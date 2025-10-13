PIB-ul României la 6 luni – TradeVille

Consumul privat frânează puternic

Banca Mondială estimează că România va înregistra una dintre cele mai puternice încetiniri ale consumului privat în 2025, cu un avans de doar 1,1% față de media de 5% din perioada 2000–2024. Principalele cauze sunt inflația ridicată și noile măsuri fiscale, inclusiv majorarea TVA, care au redus puterea de cumpărare. Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul a crescut modest în primele 7 luni ale anului curent (+3,1% vs. +9% în 2024), iar în august consumul a scăzut cu 4%. Scăderea salariilor reale și prudența populației accentuează tendința negativă. Cu toate acestea, Banca Mondială anticipează o redresare în 2026, când inflația ar putea reveni în intervalul țintit de BNR. (Sursa: ZF)

PIB-ul României la 6 luni

PIB-ul României a crescut cu 1,5% în primele șase luni din 2025, potrivit datelor provizorii INS. În T2 2025, economia a avansat cu 1,2% față de T1 și cu 2,3% față de T2 2024, pe serie ajustată sezonier, în timp ce pe serie brută creșterea a fost de doar 0,3%. PIB-ul estimat a fost de 467,684 mld. RON în T2 și 926,920 mld. RON în S1. Construcțiile și comerțul au contribuit pozitiv (+0,1–0,2 pp), industria a stagnat, iar impozitele nete pe produs au scăzut (-0,3 pp). Consumul populației s-a redus, în timp ce cheltuielile publice individuale au crescut ușor. (Sursa: INS)

Comerțul internațional de bunuri în luna august

În august 2025, exporturile României au totalizat 6.777 mil. EUR (+3,6% YoY), iar importurile 9.382 mil. EUR (-0,5% YoY), rezultând un deficit comercial de 2.604,9 mil. EUR. În primele opt luni din 2025, exporturile au însumat 63.338 mil. EUR (+3,6%), iar importurile 85.284 mil. EUR (+3,9%), deficitul urcând la 21.945,9 mil. EUR (+4,9%). Principalele grupe de produse au fost mașinile și echipamentele de transport (46,3% din exporturi, 36,2% din importuri) și alte produse manufacturate. Schimburile intra-UE au reprezentat 71,5% din exporturi și 71,9% din importuri, restul provenind din comerțul extra-UE. (Sursa: INS)

Prețurile gazului revin la stabilitate

Prețurile gazului natural din Europa au revenit la intervalul stabil din ultimele săptămâni, pe fondul unui echilibru între aprovizionările constante și riscurile asociate cererii de încălzire. Contractele futures de referință au scăzut ușor pentru a treia zi consecutiv, după o scurtă creștere la începutul săptămânii. Deși o perioadă rece timpurie a crescut cererea de încălzire, rezervele de gaz sunt sub media istorică, menținând prudența pe piață. Fluxurile LNG către terminalele din nord-vestul Europei au crescut, iar dependența mai mare a Chinei de gazul rusesc sancționat ar putea elibera volume suplimentare. Contractele TTF au scăzut cu 0,6%, la 32,17 €/MWh. (Sursa: Bloomberg)

Panică pe Wall Street

Prețurile acțiunilor Amazon, Nvidia și Tesla au scăzut cu aproximativ 5% vineri, pe fondul pierderii a 770 mld. USD din capitalizarea bursieră a marilor companii tehnologice, în urma amenințărilor președintelui Donald Trump cu privire la creșterea tarifelor pentru produsele chinezești. Astfel, la închiderea ședinței bursiere din SUA, indicele Nasdaq era în scădere cu 3,6%, în timp ce S&P 500 se deprecia cu peste 2,7%, marcând cea mai abruptă scădere din luna aprilie a acestui an. După închiderea sesiunii bursiere, Trump a declarat că SUA ar putea impune o taxă vamală de 100% asupra Chinei, adăugând-o la cea existentă, începând cu 1 noiembrie. (Sursa: CNBC)

Safetech Innovations Preț curent 1,000 RON (0,40%) MCap 162M P/E 13,150

Safetech Innovations anunță că, începând cu 1 noiembrie 2025, va deveni membru CREST pentru regiunea EMEA, în urma unui proces de evaluare și testare de aproximativ trei luni. Acreditarea confirmă că Safetech respectă standardele internaționale impuse de organizația non-profit CREST pentru furnizarea de servicii de Penetration Testing, demonstrând competențe tehnice și operaționale la cel mai înalt nivel. (Sursa: BVB)

Visual Fan – Allview Preț curent 21,90 RON (3,30%) MCap 147M P/E 13,47

Visual Fan, prin divizia Allview Energy, a finalizat parcul fotovoltaic de 1,96 MWp din județul Suceava, realizat în parteneriat cu Societatea Națională a Sării. Proiectul, destinat alimentării Salinei Cacica, va genera peste 2.000 MWh anual de energie verde, contribuind la reducerea amprentei de carbon și la creșterea independenței energetice. Finalizarea proiectului marchează un pas important în extinderea Allview Energy pe segmentul energiei regenerabile și reflectă angajamentul companiei pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi durabile în România. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 37,50 RON (-0,66%) MCap 1,45B P/E 23,20

Sphera Franchise Group a anunțat deschiderea unui nou restaurant Taco Bell în incinta Promenada Mall din București, începând cu 10 octombrie 2025. Noua unitate, de tip food court, este al șaselea restaurant Taco Bell din capitală. Odată cu această inaugurare, rețeaua Grupului ajunge la 178 de unități. (Sursa: BVB)

Carbochim Preț curent 20,8 RON (-0,95%) MCap 102M P/E -40,4

Acțiunile Carbochim Cluj-Napoca au scăzut cu 35,6% după publicarea rezultatelor pentru primul semestru din 2025, când compania a raportat o pierdere de peste 1 mil. RON, față de un profit de aproximativ 250.000 RON în S1 2024. Veniturile au scăzut cu 17,6%, la 13,8 mil. RON, pe fondul diminuării comenzilor, influențată de recesiunea din zona euro. (Sursa: ZF)

Stellantis NV Preț curent 8,596 EUR (-6,87%) MCap 27,6B

Stellantis a anunțat o creștere de 13% a livrărilor în T3 2025, impulsionată de o majorare de 35% în America de Nord, unde compania a relansat modele populare precum Ram 1500 cu motor V8. În total, producătorul auto a livrat aproximativ 1,3 milioane de vehicule, semnalând o revenire după reducerea stocurilor din SUA. Noul CEO, Antonio Filosa, încearcă să redreseze compania după pierderi de cotă de piață în SUA și Europa, planificând investiții de circa 10 mld. USD în Statele Unite și o restructurare a conducerii și portofoliului de produse. În Europa, livrările au crescut cu 8%, susținute de cererea pentru noile Citroën C3, Opel Frontera și Fiat Grande Panda. (Sursa: Reuters)

Tesla Inc. Preț curent 413,71 USD (-5,01%) MCap 1,3T

Deși Tesla a prezentat noul pachet de compensații al lui Elon Musk drept cel mai ambițios din istorie – evaluat la 878 mld. USD în acțiuni și condiționat de obiective „Mars-shot” privind roboții, robotaxiurile și condusul autonom – o analiză Reuters arată că Musk ar putea câștiga peste 50 mld. USD chiar și fără a îndeplini majoritatea acestor ținte. Unele obiective sunt formulate vag, iar altele, precum vânzarea a 1,2 mil. mașini anual sau creșterea capitalizării Tesla la 2 trilioane USD până în 2035, sunt ușor de atins. Pachetul îi permite lui Musk să primească 1% din acțiuni pentru fiecare obiectiv realizat, indiferent dacă este legat de profit sau nu. Analiștii consideră că cele mai dificile ținte rămân cele privind profitabilitatea, în condițiile în care vânzările Tesla încetinesc, iar modele noi precum Cybertruck nu au performat conform așteptărilor. (Sursa: Reuters)

TotalEnergies SE Preț curent 49,85 EUR (-2,50%) MCap 130B

TotalEnergies și Siemens, alături de alte 46 de companii europene, au cerut Uniunii Europene să abroge directiva privind sustenabilitatea corporativă, considerată o povară administrativă care afectează competitivitatea Europei. Într-o scrisoare adresată lui Emmanuel Macron și lui Friedrich Merz, companiile susțin că eliminarea acestei legi ar transmite un semnal clar de sprijin pentru mediul de afaceri. Ele solicită, de asemenea, menținerea certificatelor gratuite de emisii și relaxarea regulilor antitrust pentru a permite mai multe fuziuni la scară globală. Bruxelles analizează deja simplificarea legislației în urma presiunilor venite din Franța, Germania și SUA. (Sursa: Reuters)

