Precautie pe Wall Street – TradeVille

Creștere de 2.1% in luna iulie

Bursa de Valori București a înregistrat o creștere de 2.1%, in luna iulie, măsurata prin indicele de referință BET, care a încheiat ședința din 31 iulie la valoarea de 18,269.7 puncte. In primele 7 luni din an dinamica este de +21.2%. Valoarea de piață cumulata a tuturor companiilor listate la Bursa, atât cele de pe piața principala cat si cele de pe segmentul AeRO, a ajuns la 372.2 mld. RON, în creștere cu 63 mld. RON de la începutul anului. (Sursa: ZF)

Preturile producției industriale, in creștere

In luna iunie, preturile producției industriale in total (piața interna si externa) au crescut cu 1.3%, comparativ cu luna mai. Raportat la aceeași perioada din 2023, dinamica este de 1.1%. Cele mai mari valori, din ultimii 5 ani de zile, au fost înregistrate in septembrie 2022. (Sursa: INS)

Precauție pe Wall Street

Piața americana de acțiuni a început luna august cu stângul, înregistrând in primele ședințe scăderi accentuate, in condițiile in care noile date economice au provocat temeri legate de înrăutățirea perspectivelor economice. Aceste date au determinat investitorii sa se teama ca Rezerva Federala ar putea fi in urma cu reducerea ratelor dobânzilor in contextul evitării unei recesiuni. Strategii de pe Wall Street au îndemnat vineri investitorii sa adopte o abordare prudenta, avertizând ca ar putea fi prea devreme pentru o cumpărare agresiva, având in vedere ca acțiunile par vulnerabile pe termen scurt. (Sursa: CNBC)

Cădere libera la Tokyo

Indicele Nikkei 225 a scăzut abrupt, cu 5.81%, pe parcursul ședinței de vineri, marcând cea mai slabă performanta zilnică din martie 2020 încoace. Astfel, indicele nipon a închis ședința sub 36,000 de puncte, pentru prima data din luna ianuarie. Știrea vine in contextul in care bursa din Japonia era top performer-ul regiunii de anul trecut si pana in luna iunie din 2024. (Sursa: CNBC)

Digi Communications Pret curent 62.8 RON ( -0.32% ) MCap 6.28B P/E 11.8

Operatorul de telecomunicații Digi, a anunțat ca a semnat un acord de achiziție in valoare de 150 mil. EUR cu britanicii de la Lorca JVCO pentru Nowo Communications, al 4-lea cel mai mare operator de telecomunicații mobile si fixe din Portugalia. Nowo are 270,000 de clienți de telefonie mobila si 130,000 pentru cea fixa. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Pret curent 40.2 RON ( -0.50% ) MCap 1.55B P/E 17.9

Sphera Franchise Group a anunțat deschiderea unui restaurant KFC in Craiova, județul Dolj, in cadrul Complexului Promenada, începând de vineri 2 august. Unitatea este de tip drive-thru, fiind a patra din Craiova. La începutul acestei luni, compania opera un total de 172 de restaurante. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.848 RON ( -0.59% ) MCap 3.24B P/E 7.133

Conducerea ONE United Properties a informat piața la sfârșitul săptămânii trecute despre obținerea autorizației de construire pentru hotelul Mondrian București, primul din portofoliul companiei. Data estimata pentru finalizarea proiectului este anul 2026. Hotelul va include 103 camere si apartamente cu design inspirat din basmul lui Petre Ispirescu „Tinerețe fără bătrânețe si viață fără de moarte”. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 15.90 RON ( -2.45% ) MCap 5.39B P/E 6.63

Electrica anunță acționarii si investitorii ca filiala sa, Distribuție Energie Electrica Romania (DEER), a atras încă 200 mil. EUR finanțări europene nerambursabile prin Fondul pentru Modernizare, reprezentând 80% din cheltuielile eligibile pentru 7 noi proiecte de investiții in rețeaua de distribuție de energie electrica. Valoarea estima a proiectelor este de aproximativ 250 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Erste Group Bank Ag Pret curent 224.80 RON ( -3.77% ) MCap 94.6B P/E 4.59

Erste Group, proprietarul băncii BCR, a încheiat primul semestru al anului cu un profit net de 1.62 mld. EUR, reprezentând o creștere de 9% fata de aceeași perioada din 2023. Veniturile nete din dobânzi s-au majorat cu 3.5%, pana la valoarea de 3.68 mld. EUR. Activele grupului au avut o dinamica pozitiva de 2.1% fata de finalul anului trecut, ajungând la valoarea de 344 mld. EUR. (Sursa: ZF)

Li Auto Pret curent 19.10 USD ( -1.39% ) MCap 37.1B

Compania chineza producătoare de mașini, Li Auto a anunțat livrarea unui număr record de vehicule in luna iulie, datorita introducerii noului model Li L6 SUV. Compania a depășit pentru prima data in istorie borna de 50,000 de mașini livrate. Li L6 SUV este cel mai ieftin vehicul al companiei, concurând cu Model Y de la Tesla. (Sursa: CNBC)

Nvidia Pret curent 107.33 USD ( -1.92% ) MCap 265B P/E 25.76

Noile cipuri AI ale Nvidia Corp. vor întârzia cu trei luni sau mai mult din cauza unor defecte de proiectare, raportează The Information, citând doua surse anonime implicate in producția de cipuri si hardware pentru servere. Întârzierea afectează clienți precum Meta, Google si Microsoft, iar livrările semnificative sunt acum așteptate in primul trimestru al anului 2025. Săptămâna aceasta, Nvidia a informat Microsoft despre aceasta întârziere, care afectează modelele cele mai avansate din seria Blackwell. (Sursa: Bloomberg)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

