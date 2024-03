PIB-ul SUA, revizuit in sus – TradeVille

Preturile Din Activitățile Economice, In Creștere

In perioada martie – mai 2024, managerii din industrie estimează creșterea preturilor in industria prelucrătoare, construcții si comerț cu amănuntul. Astfel, industria prelucrătoare este estimata sa crească cu 9%, activitatea de construcții cu 19%, sectorul comerțului cu 13% si cel al serviciilor cu 8%. In ceea ce privește numărul salariaților din industrie, acesta este preconizat sa rămână stabil. (Sursa: INS)

Estimări Macro Pentru Romania

UniCreditBank considera ca Romania ar urma sa aibă o creștere economica, in 2024, de 2.7%, mai mare fata de 2.1% cat a fost înregistrată in 2023, iar pentru 2024 aceasta ar urma sa scadă la +1.4% ca urmare a prognozelor privind o înăsprire a condițiilor fiscale. Prognozele pentru inflație ale băncii s-au dus spre nivelul de 5.6%, mai mult fata de prognoza BNR de 4.7%, in timp ce se estimează ca rata de politica monetara sa se reducă la 6% pana la sfârșitul anului. De asemenea, banca se așteaptă ca anul 2025 sa aducă majorări ale taxelor, in contextul nevoii de a reduce deficitul bugetar. (Sursa: profit.ro)

PIB-Ul SUA, Revizuit In Sus

In trimestrul al patrulea, produsul intern brut al SUA a crescut cu 3.4%, revizuit in sus fata de ritmul anterior raportat, de 3.2%. Revizuirea a reflectat îmbunătățiri in cheltuielile consumatorilor, investițiile fixe neimobiliare si cheltuielile guvernamentale, toate susținute de o piața a muncii rezistenta. (Sursa: Investing.com)

Rata Șomajului In Germania, Neschimbata

Ads

Rata șomajului din Germania, in luna martie, a rămas neschimbata, la 5.9%. Numărul șomerilor a crescut mai puțin decât era de așteptat, cu 4,000 șomeri, in timp ce estimările consensuale anticipau o creștere de 10,000 de șomeri. (Sursa: Bloomberg)

Teraplast Pret curent 0.5430 RON ( -0.18% ) MCap 1.18B P/E 1,039.7127

Teraplast a informat piața cu privire la finalizarea tranzacției de cumpărare a Grupului Wolfgang Freiler, din Austria. Astfel, Teraplast va prelua cele doua unități de producție de țevi si piese injectate din polietilena aflate pe teritoriul Ungariei. Prețul tranzacției se ridica la 16.5 mil. EUR, la care se adauga un mecanism de „earn-out” in funcție de performanta EBITDA consolidata a grupului Wolfgang Freiler in 2024. (Sursa: BVB)

Turbomecanica Pret curent 0.310 RON (2.31% ) MCap 114M P/E 10.659

Conducerea Turbomecanica propune distribuirea, sub forma de dividende, a unei sumei de 9 mil. RON din profitul net realizat in 2023, in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc in data de 29 aprilie 2024. Propunerea este de acordare a unui dividend brut de 0.02436 RON pe acțiune. Randamentul dividendului este de la 7.7% raportat la prețul de închidere de ieri. (Sursa: BVB)

Ads

Visual Fan - Allview Pret curent 15.25 RON ( -0.33% ) MCap 101M P/E 23.46

Visual Fan a informat piața cu privire la lansarea unui nou smartphone V10 Viper Lite. Telefonul utilizează inteligenta artificiala de ultima generație, AVI GPT, răspunzând la comenzi vocale si oferind informații actualizate si un sistem Android 13 GO. (Sursa: BVB)

Antibiotice Pret curent 1.710 RON (0.00% ) MCap 1.14B P/E 14.227

Antibiotice Iași a pus in funcțiune o centrala electrica fotovoltaica de 2.5 MW, investiția totala in acest proiect fiind de 11.8 mil. RON, din care 4.07 mil. RON au fost susținuți de Ministerul Energiei din fonduri europene aferente Planului National de Redresare Si Reziliența (PNRR). Noua facilitate va produce, in medie, 3.500 MWh/an, reducând amprenta de carbon cu peste 2,000 de tone anual, si va acoperi 26.4% din necesarul platformei industriale de la Iași, raportat la consumul înregistrat in 2021. (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 55.80 RON (0.90% ) MCap 21.5B P/E 7.65

Ads

Prețul acțiunilor Romgaz s-a apreciat cu 9.3% de la publicarea raportului financiar preliminar din data de 28 februarie 2024. Prețul acțiunilor a ajuns la 55.2 RON, de la 50.5 RON, ceea ce s-a tradus într-o creștere a capitalizării bursiere la 21.3 mld. RON, de la 19.5 mld. RON. (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Pret curent 49.45 RON ( -1.10% ) MCap 14.9B P/E 6.01

Nuclearelectrica a propus in cadrul AGA care va avea loc pe 17 aprilie 2024 încheierea unui parteneriat direct cu DSPE BETA Private Equity Fund ca investitor in proiectul RoPower Nuclear. De asemenea, acționarii vor vota si pentru creșterea plafonului împrumutului acordat de Nuclearelectrica pentru finanțarea proiectului pana la valoarea de 240 mil. USD. (Sursa: ZF)

Home Depot, (the) Pret curent 383.93 USD ( -0.51% ) MCap 383B P/E 23.63

Home Depot a anunțat achiziția SRS Distribution, companie ce vinde materiale profesioniștilor din domeniul amenajărilor, într-o tranzacție de 18.25 mld. USD. Achiziția este cea mai mare din istoria companiei, mărind piața totala adresabila a Home Depot cu 50 mld. USD. CEO-ul companiei a descris tranzacția ca fiind „un accelerator complementar” al eforturilor de a atrage mai mulți profesioniști, fiind una dintre prioritățile pe care compania a stabilit-o pentru acest an. (Sursa: CNBC)

Ads

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 136.1900 USD ( -0.37% ) MCap 705B

Gigantul taiwanez din industria cipurilor, TSMC, înregistrează o creștere a comenzilor din partea celor trei mari clienți ai săi - Apple, Intel si AMD - pentru cipurile sale pe 3 nm, potrivit Economic Daily News. TSMC si-a lansat procesorul de 3nm la sfârșitul anului 2022, dar pana in trimestrul al patrulea al anului 2023, Apple a fost singurul sau client pentru aceasta tehnologie. Pe măsură ce dinamica se schimba, cota de venituri a TSMC din cipurile de 3nm ar trebui sa depășească 20% din totalul veniturilor in acest an, poziționându-le ca al doilea cel mai mare contribuitor la venituri al companiei, după cipurile sale de 5nm. (Sursa: technode.com)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads