Piețele din Asia-Pacific, sub asalt – TradeVille

Deficitul De Cont Curent, In Creștere

În primele 2 luni ale anului 2024, România a înregistrat un deficit de cont curent în creștere cu 25% față de aceeași perioadă a anului precedent, până la 2.7 mld. EUR. În structura bilanțieră, segmentul bunurilor a marcat un deficit de 4.2 mld. EUR, în scădere cu 39 mil. EUR, în timp ce balanța serviciilor și-a micșorat excedentul la 1.9 mld EUR (vs 2.35 mld EUR în 2022). (Sursa: BNR)

Resursele De Energie Primara, In Creștere

În primele 2 luni ale anului 2024, resursele de energie primară au crescut cu 1.5% față de aceeași perioadă din 2023, în timp ce resursele de energie electrică au rămas constante. Producția interna a scăzut cu 0.8%, pana la 2,971.7 mii tep (tone echivalent petrol), in timp ce importurile s-au majorat cu 4.8%, pana la 101.4 mii tep. (Sursa: INS)

Vânzările Cu Amănuntul Din SUA, Se Majorează

Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut cu 0.7% in luna martie 2024 fata de luna precedenta, după un avans revizuit in creștere de 0.9% in februarie si cu mult peste previziunile de 0.3%. Creșteri majore au fost înregistrate lan vânzările la comercianții cu amănuntul din afara magazinelor (+2.7%), la stațiile de combustibil (+2.1%), la comercianții cu amănuntul din magazine diverse (2.1%) si la comerțul cu materiale de construcții si echipamente agricole (+0.7%). (Sursa: Trading Economics)

Piețele Din Asia-Pacific, Sub Asalt

Piețele din regiunea Asia-Pacific au scăzut, ca urmare a atacurilor masive ale Iranului asupra Israelului, care au sporit tensiunile deja existente. Prețul petrolului a rămas stabil, in timp ce, in aceasta săptămână, sunt așteptate date economice din China, Japonia si India. Indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu 0.74%, Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0.47%, in timp ce in Australia, S&P/ASX 200 a scăzut cu 0.46%. Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0.71%, dar CSI 300 din China a câștigat aproape 2%. Contractele futures ale acțiunilor americane au crescut ușor pe fondul incertitudinii geopolitice. (Sursa: CNBC)

Life Is Hard Pret curent 2.61 RON (1.16% ) MCap 77M P/E 12.02

Conducerea Life is Hard a informat piața cu privire la finalizarea cu succes a ofertei de obligațiuni corporative LIH28 si închiderea ofertei la prețul de 101 RON/obligațiune, acesta fiind prețul la care se va deconta tranzacția. Procentul de subscriere a fost de 242%, iar suma totala, ridicata de Emitent, de 10.1 mil. RON. Alocarea se va face pro rata conform indicelui de alocare de 0.6181524671, rezultând un număr de 58,204 obligațiuni. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.255 RON (0.00% ) MCap 161M P/E 265.436

Conducerea Bittnet a informat investirii despre finalizarea perioadei de subscriere și închiderea ofertei de obligațiuni corporative BNET28A. Prețul de emisiune la care se va deconta tranzacționa va fi de 96 RON/obligațiune. Astfel, suma ridicata de Emitent in cadrul ofertei este de 6,359,504 RON. Ordinele de cumpărare aflate la preturi inferioare prețului de emisiune (respectiv 95 RON si 94 RON) nu vor fi executate. Data decontării este 18 aprilie. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.730 RON (0.69% ) MCap 68.2M P/E 6.925

Meta Estate Trust a informat piața cu privire la finalizarea achiziției a 10 apartamente si 5 locuri de parcare in proiectul rezidențial Noa Pajura. Valoarea totala a investiției s-a ridicat la 902,000 EUR, iar apartamentele au fost precontractate in cursul anilor 2022 si 2023. (Sursa: BVB)

Bonas Import Export Pret curent 1.35 RON (1.50% ) MCap 15.9M P/E 46.32

Bonas Import Export anunța numirea domnului Mihnea Blag in funcția de Director General al companiei. Domnul Blag vine cu o vasta experiență in industria de retail, ocupând anterior funcții de conducere in cadrul rețelelor Profi si Hornbach. (Sursa: BVB)

Farmaceutica Remedia Deva Pret curent 0.692 RON ( -0.29% ) MCap 66M P/E 9.175

Analiștii de la IFB Finwest estimează un preț țintă de 0.71 RON pentru acțiunile Farmaceutica Remedia, implicând o creștere de doar 2.3% in următoarele 12 luni. Printre oportunitățile pe care analiștii le-au identificat pentru companie se numără potențialul de creștere pentru piața farmaceutica din Romania si poziția acesteia in Europa Centrala si de Est, extinderea portofoliului de produse si investițiile in inovații. (Sursa: ZF)

Apple Inc. Pret curent 175.62 USD ( -0.53% ) MCap 2.7T P/E 28.59

Livrările de smartphone-uri Apple au scăzut cu 10%, in T1 2024, compania americana pierzând, astfel, locul de lider in favoarea Samsung, a cărei cota de piață a ajuns la 20.8%. Brandurile chinezești, precum Huawei si Xiaomi, câștigă teren. Seria Galaxy S24 de la Samsung a înregistrat vânzări puternice, cu peste 60 de mil. unități livrate. Apple se confruntă cu provocări în China din cauza restricțiilor privind utilizarea dispozitivelor. Investitorii așteaptă actualizări cu privire la dezvoltarea inteligentei artificiale in cadrul WWDC al Apple din luna iunie, in timp ce compania se lupta cu Microsoft pentru primul loc in topul evaluărilor. (Sursa: Reuters)

Reddit Pret curent 40.67 USD ( -3.79% ) MCap 943M

Morgan Stanley anunță inițierea coverage-ului pe Reddit, analiștii fiind optimiști cu privire la viitorul companiei. Prețul țintă pentru următoarele 12 luni a fost setat la 45 USD, ceea ce ar implica o apreciere de 6.4% raportat la închiderea de vineri. De la listarea lor pe bursă din martie, acțiunile companiei au crescut cu peste 24%. (Sursa: CNBC)

The Goldman Sachs Group Pret curent 404.21 USD (3.78% ) MCap 137B P/E 16.50

Rezultatele Goldman Sachs pentru primul trimestru din 2024, publicate ieri, au depășit estimările analiștilor de pe Wall Street, la fel ca în cazul rivalilor săi, JPMorgan Chase si Citigroup, care au raportat vineri. Veniturile companiei au totalizat 14.21 mld. USD, față de 12.92 mld. USD estimate de analiști, iar profitul net pe acțiune s-a situat la 11.58 USD, in timp ce analiștii prognozaseră 8.56 USD/acțiune. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 166.51 USD ( -2.65% ) MCap 508B P/E 41.71

Acțiunile Tesla au înregistrat, luni, o scădere de 1.2%, in tranzacțiile pre-market, după ce compania a anunțat ca va concedia peste 10% din totalul angajaților săi la nivel global. “Pe măsură ce pregătim compania pentru următoarea noastră etapa de creștere, este extrem de important sa analizam fiecare aspect in vederea reducerii costurilor si creșterii productivității”, a declarat CEO-ul companiei. (Sursa: CNBC)

