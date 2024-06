Potențial de dublare a titlurilor de stat – TradeVille

Potențial De Dublare A Titlurilor De Stat

Directorul general al Trezoreriei Statului, Stefan Nanu, a declarat ca valoarea titlurilor de stat pentru populație s-ar putea dubla, pana la finalul anului, ajungând la 25-26 mld. RON, fata de valoarea din prezent, de 12 mil. RON. “Ce observam este ca lumea reinvestește. Aproape orice emisiune care scadenteaza, aproape in întregime e reinvestita. Anul trecut, expunerea populației pe stat era undeva la 30 mld. RON. Acum este la 40 mld. RON. Deci expunerea neta a populației pe aceste instrumente creste”, a menționat domnul Nanu. (Sursa: Economica.net)

Datoria Externa – In Creștere

In primele 4 luni ale anului curent, deficitul de cont curent a crescut cu 26.7% anual, ajungând la cca. 6.6 mld. EUR. In aceeași perioada, datoria externa totala a crescut cu 1.8 mld. EUR, pana la 171.9 mld. EUR, datoriile pe termen lung având o pondere de 73.8% din total, in creștere cu 4.1% fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce datoriile pe termen scurt, cu o pondere de 26.2%, au scăzut cu 6.7%. (Sursa: Economica.net)

Un Alt Semn Ca Inflația Scade

Indicele preturilor de producție (IPP) din SUA a scăzut, in mod neașteptat, cu 0.2% in luna mai, inversând creșterea de 0.5% din aprilie si sfidând așteptările privind o creștere de 0.1%. Excluzând alimentele, energia si serviciile de comerț, PPI a rămas neschimbat, sub creșterea de 0.3% prognozata. Acest lucru urmează unui raport care arata ca indicele preturilor de consum a rămas, de asemenea, neschimbat, sugerând ca inflația se relaxează. (Sursa: CNBC)

Masuri Drastice, Dar Mai Rezervate Decât Așteptările

Acțiunile producătorilor chinezi de vehicule electrice au crescut după ce UE a impus o taxa de import de pana la 38% pentru mașinile electrice chinezești. BYD a înregistrat o creștere de 8%, Geely a câștigat 4%, in timp ce Nio si Li Auto au crescut cu 1.5%. Taxa impusa de UE pare modesta in comparație cu cea impusa de SUA, r majorata la 100% de la 25%, in luna precedenta.. Analiștii prezic ca UE încurajează companii precum SAIC sa își stabilească producția in Europa pentru a evita aceste taxe. (Sursa: CNBC)

Arctic Stream Pret curent 26.9 RON ( -1.47% ) MCap 112M P/E 12.6

Arctic Stream a informat piața cu privire la încheierea unui contract semnificativ, a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri neta a ultimelor situații financiare încheiate (2023). Valoarea totala a contractului este de aproximativ 16 mil. RON iar obiectul contractului îl constituie furnizarea de echipamente de comunicații si securizarea infrastructurii. (Sursa: BVB)

Antibiotice Pret curent 3.13 RON (13.82% ) MCap 2.1B P/E 21.84

Acțiunile Antibiotice au atins, joi, maximul istoric, de 3.16 RON/unitate, in creștere cu 15% comparativ cu ședința anterioara, pe fondul știrilor pozitive apărute in ultima perioada. In ultima săptămâna, prețul acțiunilor s-a apreciat cu 44%, in timp ce, de la începutul anului, acțiunile au crescut cu 126%. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 123.00 RON ( -0.40% ) MCap 55.3B P/E 9.27

In 2023, 18 companii au realizat o cifra de afaceri neta de peste 10 mld. RON, OMV Petrom generând cele mai mari venituri la nivel național pentru al treilea an consecutiv. Hidroelectrica a reușit sa depășească acest prag anul trecut, înregistrând o cifra de afaceri de 12.3 mld. RON (+34% mai mare), in timp ce, din punct de vedere al profitabilității, compania conduce la nivel național, cu o marja neta de peste 51%. (Sursa: Economica.net)

TESLA INC. Pret curent 184.0700 USD (3.88% ) MCap 583B P/E 47.8627

Tesla a anunțat ca, probabil, va creste preturile vehiculelor sale Model 3 in Europa începând cu 1 iulie, din cauza tarifelor vamale anticipate mai mari pentru mașinile electrice importate din China. Comisia Europeana intenționează sa impună aceste taxe provizorii in urma unei anchete care a evidențiat subvenționarea incorecta a producătorilor de vehicule electrice de către guvernul chinez. Rata specifica a tarifelor impuse de Tesla urmează sa fie stabilita. (Sursa: CNBC)

Occidental Petroleum Pret curent 59.59 USD ( -1.18% ) MCap 53.1B P/E 9.07

Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett si-a mărit participația la Occidental Petroleum, achiziționând încă 1.75 mil. de acțiuni, in perioada 10-12 iunie, la peste 60 USD pe acțiune. Berkshire deține acum peste 252.3 mil. de acțiuni, reprezentând o participație de 28.5%, in valoare de peste 15 mld. USD. In ciuda investiției substanțiale, Buffett a declarat ca nu este interesat sa achiziționeze întreaga companie. (Sursa: SeekingAlpha)

Apple Inc. Pret curent 213.75 USD (0.32% ) MCap 3.37T P/E 35.61

Apple a încheiat un parteneriat cu OpenAI pentru a integra ChatGPT in dispozitivele sale iPhone, iPad si Mac, alegând sa promoveze tehnologia OpenAI in loc sa facă plăți financiare directe. Aceasta colaborare, care face parte din strategia mai ampla de inteligenta artificiala a Apple, dezvăluita in cadrul Worldwide Developers Conference, va îmbunătăți capacitățile dispozitivelor cu funcții avansate de chatbot si cu inovații interne de inteligenta artificiala, denumite Apple Intelligence. In timp ce parteneriatul ar putea aduce beneficii financiare ambelor părți, este posibil ca, inițial, sa crească costurile OpenAI din cauza dependentei sale de serviciile cloud Azure ale Microsoft. Apple intenționează, de asemenea, sa integreze chatbotul Gemini de la Google si alte servicii de inteligenta artificiala, cu scopul de a oferi diverse instrumente de inteligenta artificiala utilizatorilor. (Sursa: Bloomberg)

Amazon Com Inc Pret curent 184.0300 USD ( -1.53% ) MCap 1.9T P/E 145.8311

Amazon si firma de telecomunicații, Vrio, vor lansa un serviciu de internet prin satelit, in șapte tari sud-americane, intrând astfel in competiție directa cu Starlink, deținut de Elon Musk. Serviciul urmează sa fie disponibil de la mijlocul anului 2025, mai întâi in Argentina, conform planului de lansare al Proiectului Kuiper. Amazon a anunțat in 2019 ca plănuiește sa investească 10 mld. USD in acest proiect. (Sursa: Reuters)

Broadcom Ltd (după fuziune) Pret curent 1,698.24 USD (13.56% ) MCap 689B P/E 49.75

Broadcom a raportat ultimele rezultate financiare, ce au depășit estimările, susținute de cererea puternica pentru produsele de inteligenta artificiala. Profitul pe acțiune pentru al doilea trimestru a fost de 10.96 USD, in timp ce veniturile au crescut la 12.5 mld. USD, comparativ cu estimările de 12.1 mld. USD. Vânzările întregului anul fiscal, care se încheie in octombrie, vor fi de aproximativ 51 mld. USD, peste previziunile analiștilor de aproximativ 50.6 mld. USD. Acțiunile Broadcom au crescut cu 14% in tranzacțiile premarket, marcând cea mai mare creștere din martie 2020 încoace. (Sursa: Bloomberg)

