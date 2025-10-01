Plan de relocare pentru producția de cipuri – TradeVille

Piața de creștere pentru IMM-uri

Bursa de Valori București pregătește lansarea unei Piețe de creștere pentru IMM-uri, distinctă de AeRO și cu criterii proprii de admitere bazate pe indicatori cantitativi și calitativi. Noua piață va permite unor companii listate pe AeRO să se transfere și să devină constituenți ai unui nou indice. CEO-ul BVB, Remus Vulpescu, a subliniat că obiectivul este susținerea companiilor cu potențial de dezvoltare rapidă și trecerea lor ulterioară spre Piața principală. (Sursa: ZF)

Autorizațiile de construire în primele 8 luni

În primele opt luni din 2025 au fost eliberate 24.821 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 4,4% față de aceeași perioadă din 2024. Creșteri au fost consemnate în majoritatea regiunilor de dezvoltare, cele mai mari în Vest (+391), Centru (+273) și Nord-Vest (+131), în timp ce singura scădere s-a înregistrat în Nord-Est (-9 autorizații). (Sursa: INS)

Activitatea din industria prelucrătoare în China

În septembrie 2025, activitatea din industria prelucrătoare a Chinei a arătat semne de revenire, deși indicatorul PMI a rămas sub pragul de creștere, la 49,8 – cel mai ridicat nivel din martie. Prin comparație, specialiștii estimau un nivel de 49,6. Indicatorul se află sub pragul de 50 din aprilie, pe fondul unei cereri interne slabe și al tarifelor mai ridicate impuse de SUA, care au afectat exporturile către cea mai mare piață de consum din lume. (Sursa: CNBC)

Plan de relocare pentru producția de cipuri

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a anunțat că Washington poartă discuții cu guvernul Taiwanului pentru un plan prin care jumătate din producția de semiconductori destinată SUA să fie realizată local. Scopul este ca, până la finalul mandatului președintelui Donald Trump, producția internă să ajungă la circa 40%, necesitând investiții de peste 500 mld. USD. Taiwan, care produce peste 90% din cipurile avansate globale prin TSMC, ar rămâne partener esențial, dar SUA ar reduce dependența strategică față de insulă. (Sursa: CNBC)

Firebyte Games Preț curent 0.0490 RON (-7.55%) MCap 2.2M P/E -0.6499

În S1 2025, compania a traversat o perioadă dificilă, marcată de scăderea semnificativă a veniturilor și imposibilitatea generării de profit operațional pe fondul declinului activității din sectorul IT, în special în zona de gaming. Veniturile din exploatare au coborât la 42 mii RON, în scădere cu 44% față de S1 2024, iar cheltuielile de exploatare s-au redus cu 18%, până la 694 mii RON. Pierderea netă s-a ridicat la 654 mii RON, reprezentând totuși o îmbunătățire de 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Reducerea cheltuielilor a avut un efect pozitiv, însă compania continuă să înregistreze pierderi semnificative. (Sursa: BVB)

Dr Fischer Dental Preț curent 0.900 RON (-1.64%) MCap 10.6M P/E 23.158

La 30 iunie 2025, grupul Dr. Fischer Dental a raportat venituri din exploatare de 6,1 mil. RON (+3% față de S1 2024) la nivel consolidat, cu o creștere de 33% a cifrei de afaceri la nivelul companiei principale. Cheltuielile de exploatare au avansat cu 5%, depășind ritmul veniturilor, ceea ce a dus la o scădere cu 30% a rezultatului operațional, la 0,24 mil. RON. Rezultatul financiar a crescut puternic, dar profitul net consolidat a coborât cu 8%, la circa 0,25 mil. RON. (Sursa: BVB)

Grup Serban Holding Preț curent 1.65 RON (-1.79%) MCap 297M P/E 26.53

În prima jumătate a anului 2025, Grup Serban Holding a înregistrat venituri din exploatare de 215,2 mil. RON, în scădere cu 16% față de S1 2024, iar cifra de afaceri a scăzut cu 37%, la 147,7 mil. RON, pe fondul unei reduceri semnificative a producției vândute (-47%) și a veniturilor din vânzarea mărfurilor (-31%). Cheltuielile din exploatare au scăzut cu 13%, la 201,9 mil. RON, dar rezultatul operațional a coborât cu 42%, la 13,3 mil. RON. Rezultatul financiar a fost negativ, de -6,6 mil. RON, însă profitul net consolidat a rămas pozitiv, la 5,1 mil. RON, cu o marjă netă de 3,4%, în scădere față de 4,8% în S1 2024. (Sursa: BVB)

AIR CLAIM Preț curent 4.66 RON (0.87%) MCap 25.6M P/E 6.63

Air Claim anunță deschiderea unui nou punct de lucru în București, începând cu 29.09.2025, pe Drumul Lunca Dunării nr. 6, etaj 3, apartament 7, Sector 3, în baza unui contract de comodat pe durată nedeterminată. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 20.70 RON (1.72%) MCap 14.4B P/E 9.05

BRD participă la proiectele de dezvoltare ale Nuclearelectrica și Energonuclear prin finanțări sindicalizate în valoare totală de 620 mil. EUR. Fondurile vor acoperi achiziția de echipamente și lucrări preliminare pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, precum și studiul de inginerie pentru construcția Unităților 3 și 4. În cadrul sindicatului, BRD are rolul de mandated lead arranger, având cea mai importantă contribuție dintre cele opt bănci participante. Sectorul nuclear rămâne o prioritate strategică pentru BRD, banca implicându-se anterior în finalizarea Unității 2 a CNE Cernavodă în 2002. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.8710 RON (0.06%) MCap 54.2B P/E 14.8698

OMV Petrom a finalizat achiziția unei participații de 50% în proiectul fotovoltaic Gabare din Bulgaria, cu o capacitate estimată de 400 MW. Tranzacția, realizată în parteneriat cu Enery, marchează un pas important pentru extinderea regională și pentru consolidarea portofoliului de energie regenerabilă al companiei. Proiectul include un contract de tip PPA pe termen lung, prin care OMV Petrom va prelua 50% din producția viitoare de electricitate, și are în vedere investiții suplimentare într-un sistem de stocare a energiei de până la 600 MWh. Investiția totală estimată se ridică la circa 200 mil. EUR, cu începerea operațiunilor comerciale preconizată în 2027. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.4490 RON (0.79%) MCap 1.43B P/E 5.3797

Acțiunile Fondului Proprietatea au crescut cu 1,1% la debutul ședinței bursiere de marți, pe o lichiditate de peste 1 mil. RON, după AGA tensionată din 29 septembrie. Acționarii au decis anularea procesului de selecție a unui nou administrator, urmând ca procedura să fie reluată sub coordonarea Comitetului Reprezentanților, în termen de 150 de zile și cu un buget maxim de 1,5 mil. RON. Până atunci, administrarea FP rămâne la Franklin Templeton. Totodată, Ministerul Finanțelor nu a reușit să își impună candidatul în Comitet, acționarii alegându-l pe Istvan Sarkany, reprezentant al opoziției față de procesul de selecție. (Sursa: ZF)

UiPath Preț curent 13.40 USD (6.69%) MCap 7.54B

UiPath, lider global în automatizare agențică, a anunțat un parteneriat cu OpenAI pentru integrarea modelelor avansate ChatGPT în fluxurile de lucru ale companiilor printr-un conector dedicat. Colaborarea vizează simplificarea dezvoltării și implementării de agenți AI, reducerea complexității tehnice și creșterea ROI pentru clienți. OpenAI modelează deja agenții UiPath, inclusiv prin GPT-5 în Agent Builder. Noul standard creat permite testarea și compararea performanțelor diferitelor modele AI în scenarii practice enterprise. Platforma UiPath Maestro va orchestra agenții UiPath, OpenAI și terți, iar ChatGPT Enterprise va include automatizări UiPath integrate, accelerând adoptarea AI în business. (Sursa: Yahoo Finance)

Nvidia Preț curent 186.46 USD (2.54%) MCap 4.57T

Citi a majorat ținta de preț pentru acțiunile Nvidia la 210 USD, de la 200 USD, ceea ce implică un potențial de creștere de 15,5%, pe fondul extinderii investițiilor în infrastructura AI și al parteneriatului cu OpenAI. Analistul Atif Malik a subliniat că lansarea GPU-ului Rubin CPX, capabil de generare video la viteze ridicate, consolidează poziția competitivă a Nvidia. Compania va investi până la 100 mld. USD în OpenAI pentru centre de date AI. Estimările de vânzări pentru T4 2025 și T1 2026 sunt de 54 mld. USD, respectiv 62 mld. USD. (Sursa: CNBC)

CoreWeave Preț curent 136.92 USD (11.75%) MCap 434B

Acțiunile CoreWeave au crescut cu peste 10% după ce compania a anunțat un contract de 14,2 mld. USD cu Meta pentru infrastructura cloud AI. Acordul vine la doar câteva zile după extinderea parteneriatului cu OpenAI, majorat cu 6,5 mld. USD, valoarea totală ajungând la 22,4 mld. USD. CoreWeave, specializată în construirea și închirierea de centre de date dotate cu GPU-uri Nvidia, joacă un rol cheie în susținerea nevoilor tot mai mari de putere de calcul pentru AI. Compania se consolidează astfel ca actor central în infrastructura AI globală, într-un context de expansiune accelerată a industriei și parteneriate strategice. (Sursa: CNBC)

NIKE Preț curent 69.75 USD (0.29%) MCap 106B

Nike a raportat în T1 AF 2026 o creștere surprinzătoare a veniturilor de 1%, la 11,72 mld. USD, peste estimările Wall Street, deși anterior anticipase un declin. Profitul net a scăzut însă cu 31%, la 727 mil. USD, iar marja brută s-a redus cu 3,2 pp, la 42,2% – semnal că procesul de lichidare a stocurilor continuă. Veniturile din wholesale au urcat cu 7%, iar cele din America de Nord cu 4%, însă vânzările directe au scăzut cu 4%, iar China a raportat un declin de 9%. CEO Elliott Hill a subliniat că strategia de redresare se bazează pe inovație, sport și realinierea structurii, dar progresul nu va fi liniar. (Sursa: CNBC)

