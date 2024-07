PIB-ul României, în creștere – TradeVille

PIB-Ul României, în Creștere

Comparativ cu trimestrul IV din 2023, PIB-ul a înregistrat o creștere de 0.7% in primul trimestru al acestui an, ajungând la 424.63 mil. RON preturi curente, iar comparativ cu primul trimestru din 2023, acesta a înregistrat o creștere cu 2.2%. Astfel, comparativ cu varianta provizorie, dinamica PIB a crescut cu +0.4 puncte procentuale. Modificări ale contribuției care a dus la creșterea PIB s-au remarcat la comerțul cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transportul si depozitarea; hoteluri si restaurante (de la -0.4% la 0.1%). (Sursa: ZF)

Semifinaliștii Programului BVB Arena

Comitetul de Nominalizare al BVB Arena a selectat cele 50 de companii semifinaliste ale programului derulat de Bursa de Valori București, dintr-un total de 409 de nominalizări valide pe platforma bvbarena.ro. De la debutul programului, peste 20 de companii s-au listat pe bursa fie cu acțiuni, fie cu obligațiuni, iar rundele de finanțare s-au ridicat pana la aproximativ 240 mil. EUR. Printre companiile participante se numără IT Genetics, Lensa, evoMaG sI TED’s Coffee. (Sursa: ZF)

Exporturile Germane – In Scădere

Exporturile germane au scăzut cu 3.6% in luna mai, semnificativ mai mult decât prognoza de 1.9%, din cauza cererii slabe din China, Statele Unite si tarile europene, potrivit statisticilor federale. Excedentul comercial a crescut la 24.9 mld. EUR, de la 22.2 mld. EUR in aprilie si 16.8 mld. EUR in luna mai a anului precedent. Exporturile către tarile UE au scăzut cu 2.5% si către tarile din afara UE cu 4.9%, cu scăderi notabile către SUA (2.9%), China (10.2%) si Rusia (19.3%). Importurile au scăzut, de asemenea, cu 6.6%, mult mai mult decât previziunile de 1%. (Sursa: Reuters)

Moralul Investitorilor, In Scădere

Moralul investitorilor din zona euro a scăzut considerabil in iulie, după opt luni consecutive de creștere. Indicele Sentix a coborât la -7.3 puncte de la 0.3 in iunie, o scădere mai mare decât cea anticipata. Aceasta retragere este cauzata de îngrijorările legate de alegerile din Franța si Germania, precum si de incertitudinea privind alegerile prezidentiale din SUA. De asemenea, evoluția economica a Germaniei a determinat o scădere a moralului investitorilor, indicele coborând la -32.3. Sondajul a fost efectuat intre 4 si 6 iulie, pe un eșantion de 1,140 de investitori. (Sursa: Reuters)

Electromagnetica București Pret curent 0.2320 RON (0.87% ) MCap 156M P/E -4.1163

Compania anunță investitorii ca pe data de 7 august 2024, la ora 13:00, va organiza o licitație competitiva deschisa cu strigare la sediul sau din București, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5. Licitația va viza vânzarea in bloc a unui activ constând in 11 centrale hidroelectrice de mica putere, situate in bazinul hidrografic al râului Suceava, incluzând terenuri, construcții si echipamente. Prețul minim de pornire este de 29 mil. RON, la care se va adauga TVA. (Sursa: BVB)

Dn Agrar Group Pret curent 1.595 RON (0.00% ) MCap 253M P/E 11.254

DN Agrar Grup a informat piața despre o creștere cu 17% a cantității de lapte vândută in primul semestru al anului fata de S1 2023, aceasta totalizând acum cca. 32.2 mil. litri. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5520 RON ( -0.54% ) MCap 1.2B P/E 973.6184

Teraplast a aprobat majorarea capitalului social prin aporturi in numerar cu pana la 22,220,000 RON. Capitalul social va creste de la 217,900,035.80 RON la maximum 240,120,035.80 RON prin emiterea a 222,200,000 de acțiuni noi, fiecare cu valoarea nominala de 0.1 RON. Acționarii înregistrați pana la data 15 iulie vor avea dreptul de preferință pentru achiziționarea noilor acțiuni. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.870 RON (0.23% ) MCap 758M P/E 28.086

Arobs a anunțat despre suplimentarea numărului de acțiuni oferite in cadrul Plasamentului privat din cadrul majorării de capital, cu un număr de 56.5 mil. acțiuni, in cazul unei cereri ridicate si/sau a unei suprasubscrieri in aceasta etapa de majorare de capital. Acțiunile suplimentare vor fi oferite de către Voicu Oprean si Cabrio investment SRL. Decizia de suplimentare vine ca urmare a intenției de a mari lichiditatea companiei. Majorarea de capital a fost aprobata prin decizia Consiliului de Administrație, in aprilie 2024, la o valoare totala de 17.4 mil. RON. (Sursa: BVB)

Boeing Co Pret curent 188.10 USD (1.77% ) MCap 110B P/E -24.81

Boeing a fost de acord sa pledeze vinovat la o acuzație de conspirație criminala de frauda si sa plătească o amenda de 243.6 mil. USD pentru a rezolva o investigație a Departamentului de Justiție al SUA privind doua prăbușiri fatale 737 MAX in 2018 si 2019 care au ucis 346 de persoane. Aceasta înțelegere, in așteptarea aprobării unui judecător, ar eticheta Boeing drept infractor condamnat si include cheltuirea a 455 mil. USD pe parcursul a trei ani pentru programe de siguranță si conformitate. In plus, un monitor independent va supraveghea conformitatea Boeing, iar compania va fi in perioada de proba timp de trei ani. Familiile victimelor, care critica înțelegerea ca fiind prea blânda, fac presiuni pentru un nou proces. (Sursa: Reuters)

Stellantis Pret curent 19.500 USD ( -0.31% ) MCap 62.5B

O treime din producția Stellantis din Italia ar putea fi afectata in acest an, daca stimulentele de achiziție introduse de guvernul italian nu vor avea efectul scontat, in special cu privire la vehiculele electrice. Reprezentanții sindicatului au declarat ca producția ar putea scădea la puțin peste 500,000 de vehicule, in scădere de la 751,000 anul trecut, mult sub obiectivul de un milion pe care Stellantis l-a propus pentru sfârșitul acestui deceniu. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 258.19 USD (2.65% ) MCap 801B P/E 65.76

Acționarii Tesla contesta o cerere de onorariu avocațial in valoare de 7 mld. USD, legata de o disputa juridica privind pachetul salarial de 56 mld. USD al lui Elon Musk, care a fost anulat in ianuarie. Investitorul Richard Tornetta, care a inițiat procesul, susține ca echipa sa juridica merita onorariul pentru munca depusa, care a dus la returnarea a 266 mil. acțiuni Tesla (rezervate inițial pentru stock options) evaluate la 67 mld. USD. Cu toate acestea, acționarii, inclusiv California Public Employees' Retirement System si mii de investitori individuali, considera onorariul "aberant" si disproporționat. Tesla susține ca acest caz nu a adus niciun beneficiu, deoarece pachetul salarial al lui Musk a fost ratificat ulterior. Cazul va fi judecat de Curtea Chancery din Delaware, o hotărâre fiind așteptată in câteva săptămâni sau luni. (Sursa: Reuters)

Exxon Mobil Corporation Pret curent 112.09 USD ( -1.13% ) MCap 455B P/E 8.81

Exxon Mobil a anunțat ca preturile mai mici la gaze naturale si marjele de rafinare mai scăzute vor afecta rezultatele financiare din al doilea trimestru. Schimbările preturilor gazelor ar putea reduce rezultatele cu 300 - 700 mil. USD, in timp ce preturile mai mari la petrol ar putea creste câștigurile cu cel puțin 300 mil. USD. Marjele mai mici de rafinare ar putea avea un impact negativ de 1.1-1.5 mld. USD. Analiștii se așteaptă acum la un profit ajustat pe acțiune de 2.37 USD. (Sursa: Reuters)

Eli Lilly and Company Pret curent 919.25 USD (0.51% ) MCap 828B P/E 127.47

In vederea consolidării portofoliului sau de imunologie, Eli Lilly a anunțat luni un acord pentru achiziționarea companiei biofarmaceutice Morphic Holding (US.MORF) la prețul de 57 USD/acțiune. Astfel, tranzacția se va ridica la un total de aproximativ 3.2 mld. USD, urmând ca Eli Lilly sa inițieze o oferta publica de cumpărare pentru toate acțiunile in circulație ale Morphic. După anunțarea acordului, acțiunile Morphic s-au apreciat cu aproximativ 77%. (Sursa: SeekingAlpha)

