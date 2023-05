PIB a crescut în T1 – TradeVille

PIB Real A Crescut In T1 2023

PIB real al României a crescut cu 2.3% (serie bruta), respectiv cu 2.8% (serie ajustata) fata de T1 2022. Comparativ cu T4 2022, PIB a crescut cu 0.1%. Anul trecut, după primele trei luni ale anului, PIB creștea cu 4.93% fata de T1 2021. BERD a îmbunătățit estimările privind creșterea economica a României pentru acest an si următorul. Astfel, in 2023, PIB al României ar putea creste cu 2.5%, potrivit prognozei, peste estimarea de 1.7%, furnizata in luna februarie. Totodată, pentru anul următor, se anticipează o creștere a PIB cu 3.5% (fata de estimarea anterioara de +3.2%). (Surse: INS;Economica.net)

Creste PIB Si In Zona Euro

Conform datelor Eurostat, zona Euro a înregistrat o creștere economica de 0.1% in T1 2023 in ritm trimestrial, in timp ce gradul de ocupare al forței de munca a marcat o creștere de 0.6%. De asemenea, balanța comerciala neajustata, in luna martie, a obținut un excedent de 20 mld. EUR, de la un deficit de 25 mld. EUR in primele trei luni din 2022. Rezultatul comercial pozitiv se datorează, in principal, creșterii volumului exporturilor de mașini, vehicule si produse chimice, concomitent cu scăderea importurilor de energie, in special din Rusia. (Sursa: Reuters)

Șomaj In Creștere In UK

Rata șomajului in Marea Britanie a crescut, in primele trei luni din 2023, la 3.9%, peste așteptări, atenuând astfel îngrijorările Bank of England (BoE) cu privire la presiunile inflaționiste. Pe de alta parte, creșterea salariului de baza s-a menținut robusta, la 6.7% in T1 2023, sub estimările economiștilor de la Reuters, care anticipau o majorare de 6.8%. Totodată, lira sterlina a marcat o depreciere in raport cu dolarul american si euro, pe fondul îngrijorărilor din rândul investitorilor, care anticipează o noua serie de majorări a dobânzii de referința din partea BoE. (Sursa: Reuters)

Ritmul De Redresare Economica A Chinei, Sub Așteptări

Conform datelor economice din China, in luna aprilie 2023, producția industriala a crescut cu 5.6% de la an la an, cu mult sub așteptările analiștilor care estimau o creștere de 10.9%. Economia Chinei își revine mai lent decât se aștepta, după eliminare restricțiilor Covid, vânzările cu amănuntul înregistrând o creștere de 18.4%, sub estimările analiștilor de 21%. Importurile au crescut cu 7.9%, in timp ce exporturile au înregistrat un avans de 8.5%. De asemenea, China a raportat o rata a șomajului de 5.2%, in luna aprilie 2023, identica cu cea din luna anterioara.. Un nivel record al șomajului, de 20.4%, s-a înregistrat in rândul tinerilor (16-24 ani). (Sursa: CNBC)

Carbochim Preț curent 37.6 RON (14.63% ) MCap 185M P/E 7,104.5

Acționarii Carbochim sunt convocați la AGA Ordinara & Extraordinara pentru data de 20/21 iunie 2023. Unul dintre principalele puncte prevede aprobarea repartizării unui dividend brut per acțiune de 22.54 RON din profitul net realizat la 31 martie 2023, care a fost majorat substanțial datorita vânzării unor mijloace fixe. Totodată, din rezerve din reevaluare, se propune repartizarea unui dividend brut de 7.31 RON/acțiune. Randamentul cumulat al celor doua dividende brute interimare este de 79.4%, raportat la ultimul preț de închidere de ieri. Daca dividendele ar fi aprobate, ar fi cele mai mari dividende plătite vreodată de către societate. Data plații este propusa pentru 21 iulie 2023, având ca data de înregistrare propusa ziua de 7 iulie 2023 (data ex-dividend: 6 iulie 2023). (Sursa: BVB)

Transelectrica Preț curent 24.90 RON (0.00% ) MCap 1.82B P/E 3.50

Transelectrica convoacă acționariatul la ședința AGA Ordinara pentru data de 19/20 iunie 2023. Unul dintre punctele principale propune repartizarea unui dividend brut per acțiune de 0.71 RON/acțiune. Este același cuantum care a fost propus spre repartizare la AGA anuala din data de 27 aprilie 2023. Potrivit declarațiilor reprezentanților companiei din cadrul teleconferinței cu analiștii si investitori care a avut loc ieri, in aprilie, compania nu a parcurs pașii necesari in vederea obținerii autorizației pentru stabilirea unei rate de alocare de 50% din profitul net repartizabil, astfel ca propunerea de dividend a fost respinsa. Dividendul propus din nou, supus la vot in luna iunie, are un randament de 2.85%, raportat la închiderea de ieri. Data de înregistrare este propusa pentru 7 iulie 2023 (data ex-dividend: 6 iulie 2023), iar plata dividendului este propusa pentru ziua de 27 iulie 2023. Ultimul dividend a fost plătit de Transelectrica in anul 2021 si a fost de 0.87 RON/acțiune. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Transilvania Broker de Asigurare Preț curent 21.40 RON (2.39% ) MCap 107M P/E 10.06

Transilvania Broker de Asigurare a anunțat intrarea in acționariatul sau a ATM Ventures, divizia de investiții a grupului Autonom, cu o deținere de 5.5% din capitalul social al companiei. Din perspectiva Transilvania Broker, evenimentul marchează începutul unui parteneriat strategic care va deschide noi oportunități si beneficii de dezvoltare. Grupul Autonom este controlat de oamenii de afaceri Marius si Dan Stefan, fiind lider de piața in segmentul închirierilor de mașini si al leasingului operațional auto. Acest grup este acționar, din 2019, si la un alt broker de asigurare listat la BVB, Millenium Insurance Broker. (Surse: BVB (1);Ziarul Financiar;BVB (2))

Promateris Preț curent 10.70 RON (2.88% ) MCap 307M P/E 68.23

Producătorul de ambalaje biodegradabile, Promateris, a raportat vânzări in scădere cu 15% in T1 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, in timp ce indicatorul EBITDA a marcat o scădere mai accentuata (-33% vs T1 2022). Printre principalii factori care au contribuit la scăderea profitabilității se numără creșterea cheltuielilor cu personalul, (+11% vs T1 2022), datorata ajustărilor salariale dar si a majorării numărului de angajați, cat si creșterea cheltuielilor cu utilitățile, care au avansat cu 20% in T1 2023 pe fondul inflației. Compania a încheiat primul trimestru cu o pierdere neta de 922,000 RON fata de un profit net de 1.2 mil. RON înregistrat la T1 2022. (Surse: raport companie;ZF)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.285 RON ( -2.06% ) MCap 674M P/E 7.954

Potrivit raportului trimestrial, dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor a înregistrat o pierdere neta de 8.1 mil. RON, in primul trimestru din 2023, fata de un profit de 6 mil. RON in aceeași perioada a anului 2022. Veniturile au scăzut cu -42%, ajungând la aproximativ 22 mil. RON in comparație cu anul precedent. EBITDA a înregistrat o valoare negativa de -2.8 mil. RON in perioada ianuarie-martie 2023, in contrast cu +8.4 mil. RON in aceeași perioada a anului anterior. (Sursa: BVB)

Mercedes Benz Group Preț curent 333.00 RON ( -0.30% ) MCap 356B

Mercedes-Benz a declarat ca plănuiește o platforma noua pentru furgonetele sale electrice, care va reduce costurile fixe cu 20%. Totodată, furgonetele electrice ar trebui sa reprezinte 20% din vânzările grupului Mercedes Benz pana in 2026, si este de așteptat sa înregistreze marje de doua cifre pentru aceste modele cu emisii zero. Linia de business Mercedes Benz Vans si-a luat angajamentul ca, pana in 2030, 50% din vânzările sale sa fie reprezentate de furgonete electrice. (Surse: Reuters)

SAP SE Preț curent 605.00 RON ( -0.80% ) MCap 743B

SAP a majorat ținta de venit pentru anul 2025 la 37.5 mld. EUR, cu 4 mld. EUR mai mult decât previziona anterior. Majoritatea veniturilor, in suma de 21.5 mld. EUR, ar urma sa provină din divizia de cloud a companiei germane de tehnologie. Profitul operațional (non-IFRS) este previzionat, in prezent, la 11.5 mld. EUR. Compania a mai anunțat ca va iniția un program de răscumpărare a propriilor acțiuni, in valoare totala de 5 mld. EUR, începând cu a doua jumătate a anului curent. In aceeași perioada, SAP anticipează dezinvestirea din Qualtrics, o companie americana care oferă software de management. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 166.52 USD (0.10% ) MCap 527B P/E 44.86

Tesla a înaintat o cerere oficiala, către autoritățile chineze, pentru extinderea fabricii sale din Shanghai unde va produce, in premiera, anumite tipuri de celule pentru baterii. Totuși, din notificarea publicata pe site-ul unei autorități publice din China, rămâne neclar daca Tesla va demara, imediat după obținerea aprobării, extinderea unității de producție din Shanghai sau doar vrea sa obțină autorizație pentru o extindere potențiala, in viitor. (Sursa: Reuters)

