PIB-ul României în 2023 – TradeVille

PIB-Ul României în 2023

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2023 a fost de 1,598 mld. RON, în creștere, în termeni reali, cu 2.1% comparativ cu anul 2022, arată ultimele estimări ale INS. Cea mai mare contribuție la creșterea PIB a avut-o ramura comerțului cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare, hoteluri si restaurante (pondere de 20.5%). In ceea ce privește PIB-ul din T4 2023, acesta a fost, în termeni reali, mai mic cu 0.5% comparativ cu T3 2023. Fata de T4 2022, acesta a înregistrat o creștere de 3%, pe serie bruta. (Surse: INS;ZF)

Sprijin Pentru Energia Verde

Comisia Europeana a aprobat acordarea de către Romania a unei scheme de ajutor în valoare de 3 mld. EUR în sprijinul instalațiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica, in vederea încurajării tranziției către o economie “zero net”. Ajutorul va fi acordat prin proceduri de licitație competitiva si va lua forma unui contract bidirecțional pentru diferența (CFD). (Sursa: ZF)

Piața De Smartphone-Uri Din Asia De Sud-Est, In Plina Expansiune

Livrările de smartphone-uri in Asia de Sud-Est au crescut semnificativ la începutul anului 2024, cele cinci piețe de top din regiune înregistrând o creștere de 20% in comparație cu anul anterior. Se estimează ca piață din Asia de Sud-Est va creste cu 7% in 2024, in timp ce China va creste cu 1%, iar piața din America de Nord va rămâne stabila. Indonezia rămâne cea mai mare piața, reprezentând 38% din livrări in ianuarie, urmata de Filipine. (Sursa: CNBC)

Numărul Locurilor De Munca Din SUA, In Creștere

Numărul locurilor de munca in SUA a crescut cu 275,000 in februarie 2024, depășind așteptările, in timp ce rata șomajului a crescut la 3.9%. Prin comparație, piața se aștepta la o creștere de 198,000. (Sursa: CNBC)

Rompetrol Rafinare Pret curent 0.0770 RON ( -3.75% ) MCap 2.04B P/E -4.9823

Rompetrol Rafinare a început revizia generala a rafinăriei Petromidia, programata pentru perioada 8 martie – 26 aprilie, un amplu proiect care vizează mentenanță, recertificarea si modernizarea unităților de producție din cea mai mare rafinărie din Romania. Pentru prima etapa a reviziei, compania vizează sistarea proceselor operaționale. Produsul petrolier va fi eliminat din toate unitățile de producție, urmând ca lucrările propriu-zise sa dureze aproximativ 40 de zile. La finalul acestora, instalațiile vor fi reintroduse, etapizat, in fluxul de producție al rafinăriei, iar specialiștii estimează ca Petromidia va putea reveni la capacitate optima in luna mai. (Sursa: ZF)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.976 RON (1.67% ) MCap 850M P/E 26.100

Analiștii de la Wood & Co si-au menținut recomandarea de cumpărare pentru acțiunile Arobs Transilvania Software, prețul țintă ridicându-se la 1.43 RON/acțiune, pentru următoarele 12 luni, implicând o creștere potențială de 49%. Valoarea companiei s-ar ridica astfel de la 870 mil. RON la 1.25 mld. RON. (Sursa: ZF)

Chimcomplex Borzești Onești Pret curent 16.00 RON ( -7.51% ) MCap 4.87B P/E 64.27

Chimcomplex Borzești, principalul producător si furnizor de substanțe chimice din regiune, a marcat o depreciere de 10.36% a prețului acțiunilor din 29 februarie 2024, când compania a publicat rezultatele financiare preliminare pentru anul trecut. Acțiunile au coborât de la 19.2 RON la 16 RON, ceea ce a condus la o valoarea de piața de 4.9 mld. RON. (Surse: ZF;BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.180 RON ( -0.42% ) MCap 1.41B P/E 14.609

Acțiunile Aquila sunt cele mai performante din structura indicelui BET, înregistrând de la începutul anului si pana in ședința din 7 martie 2024, o apreciere de 30%, de la 0.92 RON la 1.2 RON/unitate (vs +5.7% BET), pe fondul unor preturi țintă estimate superioare celui de tranzacționare si in contextul unor rezultate financiare in 2023 peste estimări. Capitalizarea bursiera a companiei a urcat la 1.4 mld. RON. (Sursa: ZF)

Novo Nordisk A/s Pret curent 132.56 USD ( -2.47% ) MCap 303B

Novo Nordisk a depășit Tesla in ceea ce privește valoarea de piață, in urma rezultatelor pozitive din primele faze de testare pentru medicamentul experimental de pierdere in greutate, denumit amycretin. Cu o capitalizare de piață de 604 mld. USD (vs 569 mld. USD Tesla), Novo Nordisk este acum cea mai valoroasa companie din Europa si a 12-a la nivel mondial. Compania anticipează ca amycretin va fi disponibil pentru consumatori in decursul acestui deceniu. (Sursa: CNBC)

British Petroleum Pret curent 4.7230 GBP ( -0.79% ) MCap 88.4B

In 2023, emisiile de carbon ale BP din propriile sale operațiuni au înregistrat o ușoară creștere, pentru prima data din 2019, atribuita demarării de noi proiecte de extracție de petrol si gaze si creșterii nivelurilor sale de producție. Emisiile directe (Scope 1) au crescut la 31.1 mil. tone metrice (vs 30.4 mil. tone in 2022), in timp ce emisiile indirecte (Scope 2) au scăzut la 1 mil. tone (vs 1.4 mil. tone in 2022). Emisiile combinate au crescut cu 0.6% in comparație cu anul anterior. BP își propune sa reducă emisiile operaționale cu 20% pana in 2025 si cu 50% pana in 2030 fata de nivelurile din 2019. (Sursa: Reuters)

