PIB peste așteptări în zona euro – TradeVille

Piața chiriilor

In prima jumătate a anului 2024, piața de închirieri de birouri din Romania a fost dominata de București, care a acoperit 84% din volumul total tranzacționat, conform Fortim Trust Advisors. S-au închiriat in total 205,853 mp de birouri moderne, cu 0.2% mai mult decât in aceeași perioada a anului trecut. Cererea in București a provenit, majoritar, din sectorul IT&C si educație privata, cu Genesis College închiriind 10,000 mp pentru reconversie in spatii educaționale. Cluj-Napoca a înregistrat o creștere de cinci ori a suprafeței închiriate, in timp ce Timișoara a văzut o scădere a cererii. (Sursa: ZF)

Un an după listare

Listarea Hidroelectrica (H2O), in iulie 2023, si atingerea unor maxime istorice la BVB au atras 38,384 de investitori noi in fondurile locale de acțiuni, in ultimele 12 luni, marcând o creștere de 64.4%, si ducând numărul total la 98,008, conform datelor Asociației Administratorilor de Fonduri. Activele nete administrate de cele 24 de fonduri de acțiuni au crescut cu 77.7% (2.4 mld. RON), totalizând 5.5 mld. RON. In aceeași perioada, indicele BET al bursei a crescut cu 46.2%, iar indicele BET-BK al investitorilor instituționali a avansat cu 44.3%. (Sursa: ZF)

PIB peste așteptări in zona euro

Economia zonei euro a crescut cu 0.3%, in al doilea trimestru al anului 2024, depășind așteptările economiștilor de 0.2%, conform datelor oficiului de statistica al Uniunii Europene. Aceasta creștere marchează o recuperare precauta după ce regiunea a experimentat o recesiune tehnica in a doua jumătate a anului 2023. PIB-ul Germaniei a scăzut neașteptat cu 0.1%, in timp ce Irlanda a înregistrat cea mai mare creștere, de 1.2%. Franța, a doua cea mai mare economiei a zonei euro, a avut o creștere a PIB-ului de 0.3%. (Sursa: CNBC)

Economia Germaniei a scăzut

Economia germana a scăzut in mod neașteptat cu 0.1% in al doilea trimestru, după ce a evitat la limita recesiunea la începutul anului. Analiștii prevăzuseră o creștere de 0.1%. Inflația in Germania rămâne un motiv de îngrijorare, cu rate variate intre regiuni, cum ar fi creșterea din Renania de Nord-Westfalia la 2.3%, in iulie, de la 2.2% in iunie. (Sursa: Reuters)

Premier Energy Plc Pret curent 20.80 RON ( -0.38% ) MCap 2.6B P/E 6.62

Premier Energy a anunțat finalizarea tranzacției cu Iberdrola pentru achiziția parcului eolian Mihai Viteazu, care are o producție neta anuala estimata de 165 GWh. Valoarea tranzacției se ridica la 88 mil. EUR. Prin aceasta achiziție, Grupul si-a dublat puterea deținută de producție a energiei din surse eoliene. Premier Energy are in prezent peste 1,000 MW capacitate de generare a energiei regenerabile in proprietate, management sau dezvoltare. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Pret curent 15.0 RON (1.35% ) MCap 99.9M P/E 23.1

Visual Fan a anunțat aprobarea, in cadrul AGA din 26 iulie, distribuției unui dividend brut de 0.6 RON/acțiune din profitul nerepartizat aferent anului 2023. Data de înregistrare a fost aprobata pe 16 august si data plății – pe 23 august. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendelor este de 4%. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.30 RON (0.00% ) MCap 206M P/E -12.59

Acțiunile holdingului Roca Industry sunt in scădere cu aproape 13% de la începutul anului, cotația oscilând intr-un canal lateral care se întinde încă din noiembrie 2023. Un suport important se găsește in jurul valorii de 8 RON, in timp ce cea mai mare rezistenta se situează in jurul valorii de 9.5 RON. (Surse: BVB;TradingView)

Teraplast Pret curent 0.5440 RON (1.30% ) MCap 1.18B P/E 959.5080

Acțiunile TeraPlast au reușit, in acest an, sa recupereze din pierderile înregistrate in anul anterior la bursa, înregistrând o creștere de 5.24% YTD, cu o valoare totala a tranzacțiilor care se ridica la aproximativ 80 mil. RON. Prețul se situează, in prezent, in jurul mediei mobile simple de 200 de zile, cel mai important suport situandu-se la 0.535 RON, in timp ce nivelul de rezistenta se găsește in jurul a 0.57 RON. (Surse: BVB;TradingView)

Nuclearelectrica Pret curent 46.70 RON (0.43% ) MCap 14B P/E 6.12

Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, plănuiește sa construiască o unitate de producție de energie pe gaze naturale de cel puțin 100 MW, pe lângă proiectele majore de retehnologizare a reactorului 1 si construirea reactoarelor 3 si 4. Compania argumentează ca decalajul dintre producția interna si consumul de energie oferă oportunitatea de a investi in noi capacitați de producție. (Sursa: Profit.ro)

Raiffeisen Bank - Obligațiuni 2026 Pret curent RON ( ) MCap 76.3K

Raiffeisen Bank Romania a încheiat primul semestru din 2024 cu un profit net de 820 mil. RON, in scădere cu 6.17% fata perioada similara de anul trecut. Activele totale au crescut cu 12%, ajungând la 74 mld. RON. Depozitele au urcat cu 9%, iar creditele acordate clienților au atins 40.9 mld. RON. Digitalizarea a avut un impact major, cu o creștere de 300% a conturilor deschise prin aplicația de mobile banking. (Sursa: ZF)

British Petroleum Pret curent 4.5325 GBP (0.06% ) MCap 84.7B

BP a raportat un profit net de 2.8 mld. USD, pentru al doilea trimestru, depășind așteptările analiștilor, si a majorat dividendul cu 10%, acesta ajungând la 0.8 USD/acțiune. Compania a menținut programul de răscumpărare a acțiunilor, in valoare de 1.75 mld. USD, si a redus datoria neta de 22.6 mld. USD, in ciuda înregistrării unei deprecieri de 1.5 mld. USD datorata reducerii operațiunilor rafinăriei din Germania. Acțiunile BP au crescut cu 2%, reflectând încrederea investitorilor, in contextul presiunilor de a creste investițiile in sectorul petrol si gaze si de a reduce inițiativele ecologice. Aceasta performanta se diferențiază de evoluțiile mai favorabile ale acțiunilor rivalilor Shell si Exxon Mobil. (Sursa: CNBC)

Delta Air Lines Inc Pret curent 43.66 USD (1.46% ) MCap 27.6B P/E 9.24

Delta Air Lines l-a angajat pe renumitul avocat David Boies pentru a solicita daune de la CrowdStrike si Microsoft, după o întrerupere, din 19 iulie, cauzata de infama actualizare de software de la CrowdStrike, care a provocat întreruperea sistemelor Microsoft, ducând la anularea a mii de zboruri. Delta estimează pierderi intre 350 si 500 mil. USD si are peste 176,000 de cereri de rambursare. Incidentul a dus la o scădere considerabila a valorii acțiunilor CrowStrike. (Sursa: CNBC)

