PNRR, grad de absorbție de 8% – TradeVille

Comerțul cu ridicata, in primele 5 luni din 2024

In primele 5 luni din an, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a scăzut, ca serie bruta, cu 0.8% fata de perioada similara a anului precedent. Performanta redusa a fost cauzata, in principal, de scăderea activității in comerțul cu ridicata (-12.5%), in comerțul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (9.7%) si in comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-7.9%). Cele mai importante creșteri au fost înregistrate in cazul comerțului cu ridicata nespecializat (+16%) si al comerțului cu ridicata specializat al altor produse (+9.7%). (Sursa: INS)

PNRR, grad de absorbție de 8%

Gradul de realizare a reformelor si investițiilor din PNRR al României este de doar 14%, conform Comisiei Europene, plasând Romania printre ultimele tari din UE. Din cele 558 de proiecte, doar 70 au fost finalizate satisfăcător. Romania are alocata suma de 29 mld. EUR, dar a cheltuit doar 2.4 mld. EUR. Trebuie sa cheltuiască restul de 26.6 mld. EUR pana in 2026 pentru a nu pierde fondurile. (Sursa: ZF.ro)

Companiile non-americane, fericite datorita restricțiilor

De la sfârșitul anului 2022, cota veniturilor din China, ale celor mai mari patru producători de echipamente pentru semiconductori s-a dublat, conform analiștilor de la Bank of America. Aceasta creștere a urmat restricțiilor de export mai stricte impuse de SUA in octombrie 2022, deoarece China si-a propus sa dezvolte propriile capacitați de producție de semiconductori. Companiile Lam Research, ASML, KLA Corp. si Applied Materials au văzut veniturile din China crescând de la 17% din totalul veniturilor in T4 2022 la 41% in T1 2024. Tensiunile comerciale continue prezinta riscuri, cu potențiale restricții mai ample din partea SUA care ar putea afecta companiile non-americane. (Sursa: CNBC)

Prețul petrolului rupe trendul ultimelor zile

Prețul petrolului a crescut ușor, miercuri, dar rămâne aproape de cel mai scăzut nivel din ultimele șase săptămâni, in lipsa unor semne de creștere a consumului de combustibili, care sunt de obicei observate in aceasta perioada a verii, in emisfera nordica. Totuși, preturile au întrerupt trei sesiuni consecutive de scădere din cauza scăderii stocurilor de țiței din SUA si a riscurilor crescânde de aprovizionare cauzate de incendiile de vegetație. (Sursa: Reuters)

Digi Communications Pret curent 64.0 RON ( -0.31% ) MCap 6.4B P/E 12.0

Operatorul de telecomunicații, Digi Communications, a informat investitorii cu privire la faptul ca agenția americana Fitch Ratings a atribuit Digi ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) „BB”, perspectiva stabila. Perspectiva stabila reflecta așteptările Fitch ca Digi va continua sa genereze un flux de numerar suficient de puternic in Romania pentru a acoperi expansiunea internațională. Accesul la piețele de capital si gestionarea proactiva a bazei de active pentru a reduce riscul de refinanțare sunt esențiale pentru menținerea ratingului „BB”. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.270 RON (0.40% ) MCap 1.52B P/E 16.934

Acțiunile Aquila Part Prod s-au apreciat cu 6.3% in ultimele cinci ședințe, cu mult peste dinamica indicelui de referință BET (0.8%) din care acestea fac parte, investitorii fiind impulsionați de planul de investiții si de achizițiile efectuate recent de către companie. Aquila a finalizat tranzacția pentru achiziția Parmafood Group Distribution si Parmafood Trading, dar si preluarea Romtec Europa. (Sursa: ZF)

Cemacon Cluj-Napoca Pret curent 0.435 RON (0.00% ) MCap 406M P/E 36.251

Cemacon pregătește o noua investiție in producție, pe fondul cererii de diversificare din partea pieței, dar si a nevoii de eficientizare la nivelul businessului. Compania își propune sa valorifice noi tipuri de argile, sa dezvolte produse mai performante si sa eficientizeze distribuția la nivel național. De asemenea, explorează noi oportunități de cofinanțare si investiții in surse de energie verde. Bugetul de investiții al companiei, pentru anul 2024, este de 44 mil. RON. (Sursa: ZF)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Pret curent 660.8 EUR ( -4.45% ) MCap 333B

Acțiunile LVMH au scăzut cu aproape 4% după ce vânzările din al doilea trimestru, de 20.98 mld. EUR, au fost sub așteptările analiștilor, de 21.6 mld. EUR. In Asia, excluzând Japonia, vânzările au scăzut cu 14%, in timp ce in Japonia au crescut cu 57%. Veniturile din vinuri si spirtoase au scăzut cu 5%, iar cele din ceasuri si bijuterii cu 4%. Scăderea cererii din China si mediul de piață nefavorabil au afectat performanta companiei. (Sursa: CNBC)

Deutsche Bank Ag Pret curent 14.330 EUR ( -8.62% ) MCap 29.8B

Acțiunile Deutsche Bank au scăzut cu 6% după ce banca a raportat prima sa pierdere trimestriala din ultimii patru ani, întrerupând o serie de 15 trimestre profitabile. Pierderea neta, atribuibila acționarilor, a fost de 143 mil. EUR, ușor mai buna decât previziunile de 145 mil. EUR. In pofida unei creșteri anuale de 10% a veniturilor diviziei sale de investment banking, la 2.6 mld. EUR, pierderea s-a datorat unui provizion de 1.3 mld. EUR pentru un proces privind divizia sa Postbank. Banca a renunțat la o a doua răscumpărare de acțiuni in acest an pentru a se concentra pe acumularea de capital excedentar. Analiștii au considerat rezultatele in general solide, evidențiind aspecte pozitive precum creșterea cu 2% a veniturilor nete la 7.6 mld. EUR si economii in urma eficientizării operațiunilor, de 1.5 mld. EUR. (Sursa: CNBC)

Banco Santander Pret curent 4.6925 EUR (2.76% ) MCap 78.7B

Banco Santander din Spania a raportat o creștere anuala de 20% a profitului net in al doilea trimestru, ajungând la 3.2 mld. EUR, datorita performantelor solide din sectoarele de retail, administrare a averii si consum, in special in Europa si Brazilia. Măsura solvabilității băncii, s-a îmbunătățit de la 12.3% la 12.5%, in timp ce rata rentabilității capitalului tangibil a crescut la 16.8%, de la 14.9% in trimestrul precedent. In ciuda faptului ca se confrunta cu o ajustare a hiperinflației in Argentina, Santander se așteaptă la o creștere cu o singura cifra a veniturilor, susținută de modelul sau de afaceri diversificat si de echipa sa puternica de management. Alți indicatori notabili au inclus un profit înainte de impozitare de 4.9 mld. EUR si venituri nete din dobânzi de 11.5 mld. EUR, ușor sub previziuni. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 220.39 USD ( -10.55% ) MCap 684B P/E 56.14

Acțiunile Tesla au scăzut cu mai mult de 8% in premarket, după ce profiturile companiei, din al doilea trimestru, au ratat așteptările, din cauza presiunilor continue din activitatea auto. Veniturile din sectorul auto au scăzut cu 7% de la an la an, la 19.9 mld. USD, iar marja câștigurilor ajustate a scăzut, de asemenea. Compania a fost nevoita sa reducă preturile si sa ofere reduceri pe fondul încetinirii vânzărilor si al creșterii concurentei, in special in China. Deși rămâne cel mai mare vânzător de vehicule electrice din SUA, Tesla pierde cota de piață din cauza îmbătrânirii gamei si a comentariilor controversate ale lui Elon Musk. Investitorii sunt împărțiți, unii fiind îngrijorați de activitatea de baza in domeniul automobilelor, in timp ce alții sunt optimiști cu privire la evoluțiile viitoare in domeniul conducerii autonome si al roboților-taxi. Musk a anunțat planuri pentru o noua mașină accesibila pana in prima jumătate a anului viitor si a amânat evenimentul robotaxi, pentru îmbunătățiri, pana in octombrie. (Sursa: CNBC)

