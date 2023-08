Powell rămâne de neclintit – TradeVille

Avans In Creditare Si Depozitare

Conform datelor BNR, creditarea privata a înregistrat in luna iulie 2023 un avans de 5.6% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, determinată de creșterea cu 19.1% a creditelor acordate in valuta. Din valoarea totala a creditelor neguvernamentale acordate, creditul in RON a reprezentat 68.1%, in timp ce creditarea in valuta a marcat o pondere de 31.8%. Totodată, depozitele populației si ale companiilor au înregistrat o creștere de 9.2% in iulie 2023, pana la 530 mld. RON. (Surse: ZF;BNR)

Indicatorul De Încredere Macroeconomica – In Creștere

Indicatorul de Încredere Macroeconomica din Romania s-a majorat, in luna iulie, cu 1.3 puncte, ajungând pana la valoarea de 55.5 puncte. In acest sens, membrii asociației CFA Romania anticipează o depreciere a leului fata de euro pana la valoarea de 5.0798 RON pentru un euro, precum si o rata a inflației de 7.5% in următoarele 12 luni. In ceea ce privește evoluția preturilor proprietăților rezidențiale in orașe, 39% dintre cei chestionați estimează o scădere a acestora, in timp ce 58% previzionează o stabilitate in următorul an. (Sursa: Financialintelligence)

Economia Germaniei Stagnează In T2 2023

Economia Germaniei a stagnat in trimestrul 2 al anului 2023 comparativ cu T1 2023, fiind in concordanta cu estimările publicate la sfârșitul lunii iulie. Consumul gospodăriilor a stagnat in T2 2023 comparativ cu trimestrul trecut, in timp ce cheltuielile publice s-au majorat cu 0.1%. De asemenea, investițiile de capital au marcat o creștere modesta, in timp ce exportul a înregistrat o contracție de 0.1% comparativ cu T1 2023. (Sursa: Reuters)

Ads

Powell Rămâne De Neclintit

Jerome Powell a susținut vineri după amiaza o conferința de presa in cadrul căreia a cerut mai multa vigilenta in lupta împotriva inflației, avertizând ca ar putea urma noi majorări ale dobânzii de referința. Deși a recunoscut ca s-au făcut progrese si a afirmat ca FED va fi atenta la direcția pe care o va urma, liderul băncii centrale a declarat ca inflația este încă peste nivelul optim. Astfel, Powell a oferit puține indicii conform cărora FED ar putea începe o relaxare a politicii monetare. (Sursa: CNBC)

Turbomecanica Preț curent 0.271 RON (0.37% ) MCap 100M P/E 7.921

Turbomecanica a raportat o cifra de afaceri de 60 mil. RON pentru primul semestru, in creștere cu peste 2 mil. RON fata de aceeași perioada din 2022. Profitul net al companiei a fost de 6.1 mil. RON, fata de doar 0.8 mil. RON in urma cu un an. Marja profitului net s-a îmbunătățit semnificativ de la 1.3% anul trecut la peste 10% in primele 6 luni din 2023. Majorarea veniturilor din exploatare si diminuarea cheltuielilor situează Turbomecanica într-o poziție buna pentru a-si îndeplini obiectivele stabilite pentru acest an. Conducerea companiei considera ca, in ciuda unui mediu economic instabil, marja se poate menține la un nivel similar si pentru restul anului, si astfel peste cifra prezentata in BVC. (Sursa: BVB)

Ads

Bittnet Systems București Preț curent 0.259 RON (0.78% ) MCap 164M P/E -126.238

Bittnet Systems a încheiat S1 2023 raportând rezultate financiare in creștere la nivelul veniturilor dar in scădere in privința profitabilității. Astfel, compania a înregistrat o creștere de 110% a veniturilor din contractele cu clienții in S1 2023, reușind sa adauge peste 400 de clienți noi in portofoliu. Pe de alta parte, creșterea cheltuielilor operaționale cu 125% in S1 2023 comparativ cu primul semestru din 2022, a condus la înregistrarea unei pierderi operaționale de 954,078 RON. Ca urmare a creșterii cheltuielilor generale si administrative, compania a încheiat S1 2023 accentuând-si pierderea neta pana la 5.7 mil. RON. Compania își propune sa își crească marja operaționala cuprinsa intre 8-10%, printr-o abordare care implica majorarea ponderii serviciilor in totalul vânzărilor si expansiunea bazei de clienți la nivel internațional. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 19.25 RON (0.79% ) MCap 1.15B P/E 4.52

Ads

Conducerea companiei de transport fluvial si logistica, TTS, a anunțat încheierea a doua contracte de furnizare servicii transport cu cel mai mare producător de otel din Romania, Liberty Galați. Perioada contractuala este de 3 ani, valoarea serviciilor furnizate fiind estimata la 31.5 mil. EUR. Transportul fluvial pentru materii prime minerale se va efectua pe relațiile Constanta / Mahmudia /Ruse / Izmail -> Galați, in timp ce pentru produsele siderurgice pe relațiile Galați -> Constanta / Tulcea / Turnu Severin / Orșova / Izmail / Reni / Ruse/ Lom / Prahovo / Smederevo / Pancevo / Belgrad / Novi Sad / Vukovar / Gonyu / Bratislava / Viena / Krems si Constanta -> Galați. (Sursa: Financialintelligence)

Germina Agribusiness București Preț curent 1.36 RON ( -2.16% ) MCap 18.3M P/E -45.31

Germina Agribusiness a încheiat S1 2023 raportând o cifra de afaceri in scădere cu 88% fata de aceeași perioada din 2022, ca urmare a încetării activității operaționale. In acest sens, compania si-a redus cheltuielile operaționale cu 77% in S1 2023, pana la 1.06 mil. RON. Pe fondul veniturilor nete din vânzarea imobilizărilor corporale in valoare de 2.4 mil. RON si a reducerii cheltuielilor, compania a marcat un profit net de 1.53 mil RON, comparativ cu rezultatul net de 29,325 RON înregistrat la S1 2022. (Sursa: BVB)

Ads

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 89.14 USD (0.03% ) MCap 1.9T

In cursul zilei de vineri, Alibaba a lansat doua noi modele de inteligenta artificiala, Qwen-VL si Qwen-VL-Chat, despre care compania spune ca pot înțelege imagini si au capacitatea de a purta conversații complexe. Cele doua tehnologii vor fi de tip „open source”, ceea ce înseamnă ca cercetătorii, cadrele universitare si companiile din întreaga lume le vor putea utiliza pentru a-si crea propriile aplicații de inteligenta artificiala. (Sursa: CNBC)

Marvell Technology Inc Preț curent 53.14 USD ( -7.24% ) MCap 45.5B

Acțiunile Marvell Technology, producător de semiconductori si tehnologii conexe, au scăzut in sesiunea de tranzacționare after-hours de joi seara cu 2.5% după ce compania a raportat rezultatele pentru al doilea trimestru. In acest sens, compania a înregistrat, in T2 2023, un profit net/acțiune de 0.33 USD, ușor peste estimarea de 0.32 USD a analiștilor. In ceea ce privește veniturile operaționale, acestea au totalizat 1.34 mld. USD, fiind in linie cu așteptările analiștilor. De asemenea, previziunile financiare ale companiei pentru întregul an au fost in linie cu consensul Wall Street. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

T-Mobile Us, Preț curent 133.44 USD (0.09% ) MCap 159407T P/E 25,739,911.29

Conducerea companiei T-Mobile si-a anunțat angajații ca pe parcursul următoarelor cinci săptămâni intenționează sa reducă personalul din SUA cu aproximativ 5,000 de poziții, adică un procent ușor sub 7%. Angajații vizați fac parte din segmentul corporate, back-office si tehnologie. Principalul motiv care a dus la aceasta decizie este costul tot mai mare din SUA pentru a atrage si păstra clienții. (Sursa: SeekingAlpha)

JD.com Inc Preț curent 32.730 USD ( -0.88% ) MCap 102B

Gigantul chinez de comerț electronic, JD, a redus cu aproape jumătate, pragul de livrare gratuita, pana la aproximativ 8.22 USD, marcând prima reducere pentru transportul gratuit din ultimii 7 ani. Reducerile vin in contextul in care rivalul Cainiao condus de Alibaba, si-a intensificat eforturile pentru extinderea rețelei logistice la nivel național. Rapiditatea livrărilor si competitivitatea preturilor au devenit un nou câmp de lupta intre platformele chineze de comerț electronic, in încercarea acestora de a atrage tot mai mulți utilizatori de la rivali. (Sursa: technode.com)

TESLA INC. Preț curent 234.06 USD ( -1.18% ) MCap 757B P/E 62.09

Tesla ia in considerare intrarea pe piața locala din India in contextul in care guvernul ia in considerare reducerea taxelor de import pentru producătorii vehiculelor electrice care se angajează sa producă local. Politica avuta in vedere ar putea permite producătorilor de automobile sa importe in India vehicule electrice complet construite cu o taxa redusa de pana la 15%, fata de taxa actuala de 100% care se aplica mașinilor care costa peste 40,000 USD. In cazul adoptării acestei politici, costurile vehiculelor electrice importate ar urma sa se reducă drastic, oferind totodată oportunitatea constructorilor auto globali de a intra pe cea de-a 3-a piața auto din lume. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads