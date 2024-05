Piața muncii în primul trimestru din 2024 – TradeVille

Piața Muncii In Primul Trimestru Din 2024

Datele publicate de Institutul National de Statistica arata ca numărul locurilor de munca vacante au crescut cu 1,700 in T1 2024 fata de T4 2023, ajungând la 35,000. Cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au înregistrat in producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat (1.53%) si in intermedieri financiare si asigurări (1.51%). La polul opus, cele mai mici rate au fost înregistrate in învățământ (0.2%), industria extractiva (0.25%) si, respectiv, in agricultura, silvicultura si pescuit (0.37%). (Sursa: ZF)

Piața De M&A In Romania In 2023

Piața de M&A din Romania a totalizat, in 2023, circa 110 tranzacții, volumul ridicandu-se la 4 mld. EUR, dublu fata de 2022. Prin comparație cu celelalte tari din regiune, Romania se clasează pe locul 3. Clasamentul este condus de Polonia si Austria, care au înregistrat tranzacții in valoare de 10 mld. EUR. Potrivit unui studiu Mazars, 62% dintre investitorii din regiune sunt din afara CEE, iar Romania a fost singura tara din zona care a avut o creștere a interesului investitorilor in ultimul an. (Sursa: ZF)

Germania Pierde Interesul Investitorilor Străini

Investitorii internaționali se retrag din tranzacțiile imobiliare din Germania pe măsură ce piața se adâncește in cea mai grava criza din ultima generație. Investitorii străini au fost implicați in 35% din achizițiile imobiliare comerciale in T1 2024, cel mai mic procent din 2013 încoace. In același timp, volumul vânzărilor a scăzut cu 70% fata de nivelurile dinaintea pandemiei Covid (2020-2021). (Sursa: Reuters)

Estimări Pentru Rata Inflației Din UK

Rata inflației din Marea Britanie ar putea scădea sub ținta de 2% a Băncii Angliei, spun analiștii. Declinul, de la 3.2% in prezent, va fi, in mare parte, determinat de piața energiei, care a înregistrat, in luna aprilie, o scădere cu 12% a plafonului stabilit de reglementările pentru facturile de electricitate si gaz. O rata a inflației de sub 2% ar reprezenta cel mai scăzut nivel din aprilie 2021 încoace. Datele sunt așteptate sa fie publicate astăzi. (Sursa: CNBC)

Simtel Team Pret curent 56.2 RON ( -0.35% ) MCap 443M P/E 16.0

Simtel a înregistrat, in primele 3 luni din 2024, un profit net de 4.96 mil. RON, de 3 ori mai mare fata de perioada similara a anului precedent. Cifra de afaceri, pe de alta parte, s-a diminuat cu 31%, ajungând la 45 mil. RON. Însă, si cheltuielile de exploatare s-au redus cu 38%, la 39.4 mil., fapt care a susținut triplarea rezultatului net. (Sursa: ZF)

SC Bursa de Valori București Pret curent 64.4 RON ( -0.62% ) MCap 518M P/E 19.3

BVB a anunțat demararea unui program de răscumpărare de acțiuni începând cu 22 mai, aprobat de acționari pe 22 aprilie 2024. Programul presupune răscumpărarea a maximum 1.1% din capitalul social, respectiv un număr de 85,849 de acțiuni proprii, in scopul implementării planului de acordare de opțiuni pe acțiuni personalului angajat in cadrul companiei. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Pret curent 36.2 RON ( -0.55% ) MCap 1.4B P/E 19.6

Sphera Franchise Group a alocat in acest an un buget de investiții de 69 mil. RON pentru dezvoltarea grupului, parte din bani urmând sa finanțeze remodelarea restaurantelor si digitalizarea comenzilor. Pe partea de sustenabilitate, grupul a adoptat strategii încă din 2018, lucrând in proporție majoritara cu furnizori locali (peste 80-90% din volumul cârnii de pui folosita in restaurantele din tara provine de la producători autohtoni). (Sursa: ZF)

Patria Bank Pret curent 0.0860 RON (2.99% ) MCap 281M P/E 11.0645

Acțiunile Patria Bank au primit o recomandare de “menținere” din partea analiștilor de la Wood & Company Financial Services, aceștia scăzându-si prețul țintă de la 0.1 RON la 0.095 RON, in urma publicării rezultatelor financiare aferente primului trimestru din 2024. Potențialul de creștere se ridica astfel la 15%. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Pret curent 30.65 RON (0.16% ) MCap 24.4B P/E 7.47

In urma publicării rezultatelor financiare pentru primul trimestru din 2024, acțiunile Băncii Transilvania se tranzacționează la o evaluare de 7.3 ori profitul net, in timp ce, in cazul BRD Societe Generale, multiplul PER este de 8.5 ori. Acțiunile celei mai mari bănci din Romania s-au apreciat cu 26% de la începutul anului, in timp ce, pentru acțiunile BRD, creșterea a fost de doar 13%. Prin comparație, indicele BET s-a apreciat cu 14% in aceeași perioada. (Sursa: ZF)

Macy's Inc Pret curent 18.93 USD ( -0.89% ) MCap 5.47B

Profitul net pe acțiune al Macy’s, din primul trimestru al anului 2024, a depășit așteptările analiștilor, ajungând la 0.27 USD (vs 0.15 USD estimat), retailerul afirmând ca a observat semne timpurii de progres in strategia sa de redresare. Veniturile au totalizat 4.85 mld. USD, fiind ușor sub prognoza analiștilor de 4.86 mld. USD. Compania se pregătește sa închidă aproximativ 150 de locații proprii si sa deschidă noi magazine Bloomingdale's si Bluemercury. CEO-ul Tony Spring a declarat ca cele 50 de locații in care Macy's a investit mai mult in timpul trimestrului au avut o performanta mai buna decât celelalte magazine proprii. (Sursa: CNBC)

Astrazeneca Plc Pret curent 78.81 USD (2.20% ) MCap 122B

AstraZeneca a anunțat ca își propune sa își crească veniturile totale la 80 mld. USD pana in 2030, implicând o creștere de 75% fata de veniturile realizate in 2023, de 45.8 mld. USD. Compania a declarat ca se va concentra pe afacerile sale de oncologie, biofarmaceutice si boli rare si se așteaptă sa lanseze încă 20 de medicamente in aceasta perioada. (Sursa: CNBC)

Apple își propune sa cApple Inc. Pret curent 192.1700 USD (0.59% ) MCap 3.01T P/E 31.8640rească vânzările in China, aplicând reduceri substanțiale, ca urmare a începerii festivalului de comerț electronic. Astfel, platformele de comerț electronic JD.com si Tmall ale Alibaba au vândut anumite modele de iPhone cu reduceri de pana la 20%. Reducerile sunt legate, însă, si de încetinirea vânzărilor de iPhone-uri in China, potrivit declarațiilor analiștilor. (Sursa: CNBC)

Nvidia Pret curent 948.84 USD (0.11% ) MCap 2.36T P/E 228.68

Traderii anticipează o mișcare semnificativa pentru acțiunile Nvidia, care urmează sa raporteze miercuri după închiderea pieței. Astfel, din prețul opțiunilor, cotația este așteptată sa varieze cu +/-8.7% pana vineri. Acest lucru ar putea duce la o fluctuație de aproximativ 200 mld. USD pentru capitalizarea de piața, valoare care depășește capitalizările a circa 90% dintre companiile din S&P 500. (Sursa: Reuters)

