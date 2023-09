PIB al zonei Euro creste sub așteptări - TradeVille

Creșterea PIB, Susținuta De Sectoarele IT&C Si Comerț

In primul semestru din 2023, economia României a crescut cu 1.7% ca serie bruta, avans susținut, in principal, de sectoarele IT&C si comerț, in timp ce industria a avut un impact negativ. Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat in principal consumului final al gospodăriilor si investițiilor, care au contribuit cu 2.5% fiecare. De asemenea, o contribuție pozitiva a fost înregistrata si in rândul exportului net, acesta crescând cu 1% ca urmare a diminuării importurilor de bunuri si servicii cu 1.7%. In ceea ce privește valoarea trimestriala, in T2 2023, PIB a marcat o creștere de 1.1% ca serie bruta fata de T2 2022 si de 0.1% fata de T1 2023. (Surse: INS;ZF)

Comerțul Exterior Rămâne O Problema Pentru China

China a raportat o noua scădere lunara a importurilor si a exporturilor, dar mai puțin abrupta decât așteptările analiștilor. Astfel, importurile au scăzut in fiecare luna din 2023 fata de perioada similara de anul trecut, in timp ce exporturile au scăzut de la an la an in fiecare luna începând din aprilie. Exporturile către SUA, raportate in USD, au scăzut cu 9.5% in august fata de anul trecut, o îmbunătățire fata de scăderea de peste 20% in ultimele doua luni. In ceea ce privește importurile din SUA acestea au scăzut cu 7.9% comparativ cu un declin de doua cifre luna precedenta. (Sursa: CNBC)

PIB Al Zonei Euro Creste Sub Așteptări

Produsul intern brut al zonei euro a crescut cu 0.5% comparativ cu același trimestru din 2022, ratând cu puțin estimarea economiștilor de 0.6%. Totodată, zona euro a înregistrat o creștere 0.1% raportat la trimestrul anterior, cu 0.2% sub media consensului pieței, din cauza dinamicii exporturilor care au forțat o revizuire in scădere a cifrelor generale de creștere pentru regiune. In ceea ce privește ocuparea forței de munca, aceasta s-a apreciat cu 0.2% trimestrial, in linie cu estimările anterioare. (Sursa: SeekingAlpha)

India Rămâne Trending

Potrivit unui raport întocmit de BMI, India va deveni a treia cea mai mare piața de consum din lume pana in 2027, pe măsura ce numărul gospodăriilor cu venituri medii si ridicate va creste. Creșterea cheltuielilor gospodăriilor indiene pe cap de locuitor o va depăși pe cea a altor economii asiatice in curs de dezvoltare, precum Indonezia, Filipine si Thailanda, cu 7.8% de la an la an. Procesul de urbanizare sta la baza acestui trend, in contextul in care companiile pot accesa mai ușor consumatorii si pot deschide mai multe magazine fizice de vânzare cu amănuntul. (Sursa: CNBC)

Simtel Team Preț curent 39.6 RON (2.06% ) MCap 312M P/E 21.4

Simtel Team a raportat un profit net consolidat de 5.9 mil. RON pentru S1 2023, cu 241% peste profitul net realizat in S1 2022. Profitul net consolidat pentru acest an este de 25.6 mil. RON. Cifra de afaceri consolidata s-a majorat de aproape 3.3 ori fata de S1 2022, pana la 122.5 mil. RON. Segmentul energiei verzi a contribuit cu 89% la formarea cifrei de afaceri consolidate, contribuția acesteia fiind considerata excelenta de managementul companiei. Situațiile financiare consolidate includ situațiile Simtel Team, Simtel Solar Moldova (deținuta in proporție de 100%), ANT Power Energy (deținuta in proporție de 51%) si Agora Robotics (in proporție de 51%). La nivel individual, compania si-a majorat veniturile operaționale cu 237% fata de S1 2022, pana la 119.3 mil. RON, iar profitul net a fost de 5.9 mil. RON (+241% vs. S1 2022). (Sursa: raport financiar companie)

Arctic Stream Preț curent 26.0 RON (1.17% ) MCap 108M P/E 13.5

Arctic Stream a încheiat 4 contracte semnificative sub forma de acorduri cadru, a căror valoare totala, raportata la cantitatea maxima estimata de echipamente livrate, este de aprox. 407 mil. RON. Nu exista un angajament ferm din partea beneficiarului de a achiziționa cantitățile maxime indicate. Durata acordurilor este de 48 luni, obiectul fiind furnizarea de echipamente de comunicații pentru data Center. Clientul este din sectorul public cu atribuții in domeniul apărării. (Sursa: raport curent companie)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3810 RON ( -80.80% ) MCap 2.36B P/E -1.1609

Prețul acțiunilor FP s-a apreciat cu aproximativ 25% la debutul ședinței de ieri de la BVB de la prețul de referința de 0.2615 RON, determinat de corecția dividendului. Potrivit reglementarilor BVB, +25% reprezintă limita superioara de creștere pe care FP o poate atinge pe parcursul unei ședințe. Este important de menționat faptul ca acțiunile achiziționate ieri nu dau dreptul la dividendele oferite pe 29 septembrie, cu un randament de aproximativ 90%. Pe parcursul ședinței de ieri, limita de creștere a fost eliminata, prețul acțiunii înregistrând, in jurul prânzului, o apreciere de aproximativ 45%. (Sursa: ZF)

Lucid Group Inc Preț curent 5.98 USD ( -2.61% ) MCap 11.4B P/E -3.02

Lucid, compania americana producătoare de mașini electrice Premium, ia in considerare posibilitatea de a accesa piața chineza, cea mai mare din lume, conform directorului executiv. Știrea vine in contextul in care, Lucid a reușit de curând sa îl angajeze pe fostul director de la competitorul Nio, Zhu Jiang. Discuțiile despre extinderea in China vin intra-un moment dificil pentru companie. In martie, Lucid a redus cu aproximativ 18% forța de munca pe fondul unei cereri in scădere, care a putut fi observata si la ultima raportare. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 177.48 USD ( -3.60% ) MCap 2.79T P/E 29.49

Arm, deținuta de SoftBank, a depus la Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse din SUA un document cu privire la un acord cu Apple, pana cel puțin in 2040. Vestea indica faptul ca firma din Cupertino si-a asigurat accesul la arhitectura Arm utilizata in cipurile pentru iPhone si Mac. Compania britanica urmează sa debuteze pe bursa Nasdaq in următoarele săptămâni, la o evaluare totala care ar putea ajunge la 52 mld. USD, reprezentând cea mai mare oferta publica inițiala din domeniul tehnologiei din acest an. (Sursa: CNBC)

Tencent Holdings Ltd (otc) Preț curent 41.7800 USD ( -1.11% ) MCap

Tencent a anunțat lansarea modelului de inteligenta artificiala Hunyuan. Știrea vine in contextul in care, in cursul zile de marți, concurenții de la Baidu au prezentat o serie de aplicații bazate pe inteligenta artificiala. Tencent va integra capacitățile Hunyuan cu produsele sale existente de videoconferințe si social media. Compania operează rețeaua WeChat precum si platforma de videoconferințe Tencent Meeting. (Sursa: CNBC)

Pfizer Inc Preț curent 34.48 USD (0.32% ) MCap 193B P/E 8.99

Prețul acțiunilor Pfizer a atins, pe parcursul acestei săptămâni, un minim al ultimului an in contextul in care rivalul Moderna a declarat ca vaccinul actualizat împotriva Covid-19 a generat un răspuns imunitar puternic împotriva variantei BA.2.86, in studiile recente. De la începutul anului si pana in prezent, dinamica cotației Pfizer este in scădere cu 33%. Compania a raportat luna trecuta o scădere brusca a veniturilor, in mare parte din cauza scăderii cererii pentru Paxlovid si pentru vaccinul Comirnaty. (Sursa: SeekingAlpha)

