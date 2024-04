Piața imobiliară, bună pentru locuit, nerecomandată pentru investit – TradeVille

Estimări De Creștere A Activității Economice

In aprilie 2024, managerii din diverse sectoare anticipează evoluții pozitive ale activității economice. Industria prelucrătoare preconizează o creștere moderata a producției si preturilor, in timp ce construcțiile așteaptă o creștere semnificativa a volumului si preturilor. Comerțul cu amănuntul si serviciile proiectează de asemenea creșteri moderate, cu stabilitate a numărului de salariați. (Sursa: INSSE)

Piața Imobiliara, Buna Pentru Locuit, Nerecomandata Pentru Investit

După ani dificili marcați de pandemie, inflație si tensiuni geopolitice, piața imobiliara din Romania își revine in ceea ce privește tranzacțiile si creditarea, dar numărul construcțiilor rezidențiale noi continua sa scadă. Deoarece dobânzile au crescut, ceea ce a afectat încrederea in credite, 60% din tranzacții sunt făcute cu cash. Salariile crescute si preturile relativ stabile ale apartamentelor fac piața accesibila. Totuși, ca investiție, imobiliarele nu sunt la fel de rentabile, comparativ cu alte opțiuni de investiții. In contextul actual, Bucureștiul rămâne o opțiune atrăgătoare pentru cumpărătorii care doresc sa locuiască in propriile locuințe, dar mai puțin pentru cei care caută sa investească in scopul închirierii sau valorificării capitalului. (Sursa: ZF)

Inflația In Germania Creste Cu 2.4%

In luna aprilie, inflația in Germania a crescut la 2.4%, arata datele preliminare publicate de biroul federal de statistica. Inflația de baza, care exclude preturile cu alimentele si energia, a fost de 3%, in scădere fata de nivelul înregistrat in martie 2024, de 3.3%. (Sursa: Reuters)

Yen-Ul Japonez Creste Brusc

Yenul japonez a înregistrat luni o creștere neașteptată fata de dolar, pe fondul zvonurilor despre o posibila intervenție a autorităților japoneze pentru a stabiliza moneda, care a atins minimele ultimilor 34 de ani. Aceasta mișcare strategica, survenita într-o zi de sărbătoare publica, reflecta eforturile Japoniei de a combate volatilitatea excesiva si de a răspunde influentei politicii monetare externe, in special a ratelor de dobânda din SUA, aplicate yenului. (Sursa: Reuters)

OMV Petrom Pret curent 0.6995 RON (1.52% ) MCap 43.5B P/E 10.8154

Pentru primul trimestru din 2024, analiștii care acoperă OMV Petrom estimează un profit net de 1.57 mld. RON, excluzând elementele speciale si costul curent de achiziție, in scădere cu 17% fata de T1 2023. Compania urmează sa raporteze rezultate trimestriale astăzi, înainte de deschiderea pieței. La preturile curente, acțiunile companiei se tranzacționează la un multiplu P/E de 10.6 ori. (Sursa: ZF)

Transelectrica Pret curent 29.50 RON (0.68% ) MCap 2.16B P/E 9.88

Transelectrica a anunțat aprobarea in cadrul AGA din 29 aprilie, a unui dividend de 0.28 RON/acțiune, din rezultatul raportat existent la data de 31 decembrie 2023. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 1%. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.200 RON (0.84% ) MCap 1.44B P/E 14.857

Aquila a anunțat piața despre aprobarea, in cadrul AGA din 29 aprilie, a unui dividend brut de 0.07084 RON/acțiune. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 5.9%. (Sursa: BVB)

Iar Brașov Pret curent 14.00 RON (1.08% ) MCap 264M P/E 10.98

IAR a anunțat despre aprobarea in cadrul AGA, din data de 29 aprilie, a unui dividend in suma de 11.7 mil. RON, care se traduce intr-un dividend brut de 0.6196 RON/acțiune. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 4.4%. (Sursa: BVB)

Hidroelectrica Pret curent 133.8 RON (0.90% ) MCap 60.1B P/E 9.5

Acționarii Hidroelectrica au aprobat, in cadrul AGA, distribuirea de dividende in valoare totala de 6.9 mld. RON din profitul net din 2023. Astfel, dividendul brut pe acțiune este de 13.99 RON, ceea ce implica un randament de 10.4%. Data de înregistrare a fost aprobata pentru 10 iunie, iar data plații, pentru 28 iunie 2024. (Sursa: ZF)

Mecanica Fina București Pret curent 27.0 RON ( -0.74% ) MCap 100M P/E 62.2

Mecanica Fina S.A. planifica extinderea portofoliului sau imobiliar in 2024, concentrându-se pe achiziția de proprietăți cu potențial sinergetic. Un proiect major este modernizarea „Hala 100” din București, un imobil destinat a deveni un ansamblu mixt comercial si de birouri, cu investiții de 10 milioane euro si venituri estimate la 250,000 EUR/luna. Finanțarea combina majorări de capital si împrumuturi, optimizând resursele pentru maximizarea valorii investiției. (Sursa: BVB)

Deutsche Bank Ag Pret curent 75.06 RON ( -8.69% ) MCap 155B

Acțiunile Deutsche Bank au scăzut, luni dimineața, cu 5.5%, după ce s-a aflat ca un proces de lunga durata ar putea costa banca pana la 1.3 mld. EUR. Aceasta știre vine ca un recul după ce banca a raportat, săptămâna trecuta, un profit peste așteptări, ceea ce inițial ii crescuse acțiunile. Procesul este legat de problemele care decurg din achiziția Postbank. In ciuda menținerii ratingului "outperform", analiștii de la RBC si-au redus prețul țintă pentru Deutsche Bank, invocând îngrijorarea ca problemele legate de litigiile moștenite umbresc recentele sale succese operaționale. Deutsche Bank a constituit provizioane pentru a acoperi eventualele reclamații, dar continua sa conteste cu fermitate acuzațiile de plăți insuficiente. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 194.76 USD (15.73% ) MCap 616B P/E 50.52

Recenta vizita a lui Elon Musk in China marchează un pas important pentru Tesla, care trebuie sa facă fata provocărilor de reglementare pentru a lansa software-ul sau de conducere autonoma completa (FSD). In timpul călătoriei sale, Musk ar fi obținut un acord cheie cu Baidu pentru a utiliza licența sa de cartografiere, esențiala pentru colectarea datelor de conducere pe drumurile publice din China. Acest progres intervine intr-un moment crucial, deoarece Tesla urmărește sa respecte standardele stricte de securitate a datelor din China, care au împiedicat anterior compania sa își facă disponibila pe plan local tehnologia FSD. Vizita, care a inclus, de asemenea, o întâlnire cu premierul Li Qiang, subliniază importanta pieței chineze in strategia globala a Tesla, in special in contextul in care compania încearcă sa obțină permisiunea de a transfera date de conducere in străinătate pentru a-si îmbunătăți algoritmii de conducere autonoma. In pre-market, acțiunile companiei erau in creștere cu 12%. (Sursa: Reuters)

Vivendi SA Pret curent 9.808 EUR ( -0.41% ) MCap 970M

Vivendi, conglomeratul francez de media, avansează in planurile sale de restructurare in patru entități separate, raportând o creștere substanțială in acest proces. Compania, care a înregistrat o creștere de 86.6% a vânzărilor in primul trimestru, in valoare de 4.3 mld. EUR, atribuie aceasta creștere afacerilor sale Canal+ si Havas, alături de recenta consolidare a Lagardère, un grup editorial francez achiziționat anul trecut. Studiul de fezabilitate, inițiat in decembrie 2023, explorează potențialul de a lista Canal+, Havas si activele din afacerile editoriale si de distribuție ca entități independente. Vivendi, care ar rămâne o companie listata separat, intenționează sa continue sa sprijine aceste unități si sa își gestioneze, in mod activ, investițiile. Aceasta restructurare urmărește sa consolideze creșterea si dezvoltarea diverselor sale operațiuni. (Sursa: Reuters)

Koninklijke Philips Nv Adr Each Rep 1 Ord Pret curent 27.28 USD (29.47% ) MCap 23.6B

Acțiunile Philips au crescut cu 46% luni, după ce compania a anunțat încheierea unei înțelegeri pentru plata unor despăgubiri in valoare de 1.1 mld. USD, rezolvând astfel cazurile de vătămare personala provocate de dispozitivele pentru apnee. Compania a decis retragerea de pe piață a acestora si construirea unor provizioare pentru plata despăgubirilor si a cerințelor de monitorizare medicala. Acțiunile au atins, astfel, maximul ultimilor 2 ani pe bursa. (Sursa: CNBC)

