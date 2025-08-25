Powell readuce speranța pe Wall Street – TradeVille

Serviciile pentru firme încetinesc

În iunie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate întreprinderilor a crescut cu 4,3% față de mai ca serie brută, dar a scăzut cu 0,7% ca serie ajustată. Comparativ cu iunie 2024, avansul a fost de 4,7% pe serie brută și 3,3% pe serie ajustată, susținut de IT, alte servicii, comunicații și transporturi, în timp ce producția cinematografică a scăzut. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025 față de aceeași perioadă din 2024, cifra de afaceri a coborât cu 0,9% pe serie brută și 1,6% pe serie ajustată, scăderile venind din producția cinematografică, IT și transporturi, iar creșterile din comunicații și alte servicii. (Sursa: INS)

Comerțul cu ridicata încetinește

În iunie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (exceptând autovehiculele și motocicletele) a crescut cu 2% față de mai ca serie brută, dar a scăzut cu 0,5% ca serie ajustată. Comparativ cu iunie 2024, avansul a fost de 4,7% pe serie brută și 1,6% pe serie ajustată, susținut de intermedieri, comerț nespecializat și bunuri de consum, în timp ce produsele agricole și echipamentele IT au scăzut. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025 față de aceeași perioadă din 2024, cifra de afaceri a coborât cu 0,4% pe serie brută și 1,1% pe serie ajustată, declin determinat de produsele agricole și comerțul specializat, în timp ce intermedierile și comerțul nespecializat au crescut. (Sursa: INS)

Stagnare prelungită în Germania

PIB-ul Germaniei a scăzut în T2 din 2025 cu 0,3% (-0,1% estimat), față de T1, tras în jos de investiții (-1,4%) și producția industrială slabă, afectată de noile tarife SUA. După o creștere artificială în T1 (+0,3%) datorată exporturilor intense de la începutul anului, economia resimte acum impactul deplin al taxelor de 15% asupra exporturilor, criticate de industria germană. Bundesbank vede un risc de stagnare și în T3, dar cheltuielile guvernamentale pentru apărare și infrastructură ar putea susține revenirea în 2026. Între timp, PMI-ul arată o îmbunătățire a activității private în august. (Sursa: Bloomberg)

Inflația Japoniei se temperează

Inflația Japoniei a coborât în iulie la 3,1%, dar rămâne peste ținta BOJ și estimări. Banca centrală a revizuit prognozele pe 2025 la 2,7%–2,8%. Inflația asociată orezului, care ajunsese la +100%, a scăzut la +90,7%, semnalizând temperarea presiunilor. Economia a crescut cu 0,3% în T2, față de T1, dar exporturile din iulie au suferit cel mai mare declin din ultimii 4 ani. BOJ menține rata de referință a dobânzilor la 0,5%, fiind acuzată că este „în urma curbei”, iar taxele vamale bilaterale cu SUA au fost reduse la 15%, de la 25%. (Sursa: CNBC)

Powell readuce speranța pe Wall Street

Indicii americani au înregistrat creșteri spectaculoase pe parcursul ședinței de vineri, în urma declarațiilor făcute de Jerome Powell în cadrul discursului de la Jackson Hole. La reuniunea anuală a FED din Wyoming, Powell a spus că, deși șomajul în SUA rămâne scăzut, având în vedere politica monetară aflată într-o zonă restrictivă, perspectiva de bază și schimbarea echilibrului riscurilor ar putea justifica ajustarea poziției în perioada imediat următoare. Astfel, șansele pentru o scădere a dobânzii de referință la întâlnirea din luna septembrie au crescut exponențial. (Sursa: CNBC)

Transport Trade Services Preț curent 5,090 RON (2,41%) MCap 916M P/E -35,658

Consiliul de administrație al Transport Trade Services (TTS) a numit-o pe Ana-Barbara Bobircă, administrator independent, președinte al consiliului, urmare a retragerii fondatorului Alexandru-Mircea Mihăilescu. Doamna Bobircă devine astfel primul președinte independent al companiei, înființate în 1997. Mihăilescu a fost desemnat președinte de onoare, păstrând un rol consultativ. În T1 2025, TTS a raportat venituri consolidate de 160,5 mil. RON, în scădere cu 33%, și o pierdere de 14,9 mil. RON, comparativ cu un profit de 32,1 mil. RON în T1 2024. Acțiunile au scăzut cu 38% în ultimele 12 luni, dar au urcat cu 4% în 2025, capitalizarea de piață apropiindu-se din nou de 900 mil. RON. (Sursa: ZF)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 121,30 RON (-0,82%) MCap 54,5B P/E 18,04

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, este afectată de unul dintre cei mai slabi ani hidrologici din ultimul deceniu. Analiștii de la Swiss Capital au redus estimările pentru 2025. După un prim semestru marcat de scăderea volumelor și a profitabilității, analiștii se așteaptă la presiuni suplimentare în a doua parte a anului. În T2, compania a raportat un profit net de 998 mil. RON (-27% vs. T2/2024, +69% vs. T1/2025) și venituri de 2,45 mld. RON (-6,4% vs. T1/2024, +31% vs. T1/2025). EBITDA a ajuns la 1,34 mld. RON (-24% YoY, +54% vs. T1). (Sursa: ZF)

Digi Communications Preț curent 84,4 RON (0,12%) MCap 8,44B P/E 4,2

Digi pregătește o nouă emisiune de obligațiuni de până la 1 mld. EUR, cu scadență maximă de 10 ani, vizată pentru 2025–2026. Ultima operațiune de amploare a fost în 2020, când compania a atras 850 mil. EUR. În 2024, Digi a raportat un profit net de 905 mil. RON (+48,5%), venituri de 5,51 mld. RON (+7,5%) și datorii de 8,59 mld. RON, în timp ce numărul de angajați a scăzut cu 5,6%. (Sursa: Profit.ro)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 754,710 USD (2,11%) MCap 1,93T

Meta Platforms a încheiat un contract de 10 mld. USD pe 6 ani cu Google Cloud, pentru a accelera accesul la noi capacități de calcul necesare dezvoltării și vânzării de servicii AI. Este primul acord major de infrastructură cloud dintre cele două companii, piața fiind dominată de AWS de la Amazon și Microsoft Azure. Meta Platforms își construiește propriile centre de date, dar are nevoie de soluții imediate, în timp ce Google își validează avantajul de preț competitiv. (Sursa: Bloomberg)

Nio Inc (ADR) Preț curent 6,34 USD (14,44%) MCap 10,4B

Nio a lansat SUV-ul ES8 la prețul de 308.800 RMB (43.000 USD) cu abonament pentru baterie, unul dintre cele mai accesibile modele premium din portofoliu. Acțiunile au crescut cu 9,27% în SUA și până la 10% în Hong Kong, investitorii mizând pe comenzi puternice imediat după anunț. Compania își diversifică oferta prin brandurile Onvo și Firefly, dar rămâne presată de competiția intensă și livrările în scădere. Pentru a compensa, Nio vizează expansiunea pe trei piețe noi până în 2026, inclusiv Singapore. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 177,97 USD (1,71%) MCap 4,36T

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a sosit vineri la Taipei pentru a vizita partenerul TSMC, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Beijing privind accesul la cipurile AI de top ale companiei. Vizita are loc cu doar câteva zile înainte de publicarea rezultatelor Nvidia și intervine în contextul în care compania a cerut unor furnizori să oprească lucrările la cipul H20, din motive de precauție legate de securitatea acestuia, în timp ce dezvoltă un nou cip AI adaptat pieței chineze. (Sursa: Reuters)

