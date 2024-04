PIB-ul României a crescut cu 2.1% în 2023 – TradeVille

PIB-Ul României A Crescut Cu 2.1% In 2023

PIB-ul României a crescut cu 2.1% în 2023, comparativ cu anul precedent, ajungând la 1,605 mld. RON (321 mld. EUR). Pe categorii de resurse, creșterea PIB a fost susținuta, in special, de valoarea adăugată bruta (+1.8%), construcții (+0.8%), agricultura si IT&C (+0.4% fiecare). In T4 2023, economia locala a crescut cu 3.1% vs T4 2022, ca serie bruta, si cu 1.1% ca serie ajustata sezonier. Comparativ cu T3 2023, in T4 PIB-ul s-a redus cu 0.5%. In ceea ce privește utilizarea PIB-ului, modificări ale contribuției la creșterea PIB s-au remarcat la cheltuiala pentru consumul final (+0.4%) si la formarea bruta de capital fix, de la +2.9% la +3.6%. (Sursa: INS)

Subscrieri De 34.5 Mil. RON La Fidelis

In prima zi a ofertei de subscriere de titluri de stat Fidelis, care a început pe 8 aprilie, investitorii persoane fizice au alocat 17 mil. RON pentru transa in RON cu scadenta 1 an si dobândă de 6%/an, 3.3 mil. RON pentru transa in RON aferenta donatorilor de sânge cu scadenta 1 an si dobândă de 7%/an si 14.2 mil. RON pentru titlurile de stat cu scadenta in aprilie 2027 si dobândă de 6.85%/an, însumând in total 34.5 mil. RON. (Sursa: ZF)

Ce Va Face Powell?

Traderii de contracte futures au redus pariurile, cu privire la cat de mult va reduce Rezerva Federala in acest an dobânzile, la cel mai mic nivel din octombrie, potrivit datelor LSEG, pe fondul noilor date economice din SUA. Contractele futures pentru luna decembrie reflectau, la începutul săptămânii, reduceri ale ratelor de aproximativ 60 de puncte de baza in acest an, fata de aproximativ 150 de puncte de baza care fuseseră cotate la începutul anului 2024. (Sursa: Reuters)

Creditarea Firmelor, In Scădere

Cererea de credite a companiilor din zona euro a înregistrat un declin substanțial in primul trimestru, in condițiile in care regiunea continua sa se resimtă din cauza costurilor ridicate ale împrumuturilor, care, probabil, nu vor fi reduse pana la jumătatea anului, conform Băncii Centrale Europene. Sondajul trimestrial al BCE a arătat ca standardele de creditare au fost puțin mai stricte pentru companiile din blocul de 20 de tari. (Sursa: Bloomberg)

Teilor Holding - obligațiuni 2026 Pret curent 99.24 RON (0.24% ) MCap 13.8M

Teilor Holding, grup de companii cu obligațiuni listate la BVB, si-a extins portofoliul cu un brand de bijuterii sustenabile de lux, DAAR, care utilizează diamante create in laborator, precum si metale prețioase reciclate. Primul magazin dedicat brandului a fost deschis in Promenada Craiova, urmând ca in T2 sa se lanseze canalul de vânzare electronica. (Sursa: ZF)

Transelectrica Pret curent 29.55 RON (1.37% ) MCap 2.16B P/E 9.90

Operatorul sistemului energetic național, Transelectrica, a informat investitorii cu privire la semnarea, in data de 9 aprilie 2024, a contractului de finanțare a proiectului “Eficientizarea, modernizarea si digitalizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice, in valoare de 56.2 mil. EUR. Finanțarea va fi realizata prin componenta REPowerEU din PNRR, suma fiind folosita la investiția in 3 proiecte esențiale pentru eficientizarea si modernizarea rețelei electrice de transport. (Sursa: BVB)

SOCEP S.A. Pret curent 1.940 RON (1.04% ) MCap 1.24B P/E 13.391

Pe ordinea de zi a AGA, din data de 25 aprilie 2024, societatea Sammarina Imobiliare S.A., acționar al companiei, a propus distribuirea de dividend in valoare totala de 50 mil. RON din profitul net aferent anului fiscal 2023, in valoare de 94.5 mil RON. Totodată, pe ordinea de zi, se afla si varianta propunerii Directoratului Socep, care prevede ca 92.4 mil. RON sa reprezinte profit nerepartizat, iar 1.8 mil. RON, rezerva legala. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.6850 RON (0.74% ) MCap 42.6B P/E 10.5912

Potrivit datelor provizorii, OMV Petrom a raportat, in primul trimestru al anului, o creștere cu 1.5% a producției totale de hidrocarburi, comparativ cu trimestru anterior, însă in scădere cu 4% comparativ cu aceeași perioada a anului anterior. Vânzările de gaze naturale către terți au crescut cu 3.3% fata de trimestru trecut, dar au marcat o scădere cu 17% de la an la an. Scăderi s-au remarcat si la producția de țiței condensat (-4.5% vs T1 2023) si producția de gaze naturale (-3.65% vs T1 2023). (Surse: BVB;BVB;Reuters)

Norofert Pret curent 4.24 RON (5.47% ) MCap 73.6M P/E 18.06

Norofert a informat piața cu privire la încheierea unui acord de distribuție a produselor cu un important distribuitor din SUA ce acoperă regiunile Dakota de Sud si Nord si Minnesota. De asemenea, Norofert a anunțat demararea unei linii de producție de inputuri si o investiție de 250,000 EUR in una dintre cele mai importante zone agricole din SUA. Producția se va concentra pe gama de sănătate a solului si nutriție foliara. (Surse: BVB)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,551 USD ( -1.71% ) MCap

Administrația Biden este pe cale sa acorde Samsung Electronics peste 6 mld. USD pentru a sprijini extinderea producției de cipuri in Texas, ca parte a unui efort mai amplu de susținere a producției naționale. Samsung își va dubla investiția din SUA la 44 mld. USD, construind patru fabrici in Taylor. Aceasta subvenție, a treia ca mărime din cadrul programului, urmează subvențiilor acordate altor producători de cipuri precum Taiwan Semiconductor si Intel, subliniind eforturile de a reduce dependenta de producția de cipuri străine, in special din China si Taiwan. (Sursa: SeekingAlpha)

Cognizant Technology Solutions Pret curent 71.19 USD (0.18% ) MCap 36.2B P/E 16.51

Cognizant a anunțat o alianța strategica cu Shopify si Google Cloud pentru a impulsiona transformarea digitala si modernizarea platformei pentru comercianții cu amănuntul si mărcile globale. Alianța se concentrează pe reunirea puterii platformei de comerț de top Shopify, a infrastructurii cloud de baza a Google Cloud si a ofertei pentru clienți a specialiștilor Cognizant in domeniul consultantei in industria de retail si al implementării tehnologiei. (Sursa: SeekingAlpha)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste).

