( -2.88% ) MCap 531B P/E 43.5983

Elon Musk a amenințat ca va interzice accesul dispozitivelor Apple la Tesla si SpaceX după ce Apple a încheiat un parteneriat cu OpenAI pentru integrarea Siri, numind acest lucru un risc de securitate. Musk a criticat capacitățile de inteligenta artificiala ale Apple si a promis ca va interzice dispozitivele Apple daca vor fi integrate la nivelul sistemului de operare. Musk, fost co-fondator al OpenAI si actual director executiv al xAI, continua sa critice direcția OpenAI. (Sursa: CNBC)

