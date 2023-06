Powell nu se oprește din majorări - TradeVille

Comerțul Cu Ridicata, In Scădere

In luna aprilie 2023, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut, fata de luna aprilie 2022, cu 2% (serie bruta), respectiv cu 4.8% (serie ajustata sezonier). In termeni lunari, scăderea fata de luna martie 2023 a fost de 17.7% (serie bruta), respectiv 2.2% (serie ajustata sezonier). (Sursa: INS)

Vânzările De EV-Uri Din UE Au Crescut Cu 71%

In luna mai 2023, vânzările de autovehicule electrice (EV) din UE au crescut cu 71% fata de luna mai 2022, fiind stimulate de programele de subvenții acordate consumatorilor. De asemenea, înregistrările de noi autoturisme au crescut pentru a zecea luna consecutiva, fiind mai mari cu 18.5% fata de perioada similara a anului trecut. Ponderea vânzărilor de EV din totalul de vânzări de automobile a fost de 13.8%, in creștere fata de procentul de 10% realizat in luna mai 2022. (Sursa: Reuters)

Powell Nu Se Oprește Din Majorări

Președintele Fed, Jerome Powell, a declarat in cursul zilei de ieri ca este posibil sa urmeze si alte majorări ale ratei de dobânda, pana când se vor vedea progrese mai evidente in reducere a inflației. Declarația vine in contextul in care săptămâna trecuta, Fed a decis menținerea ratei de politica monetara, pentru prima data in mai bine de un an. Liderul băncii centrale a ținut sa sublinieze ca decizia poate fi doar o pauza temporara si nu un indiciu ca Fed a terminat cu majorările. In ultima ședința a FOMC, comitetul a previzionat ca, pana la sfârșitul anului 2023, ar mai putea urma doua creșteri de 0.25 puncte procentuale ale ratelor de dobânda. Rata de referința Fed este acum la un nivel de 5% - 5.25%. (Sursa: CNBC)

Datoria Neta Din UK A Depășit Valoarea PIB

Oficiul National de Statistica a anunțat miercuri ca datoria neta a sectorului public britanic a depășit 100% din produsul intern brut (PIB) in luna mai, din cauza unor împrumuturi mai mari decât cele anticipate. Datoria neta a sectorului public, cu excepția băncilor controlate de stat, a ajuns la 2,567 mld. GBP (3,280 mld. USD), echivalentul a 100.1% din PIB. Aceasta marchează primul caz, din 1961 încoace, când datoria a depășit pragul de 100% din PIB, deși s-a mai înregistrat o depășire temporara in timpul pandemiei COVID-19. In alte știri, inflația din luna mai a depășit estimările de 8.4%, creșterea preturilor de consum ajungând la 8.7% (Surse: Reuters;CNBC)

Romgaz Preț curent 41.75 RON ( -1.30% ) MCap 16B P/E 6.33

Romgaz convoacă acționariatul la ședința AGOA din 27/28 iulie 2023. Pe ordinea de zi, unul dintre puncte solicita aprobarea încheierii unui contract de împrumut intre Romgaz si filiala Romgaz Black Sea Limited, care deține drepturile de exploatare in perimetrul Neptun Deep. De asemenea, acționarilor li se mai solicita votul cu privire la aprobarea achiziției de servicii juridice in vederea încheierii si derulării unor contracte de rating, pentru obținerea de finanțare externa si pentru achiziția de participații/acțiuni in alte societăți de distribuție de gaze naturale. Convocarea vine in contextul in care OMV Petrom, partenerul de afaceri din proiectul Neptun Deep, a anunțat detalii cu privire la exploatarea perimetrului de la Marea Neagra. (Surse: BVB;ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.4920 RON (0.00% ) MCap 30.6B P/E 3.0558

OMV Petrom, in colaborare cu partenerul sau Romgaz, a luat decizia finala de investiție in avansarea proiectului Neptun Deep, situat in Marea Neagra. Proiectul de dezvoltare a zăcămintelor comerciale de gaze naturale Domino si Pelican Sud din cadrul zonei offshore Neptun Deep a fost aprobat de ambele companii. Acest plan așteaptă acum confirmarea din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). OMV Petrom deține o participație de 50% din proiect si își asuma rolul de operator. (Sursa: ZF)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0800 RON (0.00% ) MCap 2.12B P/E 1.9735

Rompetrol Rafinare a anunțat, in cursul zilei de ieri, producerea unui incendiu la rafinăria Petromidia, in urma căruia toți angajații secțiilor din rafinărie au fost evacuați, iar societatea a trebuit sa solicite ajutorul autospecialelor ISU. In urma incendiului, nici o persoana nu a avut de suferit. (Sursa: comunicat societate)

SIF Muntenia Preț curent 1.305 RON ( -1.14% ) MCap 1.02B P/E 25.544

In cadrul ședinței AGEA, din data de 21 iunie 2023, s-a aprobat reducerea capitalului social al companiei cu un număr de 23.5 mil. acțiuni, de la 78.5 mil. RON la 76.1 mil. RON, ca urmare a anularii acțiunilor proprii dobândite in urma derulării programului de răscumpărare de acțiuni in perioada 14 iulie 2022 – 27 iulie 2022. De asemenea, s-a aprobat si un program nou de răscumpărări, in scopul de a reduce capitalul social al companiei la un număr maxim de 18 mil. acțiuni, prețul maxim de răscumpărare fiind de 2.5183 RON/acțiune. Tot in cadrul AGEA, s-a hotărât schimbarea denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare Muntenia in Bedrock Investment Group. (Sursa: comunicat societate)

Chimcomplex Borzești Onești Preț curent 18.65 RON ( -0.53% ) MCap 5.68B P/E 31.24

In cadrul AGA, acționarii Chimcomplex au aprobat distribuirea dividendului de 27 mil. RON, care se traduce printr-un dividend brut pe acțiune de 0.088551 RON, cu un randament de 0.5% conform ultimului preț de închidere. De asemenea, s-a aprobat si implementarea unui program de răscumpărare a unui număr maxim de 1 mil. acțiuni, in valoare nominala de 1 RON/acțiune, la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB la momentul achiziției si un preț maxim de 24 RON/acțiune. (Surse: comunicat societate (1);comunicat societate (2))

TESLA INC. Preț curent 259.46 USD ( -5.46% ) MCap 821B P/E 69.90

Elon Musk, a dezvăluit ca premierul Indiei, Narendra Modi, dorește ca Tesla sa facă o investiție substanțiala in aceasta tara, iar un anunț oficial este așteptat in curând. Musk a făcut aceste comentarii in urma unei întâlniri cu Modi in timpul vizitei acestuia in Statele Unite. Musk a împărtășit, de asemenea, planurile de a stabili o baza de producție in India si si-a exprimat interesul in a aduce in aceasta tara serviciul de internet prin satelit Starlink al SpaceX. Remarcând angajamentul lui Modi in dezvoltarea tarii sale, Musk a declarat ca dorința premierului pentru investiții semnificative in India se aliniază cu intențiile Tesla. (Sursa: Reuters)

NIO INC Preț curent 9.070 USD ( -2.99% ) MCap 2.24B

Compania chineza de automobile electrice Nio a obținut o noua injecție de capital in valoare de 738.5 mil. USD de la un fond deținut de guvernul din Abu Dhabi. Aceasta investiție strategica aduce fondului CYVN Holdings o participație de 7% in Nio. Tranzacția a fost evaluata la 8.72 USD pe acțiune. Ca răspuns la livrările sub așteptări de mașini, care au avut un impact negativ asupra fluxului de numerar, Nio a dezvăluit recent decizia sa de a amâna cheltuielile de capital si anumite inițiative de cercetare si dezvoltare; acestea vor putea fi reluate acum, cu noile fonduri. (Sursa: CNBC)

Mastercard Inc Preț curent 376.14 USD (0.41% ) MCap 361B P/E 37.38

Mastercard a anunțat lansarea unui program global privind reciclarea cardurilor de credit si de debit, in scopul prelungirii duratei a miliarde de carduri proprii aflate in circulație, in prezent. In medie, cardurile din prezent au o durata de utilizare de 5 ani, iar Mastercard are in circulație aproximativ 3.1 mld. carduri. Potrivit unui studiu al The Nilson Report, numărul total de carduri aflate in circulație a fost de aproape 26 mld., anul trecut, iar estimările sunt ca acest număr sa crească la 28.4 mld. carduri, pana in anul 2027. (Sursa: Reuters)

Vodafone Preț curent 0.7273 GBP ( -0.37% ) MCap 20.2B

Operatorul de telefonie a contractat banca americana de investiții Morgan Stanley pentru servicii de consultanta privind opțiunile strategice pentru Vodafone Spania cu privire la unitatea sa spaniola. Luna trecuta, Vodafone indica ca este deschisa opțiunii de a efectua modificări structurale la nivelul acestei unități. Vodafone Spania a raportat venituri in scădere cu 3.7% in T4 al anului fiscal 2023, respectiv o scădere cu 5.7% a veniturilor anuale, pana la aproape 3.5 mld. EUR. (Surse: Reuters;advanced-television.com)

