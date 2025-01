Powell stă o tură – TradeVille

Situația fondurilor mutuale din România

Fondurile mutuale din Romania au atins 812,000 de investitori în 2024, în creștere cu 223,000 față de anul precedent, pe fondul oportunităților de investiții oferite de Bursa de Valori București. Industria de administrare de fonduri a cumulat aproximativ 10 mld. EUR în active administrate și 900,647 de investitori. (Sursa: ZF)

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata

In luna noiembrie a anului trecut, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, exceptând comerțul cu autovehicule și motociclete, a scăzut cu 4.1% față de aceeași perioadă din 2023. Factorii de influenta majoritari sunt scăderea comerțului cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-45.2%), al bunurilor de consum și alimentelor (-4%) și al altor mașini, echipamente si furnituri (-2%). (Sursa: INS)

Powell sta o tura

Rezerva Federala a decis menținerea dobânzii de referința la întâlnirea din luna ianuarie în intervalul 4.25-4.5%. Decizia vine în contextul a trei scăderi consecutive care au avut loc în a două parte a anului trecut. Din documentul publicat aseară se observa faptul ca FED-ul este ceva mai rezervat cu privire la scăderea inflației pe termen scurt si mediu. Totodată, Powell a reiterat faptul ca obiectivul rămâne scăderea inflației la nivelul de 2%. La încheierea ședinței bursiere, indicii americani afișau o dinamica negativa. (Sursa: CNBC)

Germania, în stagnare

Guvernul german a revizuit recent prognoza economica pentru 2025, reducând semnificativ estimarea de creștere la doar 0.3%. Ministrul Economiei si Climei, Robert Habeck, a descris situația ca fiind „serioasa”, recunoscând ca, deși exista unii factori pozitivi, precum creșterea cererii de credite, economia Germaniei se confrunta cu stagnarea. Aceasta noua prognoza a PIB-ului reprezintă o scădere semnificativa fata de estimarea din octombrie de 1.1% creștere. Fondul Monetar International (FMI) a ajustat si el prognoza, anticipând acum o creștere de doar 0.3% pentru economia Germaniei în acest an, în timp ce Bundesbank previzionează o creștere de doar 0.2% pentru 2025. (Sursa: CNBC)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.418 RON (5.56% ) MCap 31.4M P/E -164.055

iHunt anunța atingerea unui nou reper important: 350 de locații active in cadrul rețelei de încărcare pentru mașini electrice iHunt EV. Aceasta realizare marchează un pas semnificativ in extinderea si consolidarea rețelei de stații de încărcare. Compania vizează pentru anul în curs atingerea unui număr de 1,000 de locații. Anul 2025 va reprezenta pentru iHunt un an de reinventare si consolidare pe noua traiectorie, susținut prin optimizarea stocurilor, accelerarea rotației acestora și dezvoltarea rețelei iHunt EV, având ca obiectiv poziționarea în Top 5 lideri de piața. (Sursa: BVB)

Asml Holding Preț curent 684.7 EUR (5.89% ) MCap 271B

Acțiunile ASML au crescut după ce compania a raportat o creștere trimestriala de 169% a rezervărilor nete, la 7.1 mld. EUR, sfidând îngrijorările ca modelul low-cost al firmei chineze de inteligenta artificiala DeepSeek ar putea slabi cererea de cipuri pentru inteligenta artificiala. În ciuda vânzării globale de tehnologie de la începutul săptămânii, rezultatele puternice ale ASML din trimestrul al patrulea, cu vânzări nete de 9.3 mld EUR si profit net de 2.7 mld. EUR, au depășit așteptările analiștilor. CEO-ul Christophe Fouquet a respins temerile legate de o încetinire, sugerând ca scăderea costurilor IA ar putea determina o creștere a cererii de semiconductoare. ASML si-a menținut perspectivele de vânzări pentru 2025 de 30-35 mld. EUR, recunoscând în același timp o probabila încetinire a cererii din China după o perioada de stocare din cauza restricțiilor de export din SUA. Analiștii au consolidat poziția puternica pe piața a ASML, Morningstar numind-o cea mai buna alegere de investiții in IA din Europa. (Sursa: CNBC)

Trump Media Technology Group Preț curent 32.650 USD (8.69% ) MCap 1.18B

Trump Media and Technology Group a anunțat ca se extinde în domeniul serviciilor financiare, lansând Truth.Fi, o noua divizie dedicata produselor de investiții. Compania a alocat până la 250 mil. USD, care vor fi depozitați la Charles Schwab, pentru a crea ETF-uri personalizate și criptomonede, printre alte produse. Acțiunile companiei au crescut cu 15% în tranzacțiile înainte de deschiderea pieței după acest anunț. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 236.860 USD ( -0.59% ) MCap 3.75T

Apple se confrunta cu dificultăți în a tine pasul cu vânzările de iPhone-uri si cu un peisaj competitiv al inteligentei artificiale, ceea ce a determinat Oppenheimer să își schimbe recomandarea pentru acțiunile companiei. Firma a retrogradat Apple de la „performanta superioara” la „performanta” si a eliminat ținta de preț de 250 USD pe acțiune, citând o prognoza mai slaba pentru vânzările de iPhone in următoarele 12-18 luni, lipsa de inovație in domeniul inteligentei artificiale si provocările de pe piața chineza. Acțiunile Apple au scăzut cu aproape 5% în acest an. În ultimele 12 luni, acțiunile au crescut cu aproximativ 24.9%. (Sursa: CNBC)

Moderna Preț curent 43.6900 USD ( -2.78% ) MCap 15.5Btranzactionati

Analiștii Goldman Sachs au devenit mai precauți în privința Moderna, pe fondul concurentei mai puternice cu care compania biotech se confrunta din partea altor producători de vaccinuri. Astfel, prețul ținta a fost redus de la 99 USD la 51 USD/acțiune pentru următoarele 12 luni, implicând o potențială creștere de 13.5%. Ajustarea se bazează pe prognozele revizuite ale veniturilor pentru vaccinurile Moderna împotriva virusului respirator sincitial (RSV) si virusului citomegalic (CMV). (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 98.0800 USD (2.13% ) MCap 249B

Alibaba a lansat o noua versiune a modelului sau de AI, Qwen 2.5, care întrece, după spusele diviziei de cloud a companiei, apreciatele sisteme de inteligenta artificiala Chat GPT-4o, DeepSeek-V3 si Llama-3.1-405B. Lansarea acestor sisteme a dus la scăderi ale acțiunilor din sectorul tehnologic, investitorii punând sub semnul întrebării planurile de cheltuieli ale marilor companii de AI din SUA in contextul raportării unor costuri reduse de dezvoltare ale startup-ului chinez. (Sursa: Reuters)

Microstrategy Preț curent 335.000 USD ( -0.28% ) MCap 3.88B

Analiștii de la Mizuho Financial Group susțin ca avântul MicroStrategy nu s-a încheiat încă. Aceștia au acordat o recomandare de „outperform’ si un preț ținta de 515 USD/acțiune, indicând o potențială apreciere de încă 53.5% a cotației pe bursa, raportat la prețul de închidere de marții. MicroStrategy, adesea văzută ca un indicator al prețului bitcoin-ului, a beneficiat de rally-ul bitcoin-ului post-electoral si a crescut cu mai mult de 550% in ultimele 12 luni. Acțiunile, care au intrat in indicele Nasdaq 100 in decembrie, au crescut cu aproape 16% de la începutul anului. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Preț curent 443.240 USD ( -0.85% ) MCap 3.23T

Microsoft a publicat rezultate financiare peste estimările analiștilor de pe Wall Street. Profitul per acțiune a fost de 3.23 USD în timp ce veniturile au însumat 69.6 mld. USD. Cu toate acestea, prețul acțiunii a înregistrat o dinamica negativa imediat după anunț pe fondul scăderii ratei de creștere a diviziei Azure la 31%, comparativ cu 33% în trimestrul precedent. Cheltuielile au avut o dinamica pozitiva, însumând 15.8 mld. USD, cu aproximativ 300 mil. USD peste estimările analiștilor pe fondul investițiilor în zona de inteligentă artificiala. (Sursa: Barron’s)

TESLA INC. Preț curent 388.980 USD ( -2.29% ) MCap 1.27T

Tesla a anunțat aseară ca a încheiat al doilea an consecutiv in care a înregistrat o scădere a profiturilor. Veniturile companiei au însumat 25.7 mld. USD în ultimul trimestru oferind un profit per acțiune de 0.73 USD. Din punct de vedere al veniturilor, cifra este cu aproximativ 2 mld. USD mai mică față de estimarea analiștilor. Profitul anual a fost de 8.4 mld. USD, în scădere cu 23% față de anul trecut, si cu 40% față de profitul record înregistrat în 2022. În ciuda acestor rezultate, prețul acțiunii a reușit sa afișeze o dinamica pozitiva in ședința de after-hours după anunțurile despre Cybercab și prognoza pentru anul in curs. (Sursa: CNBC)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 674.35 USD (0.00% ) MCap 1.74T

Meta Platforms a raportat venituri de 48.39 mld. USD pentru ultimul trimestru din 2024, în creștere cu 21% față de anul trecut. Profitul per acțiune a fost de 8.02 USD, în creștere cu 50% față de 2024. Pentru următorul trimestru, compania a estimat venituri în intervalul 39.5 – 41.8 mld. USD, sub așteptările pieței. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

