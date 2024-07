PIB-ul SUA depășește estimările – TradeVille

Creștere de 12% pentru fondurile de pensii

Cele șapte fonduri de pensii private Pilon II au înregistrat un randament mediu ponderat de 16.8%, pana la 30 iunie 2024. Cu o inflație de 4.9%, câștigul real pentru participanți a fost de 11.9%. Valoarea activelor fondurilor Pilon II a crescut la 143 mld. RON in iunie 2024, de la 110 mld. RON in iunie 2023. (Sursa: ZF)

PIB-ul SUA depășește estimările

Activitatea economica din SUA a depășit așteptările, in al doilea trimestru, potrivit Departamentului Comerțului. PIB real a crescut cu 2.8% anualizat, depășind prognoza de 2.1% a Dow Jones si creșterea de 1.4% din primul trimestru. Cheltuielile de consum, investițiile in stocuri private si investițiile fixe nerezidențiale au determinat aceasta creștere. Cheltuielile cu consumul au crescut cu 2.3%, in timp ce importurile au crescut cu 6.9%. Inflația a înregistrat o îmbunătățire, indicele preturilor PCE crescând cu 2.6%, fata de 3.4% in T1, iar preturile PCE de baza crescând cu 2.9%, fata de 3.7%. (Sursa: CNBC)

Guvernul chinez stimulează, din nou, economia

China a anunțat masuri de stimulare a consumului, alocând 41.5 mld. USD in obligațiuni guvernamentale speciale pe termen foarte lung pentru a îmbunătăți politicile de comercializare si modernizare a echipamentelor. Acest efort, publicat in comun de Comisia Națională pentru Dezvoltare si Reforma si de Ministerul de Finanțe, include creșterea subvențiilor pentru achiziționarea de vehicule tradiționale si cu energie noua, renovarea locuințelor si achiziționarea de aparate electrocasnice. Scopul este de a stimula consumul, de a absorbi producția industriala si de a consolida creșterea economica pentru a atinge obiectivul de creștere de 5%. (Sursa: CNBC)

Prețul petrolului scade in speranța încetării conflictului din Orientul Mijlociu

Contractele futures pentru petrolul brut au scăzut joi cu peste 1% din cauza îngrijorărilor legate de economia Chinei, ca urmare a reducerii neașteptate a ratelor de către banca sa centrala. Banca Populara a Chinei a redus ratele de doua ori in aceasta săptămână, fiind anunțate masuri suplimentare de stimulare. In ciuda scăderii stocurilor din SUA si a creșterii economice de 2.8% in al doilea trimestru, prețul petrolului a scăzut pe fondul speranțelor de încetare a focului in Orientul Mijlociu. (Sursa: CNBC)

Fdi ETF BET Patria-Tradeville Pret curent 29.295 RON ( -1.26% ) MCap 399M P/E 28.907

ETF BET Patria-TradeVille a ajuns la active sub administrare de 401.4 mil. RON, in creștere cu 272%, de la 107.8 mil. RON in aceeași perioada a anului trecut. Numărul de investitori ajunge, in prezent, la 23,377, cei mai mulți fiind persoane fizice. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 125.0 RON ( -1.57% ) MCap 56.2B P/E 9.4

Hidroelectrica a informat piața cu privire la faptul ca hidroagregatul 5 din cadrul Hidrocentralei Stejaru a fost sincronizat cu sistemul energetic național, după finalizarea lucrărilor de retehnologizare si primirea notificării de punere sub tensiune de la Delgaz Grid. Hidrocentrala Stejaru are o capacitate instalata de 210 MW, fiind cea mai mare hidrocentrala din tara. (Sursa: ZF)

Unilever Plc Pret curent 46.72 GBP (6.25% ) MCap 119B

Acțiunile Unilever au crescut cu aproape 8% după ce compania a îmbunătățit previziunile de marja pentru întregul an si a anunțat ca desprinderea diviziei de înghețată va fi finalizata pana la sfârșitul lui 2025. Vânzările au crescut in toate segmentele, in prima jumătate a anului, cu segmentul de frumusețe si stare de bine in creștere cu 7.1%, in timp ce înghețată a avut o performanta dezamăgitoare, cu o creștere de doar 0.6%. (Sursa: CNBC)

Kering SA Pret curent 276.55 EUR ( -8.00% ) MCap 34.4B

Acțiunile producătorului mărcii Gucci, Kering, au scăzut pana la 9%, joi, după ce grupul a anunțat o scădere de 11% a veniturilor in prima jumătate a anului 2024 si a emis o previziune slaba pentru a doua jumătate a anului. Compania se așteaptă la o scădere de 30% a profitului operațional recurent, din cauza cererii slabe. Veniturile Gucci au scăzut cu 18%, persistând incertitudinile pe fondul inflației. (Sursa: CNBC)

Coinbase Global Pret curent 232.700 USD ( -5.07% ) MCap 54.3B P/E -42.537

Autoritățile britanice au amendat sucursala Coinbase din Marea Britanie cu 3.5 mil. GBP pentru încălcarea unui acord care interzicea înrolarea clienților cu risc ridicat. CBPL a servit 13,416 astfel de clienți, punând in pericol integritatea piețelor. Coinbase a declarat ca ia foarte in serios conformarea cu reglementările. (Sursa: CNBC)

American Airlines Group, Pret curent 10.640 USD (4.62% ) MCap 6.91T P/E 2,624.919

Acțiunile American Airlines au scăzut cu peste 5% in tranzacțiile premarket joi, după ce compania si-a redus prognoza de profit pentru anul acesta. American Airlines estimează acum un profit ajustat de 0.7 USD - 1.30 USD pe acțiune, mult sub prognoza anterioara de 2.25 – 3.25 USD si așteptările Wall Street de 1.10 – 2.60 USD pe acțiune. (Sursa: CNBC)

Southwest Airlines Co Pret curent 27.94 USD (5.00% ) MCap 16.6B P/E 28.62

Southwest Airlines prevede o posibila scădere a veniturilor unitare pentru al treilea trimestru, pe fondul unei supraoferte de zboruri pe piața din SUA, care a forțat companiile aeriene sa reducă preturile biletelor. Veniturile unitare ar putea scădea cu pana la 2%, iar costurile non-combustibil ar putea creste cu pana la 13%, afectând compania pana la sfârșitul anului 2024. Acțiunile Southwest au scăzut cu peste 6% in premarket, joi. Veniturile din al doilea trimestru au crescut cu 4.5%, la 7.35 mld. USD, dar profitul a scăzut cu peste 46%, la 367 mil. USD. (Sursa: CNBC)

Ford Motor Company Pret curent 11.41 USD ( -16.53% ) MCap 44.7B P/E 10.83

Ford Motor a ratat așteptările Wall Street pentru câștigurile din al doilea trimestru, dar a depășit veniturile estimate din cauza costurilor de garanție. Acțiunile au scăzut cu 13%. Câștigul ajustat pe acțiune a fost de 0.47 USD, sub așteptările de 0.68 USD, iar veniturile au fost de 44.81 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 171.87 USD ( -0.44% ) MCap 2.18T

OpenAI a anunțat prototipul SearchGPT, un motor de căutare care oferă răspunsuri rapide, cu surse clare. In prezent testat de un grup mic de utilizatori, va fi integrat ulterior in ChatGPT. Acest lucru ar putea provoca dominația Google in căutări, oferind o modalitate mai intuitiva de a caută informații si de a pune întrebări suplimentare, având un impact semnificativ asupra dinamicii pieței. (Sursa: CNBC)

