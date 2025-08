PIB-ul din zona euro depășește așteptările – TradeVille

Producția de automobile în Romania, în S1 2025

În prima jumătate din 2025, producția de autoturisme din Romania a scăzut cu 2.8% față de aceeași perioadă din 2024, totalizând 284,216 unități. Uzina Dacia Mioveni a produs 157,206 mașini, în scădere de la 169,998 anul trecut, în timp ce Ford Otosan Craiova a crescut la 127,010 unități față de 122,380. În iunie 2025, producția a urcat cu 15.2% la 53,035 vehicule. Scăderea semestriala este determinata de declinul Dacia, nefiind compensata de creșterea producției Ford. (Sursa: Economica.net)

Anul agricol 2025 – producții la maxime istorice

În 2025, producțiile agricole din Romania ating niveluri record. Producția de grâu este estimata la 13 mil. tone (vs 9.6 mil. tone în 2024), orzul la 3 mil. tone si rapița la 2.8 mil. tone, cele mai bune din ultimul deceniu. Recoltarea este aproape finalizata, iar vremea stabila și ploile regulate au sprijinit culturile. Cu toate acestea, fermierii sunt nemulțumiți deoarece preturile la cereale sunt la nivelul de acum 10 ani, in timp ce costurile inputurilor si forței de munca au crescut semnificativ. Grâul se vinde la circa 850 RON/tona, abia acoperind costurile, în timp ce preturile alimentelor au crescut cu 70% în ultimul deceniu. (Sursa: ZF)

PIB-ul din zona euro depășește așteptările

Ads

Economia zonei euro a crescut cu 0.1% in T2, depășind estimările care indicau stagnare, susținuta de performanta solida a Spaniei (+0.7%) și Franței (+0.3%), în timp ce Germania și Italia au înregistrat contracții de 0.1%. Pe ansamblu, PIB-ul anual a avansat cu 1.4%, peste prognoza de 1.2%, semnalizând reziliența economică, sprijinită de serviciile în creștere și revenirea producției. Acordurile comerciale recente cu SUA, Japonia și Marea Britanie reduc incertitudinile, chiar dacă tarifele pot diminua creșterea cu 0.2–0.4 puncte procentuale anual. Rezultatele sugerează ca BCE ar putea fi aproape de finalul ciclului de reduceri de dobânda, piețele estimând doar 50% șanse pentru o nouă taiere până în decembrie. (Sursa: Reuters)

PIB SUA depășește așteptările

Economia SUA a crescut cu 3% în T2, peste estimarea de 2.3% și inversând declinul de 0.5% din T1, susținuta de scăderea importurilor cu 30.3% și de creșterea consumului cu 1.4%. Deși exporturile au scăzut cu 1.8%, balanța comerciala s-a îmbunătățit după volatilitatea generata de tarifele anunțate de administrația Trump. Inflația PCE s-a moderat la 2.1%, iar inflația core la 2.5%, oferind spațiu limitat pentru ajustări ale politicii monetare. Președintele Trump a cerut din nou Fed reducerea ratelor dobânzilor, însă Rezerva Federala este așteptata sa mențină intervalul actual de 4.25%-4.5%. Investițiile rezidențiale au scăzut cu 4.6%, iar vânzările finale către cumpărători privați au înregistrat cel mai lent ritm din T4 2022, semnalizând o încetinire a cererii interne. (Sursa: CNBC)

Ads

Fed menține dobânzile, Trump presează

Fed a decis sa mențină rata dobânzii la 4.25%-4.50% pentru a cincea ședința consecutiva, ignorând presiunile publice ale președintelui Donald Trump pentru o reducere rapida. Decizia a fost una tensionata, cu doi guvernatori numiți de Trump – Michelle Bowman si Christopher Waller – votând pentru o taiere de 0.25 puncte procentuale, ceea ce marchează prima disidenta dubla la nivelul Board-ului Fed din Washington în peste trei decenii. Președintele Jerome Powell a subliniat ca politica monetara rămâne „moderat restrictiva” și ca nu s-au luat decizii pentru ședința din septembrie, adoptând o strategie de tip „wait-and-see” pe fondul incertitudinilor economice si al unei inflații încă ridicate. Datele recente arata o creștere economica moderata, șomajul menținându-se la 4.1% și presiuni inflaționiste alimentate de importuri, iar aceste elemente susțin prudenta Fed înainte de a decide un eventual pas in direcția relaxării monetare. (Sursa: Reuters)

Ads

Adiss SA Preț curent 0.296 RON ( -3.27% ) MCap 5.02M P/E -0.910

Consiliul de administrație al ADISS S.A. anunța ca Tribunalul Maramureș a aprobat deschiderea procedurii de concordat preventiv conform Legii 85/2014. Administratorul concordatar desemnat este TRUE IPURL, care va elabora planul de restructurare în termen de 60 de zile. Executările silite, cu excepția creanțelor salariale, sunt suspendate timp de 4 luni sau pana la omologarea planului. Următorul termen pentru verificarea procedurii este 23.09.2025. Emitentul va continua sa informeze investitorii privind etapele si impactul asupra activității. (Sursa: BVB)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 7.80 RON (2.23% ) MCap 30B P/E 10.28

În S1 2025, Romgaz a extras 2.52 mld. mc gaze naturale, în creștere cu 12.55% față de S1 2024, însă volumul brut extras a rămas stabil la 15.98 mil. bep (-0.05%). Producția totala de hidrocarburi a urcat la 16.19 mil. bep (+0.4%), iar condensatul a crescut semnificativ la 210,000 bep (+53% vs S1 2024), in timp ce producția de energie electrica a scăzut cu 24.2%, la 341.5 GWh. In stocuri, injecțiile în depozite au crescut cu 13.3% la 929.7 mil. mc, iar extragerile au urcat cu 27% la 1,249.5 mil. mc. (Sursa: ZF)

Ads

Societatea Energetica Electrica Preț curent 17.42 RON (2.11% ) MCap 5.91B P/E 13.31

Electrica a listat pe Bursa de Valori București cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative non-financiare din Romania, în valoare de 500 mil. EUR, cu dobânda anuala de 4.375% și scadenta în 2030. Oferta, listata anterior și la Bursa din Luxemburg, a atras cereri de circa 6 mld. EUR din partea a 155 de investitori instituționali din 31 de tari. Fondurile vor finanța proiecte verzi eligibile, inclusiv investiții în energie regenerabila si infrastructura durabila. Acțiunile EL au crescut cu 31% in 2025, compania având o capitalizare de aproape 6 mld. RON și un profit net de 195.7 mil. RON in T1, cu 53% peste anul precedent. (Sursa: ZF)

Adidas Preț curent 898.0 RON ( -12.39% ) MCap 187B

Adidas a avertizat ca tarifele SUA ar putea aduce costuri suplimentare de până la 200 mil. EUR în S2, cu posibile creșteri de preț doar în SUA pentru produse noi. În T2, veniturile au crescut cu 2% la 5.95 mld. EUR (sub așteptări), iar profitul operațional a urcat 58%, până la 546 mil. EUR. Compania își menține estimările anuale, dar cu rezerve din cauza incertitudinilor macroeconomice. (Sursa: CNBC)

Ads

TESLA INC. Preț curent 318.37 USD ( -0.88% ) MCap 1T

LG Energy Solution din Coreea de Sud a semnat un contract de 4.3 mld. USD pentru a furniza baterii pentru sisteme de stocare a energiei către Tesla, în contextul în care compania americana dorește sa reducă dependenta de importurile din China. Bateriile vor fi produse în fabrica LGES din Michigan, SUA. Compania a precizat recent ca intenționează sa compenseze cererea scăzută de vehicule electrice prin creșterea vânzărilor de baterii pentru stocare, alimentata de cererea tot mai mare din partea centrelor de date pentru antrenarea inteligentei artificiale. (Sursa: Yahoo Finance)

Ubs Group Ag Preț curent 37.93 USD ( -0.18% ) MCap 120B

UBS si-a dublat profitul net în trimestrul al doilea la 2.4 mld. USD, depășind estimările analiștilor, impulsionat de diviziile de investment banking si wealth management. Veniturile totale au ajuns la 12.1 mld. USD, in timp ce volatilitatea piețelor a sprijinit crestarea activității de tranzacționare. Banca rămâne optimista, dar prudenta, pe fondul incertitudinilor macroeconomice și geopolitice. (Sursa: CNBC)

Ads

Palo Alto Networks Inc Preț curent 182.99 USD ( -5.60% ) MCap 56.1B

Palo Alto Networks a anunțat ieri ca va achiziționa compania israeliana de securitate a identității CyberArk într-o tranzacții evaluata la aproximativ 25 mld. USD, oferind 45 USD/acțiune, cu o prima de 26%. Acțiunile Palo Alto au scăzut cu peste 6% după anunț, în timp ce CyberArk a înregistrat o ușoară scădere. Tranzacția este așteptata să se încheie în anul fiscal 2026 al Palo Alto Networks. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Preț curent 514.00 USD (0.28% ) MCap 4.08T

Prețul acțiunilor Microsoft a crescut cu peste 7% in ședința after-hours după ce compania a raportat rezultate financiare peste așteptări pentru ultimul trimestru. Performanta a fost susținuta de o creștere de două cifre (39%) a veniturilor din divizia Azure, serviciul de cloud, intens monitorizat de către investitori. Microsoft a raportat un profit ajustat de 3.65 USD/acțiune și venituri de 76.4 mld. USD. Astfel, compania a reușit sa obțină venituri cu peste 10 mld. USD mai mari fata de aceeași perioadă din 2024. (Sursa: Barron’s)

Ads

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 695.060 USD ( -0.71% ) MCap 1.78T

Prețul acțiunilor Meta Platforms s-a apreciat cu peste 9% după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Compania cunoscuta pentru serviciile Facebook, Instagram și Whatsapp a raportat un profit per acțiune de 7.14 USD, comparativ cu 5.16 USD în urma cu un an de zile. În ceea ce privește veniturile, acestea au însumat 47.5 mld. USD, având o dinamica de +22% față de același trimestru din 2024. Indicatorii importanți ai Meta – utilizatori zilnici, numărul de afișări publicitare si prețul per reclama – au fost cu mult peste așteptările analiștilor de pe Wall Street. (Sursa: Barron’s)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției.

Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads