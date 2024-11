Powell se ține de treabă – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul

În luna septembrie, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, exceptând comerțul cu autovehicule si motociclete, a scăzut cu 2.7% fata de luna august ca serie bruta, însă a înregistrat o creștere de 10.3% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Aprecierea de la un an la altul este datorata creșterii vânzărilor produselor nealimentare (+18.5% vs. septembrie 2023), carburanților pentru autovehicule in magazine specializate (+3.4) si produselor alimentare, băuturilor si tutunului(+3.9). (Sursa: INS)

Cea mai slaba rata de creștere din acest secol

Conform unui studiu realizat de Coface, regiunile de Centru si Est ale Europei au înregistrat cea mai slaba rata de creștere din acest secol, cu o apreciere de doar 0.7% a PIB-ului in 2023. In ceea ce privește Romania, aceasta ocupa locul al 4-lea in clasamentul realizat de Coface ce contabilizează cele mai puternice 500 de companii din zonele ECE. Comparativ cu anul precedent, veniturile generate de cele mai mari companii din Romania au scăzut cu 6.9%, pe când profitul s-a depreciat cu 21.5%. (Sursa: Economica.net)

FED reduce rata dobânzii

Rezerva Federala a aprobat a doua diminuare consecutiva a ratei dobânzii, reducând rata de referința cu 0.25 puncte procentuale si ducând rata de referința a fondurilor federale la un interval intre 4.5% - 4.75% Aceasta decizie vine în contextul unui efort de ajustare a politicii monetare pentru a susține economia si piața muncii, in timp ce inflația rămâne o preocupare majora. Creșterea economica din SUA a fost de 2.8% in T3, iar perspectivele pentru T4 indica un procent de 2.4%. (Sursa: CNBC)

Exporturile Chinei, în creștere

Exporturile Chinei au crescut, in luna octombrie, in cel mai rapid ritm din ultimele 19 luni, depășind estimările analiștilor. Economistul-sef al pentru regiune in cadrul JLL a declarat pentru CNBC ca aprecierea de 12.7% este atribuita transporturilor întârziate din octombrie, condițiilor meteo îmbunătățite si reducerilor de preturi. (Sursa: CNBC)

IMPACT Developer & Contractor a raportat vânzări record in octombrie 2024, cu 73 de unități tranzacționate in complexul GREENFIELD Băneasa, totalizând 8.02 mil. EUR, cel mai mare volum lunar din ultimii 5 ani, apartamentele cu 2 camere fiind cele mai populare. Proiectul, situat in Sectorul 1 din București, include peste 7,000 de locuințe si diverse facilitați moderne, fiind planificat pentru finalizare în 2028. Pana la sfârșitul lui octombrie, erau pre-vândute 231 de unități, menținând un ritm de vânzări ridicat. (Sursa: BVB)

Workshop Doors, filiala holdingului ROCA Industry, a încheiat trei contracte de credit cu First Bank in valoare de 21.4 mil. RON, pentru refinanțarea împrumuturilor existente (13.9 mil. RON) si pentru capitalul de lucru (7.5 mil. RON). Facilitățile sunt garantate cu bunuri mobile si imobile, iar ROCA Industry a emis garanții corporative pentru fiecare credit. (Sursa: BVB)

Arctic Stream a raportat un profit net de 7.96 mil. RON in primele noua luni, reprezentând 69% din obiectivul stabilit in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, deși cu 3% mai mic fata de aceeași perioada a anului trecut. Veniturile au crescut cu 15%, atingând 107.63 mil. RON, in timp ce profitabilitatea operațională a scăzut cu 5%, situandu-se la 9.18 mil. RON. Compania a lansat recent „Cyber Arena” in parteneriat cu Eximprod Grup pentru traininguri cibernetice si a finalizat achiziția a 23% din Data Core Systems. (Sursa: BVB)

Norofert Group, producător de inputuri organice, a anunțat la începutul lunii octombrie ca va lansa o emisiune de obligațiuni in valoare de 15 mil. RON, cu scopul de a-si finanța investițiile in irigații. Grupul a alocat un total de 17 mil. RON in laboratorul din fabrica de la Filipestii de Padure, inițiativa justificata de scopul companiei de a ajunge un jucător important pe piața biotehnologiilor si de a se extinde pe piețele internaționale. (Sursa: ZF)

Compania de tehnologie Life is Hard primește din partea analiștilor BRK Financial Group o recomandare de menținere a investiției si un preț ținta de 1.18 RON/acțiune, cotație ce ar presupune o apreciere de 16% fata de valoarea curenta de tranzacționare. Cu toate ca prețul acțiunilor LIH s-a bucurat de o apreciere de 30% in 2023, de la începutul anului curent acestea s-au depreciat cu 40%, pe fondul tranziției la parteneriatul cu Vodafone si investițiilor în dezvoltarea platformelor si extinderii echipei. (Sursa: ZF)

Bursa de Valori București a raportat rezultatele aferente celui de-al treilea trimestru fiscal, profitul net înregistrat fiind de 2.12 mil. RON la nivel individual si de 2.81 mil. RON la nivelul Depozitarului Central. Veniturile operaționale ale BVB au totalizat 9.58 mil. RON, în scădere în T3 2024 comparativ cu T3 2023, pe fondul unui efect de baza al derulării ofertei H2O ce a împăcat atât veniturile din oferte cu 12.5 mil. RON, cat si veniturile din tranzacționare cu aproximativ 2 mil. RON. (Sursa: BVB)

OMV Petrom si TAROM au semnat un contract pentru furnizare de combustibil sustenabil, marcând, astfel, alinierea companiei de transport aerian cu standardele europene de sustenabilitate. Începând cu 1 ianuarie 2025, OMV va furniza TAROM combustibil pentru aviație SAF, in cadrul a 4 aeroporturi din București, Cluj, Timișoara si Iași. (Sursa: BVB)

Warner Bros. Discovery a declarat ca platforma sa de streaming Max a adăugat 7.2 mil. De abonați la nivel global in ultimul trimestru. Aceasta cifră a marcat cea mai mare creștere trimestriala pentru platforma de streaming de la înființare. Max beneficiază în prezent de 110.5 mil. de abonați. Activitatea de streaming a devenit un focus pentru companie in contextul in care rețelele sale TV tradiționale au fost sub presiunea scăderii cererii. In ultimul trimestru, compania a raportat o pierdere de 9.1 mld. USD din aceasta divizie. (Sursa: CNBC)

